Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 12
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да, норм резистанс там
Автор топика считает, что уровни это чушь.
Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.
да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475
Да он вообще ниче не понимает, как оказалось
да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475
В принципе цена может через какое-то время вернуться, пробить зону и пойти к верхней границе наклонного канала.
Раньше я имел о нём более высокое мнение.
Да, Вы правы, разворот тренда подтвердился на Н8, но на дневном пока еще нет подтверждения, а это говорит о том, что открываться пока еще рано:
Анализ пары дэйли. Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно, не нужно ждать никаких индикаторов для открытия позиции. Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени. Сегодня-завтра начнется коррекция, которая продлится порядка 12 дней в район 1.14800.
Таки а шо, уже1,14800? И ентот человек нас ещё за мозх лечил.))))
Таки а шо, уже1,14800? И ентот человек нас ещё за мозх лечил.))))
Да он вообще ниче не понимает, как оказалось
Трейдер не тот который из 10 раз более менее точно пару движений угадал.
Трейдер не тот который из 10 раз более менее точно пару движений угадал.