Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD... - страница 12

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Maxim Dmitrievsky:
да, норм резистанс там
Автор топика считает, что уровни это чушь.
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khorosh:
Автор топика считает, что уровни это чушь.
Да он вообще ниче не понимает, как оказалось
 
khorosh:

Ну вот, как я и предполагал на 2 странице после достижения обозначенной зоны цена пошла вниз.



да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475

 
Maxim Dmitrievsky:
Да он вообще ниче не понимает, как оказалось
Раньше я имел о нём более высокое мнение.
 
Kirill Shushkevich:

да отскочил зеркальный уровень и должен за тормозиться на - 1.1475

В принципе цена может через какое-то время вернуться, пробить зону и пойти к верхней границе наклонного канала.

 

 
khorosh:
Раньше я имел о нём более высокое мнение.

Да, Вы правы, разворот тренда подтвердился на Н8, но на дневном пока еще нет подтверждения, а это говорит о том, что открываться пока еще рано:


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Maxim Dmitrievsky:

Анализ пары дэйли. Никаких трендов на рынке не существует. Продолжение тренда, которого нет, уже маловероянтно, не нужно ждать никаких индикаторов для открытия позиции. Нужно учитывать, что зеркальная структура сформирована и 2 ее части равны друг другу как по длине так и по времени. Сегодня-завтра начнется коррекция, которая продлится порядка 12 дней в район 1.14800.



Таки а шо, уже1,14800? И ентот человек нас ещё за мозх лечил.)))) 

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Gorg1983:

Таки а шо, уже1,14800? И ентот человек нас ещё за мозх лечил.)))) 

че? вы вообще с какими целями интересуетесь. Рано еще 1.48
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Maxim Dmitrievsky:
Да он вообще ниче не понимает, как оказалось

Трейдер не тот который из 10 раз более менее точно пару движений угадал. 

[Удален]  
Gorg1983:

Трейдер не тот который из 10 раз более менее точно пару движений угадал. 

правда что-ли
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