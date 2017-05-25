Есть ли конкуренты ? - страница 11
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Докажите железобетонно.
Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.
поглядите конкурсную ветку за начало месяца. там всё есть с картинками. распросите Зайцева - он в курсе
з.ы. то есть отрицательный ответ на вопрос темы является неприемлемым флудом и вы ожидали только восхваления? Ну так ответы бывают не только положительными
Докажите железобетонно.
Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.
вот и доказательство. обсуждение в окрестностях сообщения
поглядите конкурсную ветку за начало месяца. там всё есть с картинками. распросите Зайцева - он в курсе
Не сомневался, что доказательств не будет.Словами кидаетесь и никаких проблем с их защитой и обоснованием. Еще одно бездоказательное заявление и очередной бан.
Не сомневался, что доказательств не будет.
какие именно доказательства вам нужны? могу в принципе снять видео. только скажите куды отправить
Еще одно бездоказательное заявление и очередной бан.
напужали ежа голой опой я к слову вообще запрос на удаление акаунта в техподдержку подавал
доказательство:
какие именно доказательства вам нужны? могу в принципе снять видео. только скажите куды отправить
Технические доказательства со всеми сравнениями и таблицам цен ради защиты следующего заявления:
К слову у моего брокера даже на демо счете котировки реальные!!! И я глядя на график демки на днях наглядно "нагнул" всех в конкурсе на платформе демо-мкуля и их запаздывающих синтетических котировок.
Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?
Я был абсолютно прав, когда сразу заявил, что вы пришли набрасывать в отместку.
И вот теперь закономерный результат.
Технические доказательства со всеми сравнениями и таблицам цен ради защиты следующего заявления:
Я был абсолютно прав, когда сразу заявил, что вы пришли набрасывать в отместку.
И вот теперь закономерный результат.
Ренат, подскажите плз, т.к. у брокеров через поддержку, обычно, сложновато добиться ответов на тех вопросы. Если у брокера в мт5 на форекс инструментах стоит политика исполнения Exchange a не Market - это все равно market исполнение, или все-таки это уже полноценный ECN/STP? к слову, стакан тоже транслируется. Или же, exchange политику можно приравнять к market на форексе?
Это просто паттерн который не имеет отношения к конкретной личности, но такую модель я замечаю все жизнь, при всем здоровые замечания обязаны быть, но только в виде замечаний.
Факт,
МКЛ самая доступная для рядового пользователя площадка, и не нужно быть программистом что реализовать свою идею, качественные идеи рождаются не только в головах "гениальных" программистов но и в массах, массы порождают конкурентоспособность, я сторонник коллективного разума и считаю что MQL в этом плане это самодостаточный и здоровы механизм, который развивается пропорционально количеству пользователей а не качеству их знаний, жизнь она гораздо сложнее и многообразнее чем мы это можем представить в своей голове.
Доступность - это протоптанная тропа которую не нужно проходить даже если ты можешь, и если сравнивать MQL с подобными, то у MQL это магистраль а у ее соседей это гравийка.
Ренат, подскажите плз, т.к. у брокеров через поддержку, обычно, сложновато добиться ответов на тех вопросы. Если у брокера в мт5 на форекс инструментах стоит политика исполнения Exchange a не Market - это все равно market исполнение, или все-таки это уже полноценный ECN/STP? к слову, стакан тоже транслируется. Или же, exchange политику можно приравнять к market на форексе?
вот и доказательство. обсуждение в окрестностях сообщения
На самом деле ,доказательств никаких не было,были картинки ,и твой демо счёт , но ты его закрыл ,через несколько дней после открытия ,что на нём было дальше ,никто не знает .
На техническом уровне ,никто ничего не доказал ,просто были скрины ,и полемика вокруг . Я конечно не специалист ,но всё же ,фото свечей ,для меня доказательство сомнительное