Есть ли конкуренты ? - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Докажите железобетонно.

Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.


поглядите конкурсную ветку за начало месяца. там всё есть с картинками. распросите Зайцева - он в курсе

з.ы. то есть отрицательный ответ на вопрос темы является неприемлемым флудом и вы ожидали только восхваления?  Ну так ответы бывают не только положительными
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Докажите железобетонно.

Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.


вот и доказательство. обсуждение в окрестностях сообщения
 
mmmoguschiy-new:

поглядите конкурсную ветку за начало месяца. там всё есть с картинками. распросите Зайцева - он в курсе

Не сомневался, что доказательств не будет.

Словами кидаетесь и никаких проблем с их защитой и обоснованием. Еще одно бездоказательное заявление и очередной бан.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Не сомневался, что доказательств не будет.


какие именно доказательства вам нужны? могу в принципе снять видео. только скажите куды отправить
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Еще одно бездоказательное заявление и очередной бан.


напужали ежа голой опой  я к слову вообще запрос на удаление акаунта в техподдержку подавал

доказательство:

 
mmmoguschiy-new:

какие именно доказательства вам нужны? могу в принципе снять видео. только скажите куды отправить

Технические доказательства со всеми сравнениями и таблицам цен ради защиты следующего заявления:

К слову у моего брокера даже на демо счете котировки реальные!!! И я глядя на график демки на днях наглядно "нагнул" всех в конкурсе на платформе демо-мкуля и их запаздывающих синтетических котировок.

Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?

Я был абсолютно прав, когда сразу заявил, что вы пришли набрасывать в отместку.

И вот теперь закономерный результат.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Технические доказательства со всеми сравнениями и таблицам цен ради защиты следующего заявления:

Я был абсолютно прав, когда сразу заявил, что вы пришли набрасывать в отместку.

И вот теперь закономерный результат.


Ренат, подскажите плз, т.к. у брокеров через поддержку, обычно, сложновато добиться ответов на тех вопросы. Если у брокера в мт5 на форекс инструментах стоит политика исполнения Exchange a не Market - это все равно market исполнение, или все-таки это уже полноценный ECN/STP? к слову, стакан тоже транслируется. Или же, exchange политику можно приравнять к market на форексе?
 
Есть три типа личностей, "верующие", "сатанисты" и "атеисты", верующие просто пользуются платформой MQL и их все устаревает, атеистам все ровно их не утраивает  MQL они даже не заходят на форум и ничего не пишут им просто всеровно, сатанисты-это люди которые говорят что MQL это плохо но все же они заходя на сайт пользуются MQL и кричат какой же он плохой и продолжают пользоваться.
Это просто паттерн который не имеет отношения к конкретной личности, но такую модель я замечаю все жизнь, при всем здоровые замечания обязаны быть, но только в виде замечаний.
Факт,
МКЛ самая доступная для рядового пользователя  площадка, и не нужно быть программистом что реализовать свою идею, качественные идеи рождаются не только в головах "гениальных" программистов но и в массах, массы порождают конкурентоспособность, я сторонник коллективного разума и считаю что MQL в этом плане это самодостаточный и здоровы механизм, который развивается пропорционально количеству пользователей а не качеству их знаний, жизнь она гораздо сложнее и многообразнее чем мы это можем представить в своей голове.
Доступность - это протоптанная тропа которую не нужно проходить даже если ты можешь, и если сравнивать MQL с подобными, то у MQL это магистраль а у ее соседей это гравийка.
 
Maxim Dmitrievsky:

Ренат, подскажите плз, т.к. у брокеров через поддержку, обычно, сложновато добиться ответов на тех вопросы. Если у брокера в мт5 на форекс инструментах стоит политика исполнения Exchange a не Market - это все равно market исполнение, или все-таки это уже полноценный ECN/STP? к слову, стакан тоже транслируется. Или же, exchange политику можно приравнять к market на форексе?
С технической точки зрения это одинаковые методы.
 
mmmoguschiy-new:

вот и доказательство. обсуждение в окрестностях сообщения


На самом деле ,доказательств никаких не было,были картинки ,и твой демо счёт , но ты его закрыл ,через несколько дней после открытия ,что на нём было дальше ,никто  не знает .

На техническом уровне ,никто ничего не доказал ,просто были скрины ,и полемика вокруг . Я конечно не специалист ,но всё  же ,фото свечей ,для меня доказательство сомнительное  

1...456789101112
Новый комментарий