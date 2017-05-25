Есть ли конкуренты ? - страница 5
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Ранет, любые слова в принципе можно переиначить на любой лад. Я сказал именно то что сказал. Как вы это понимаете - дело ваше. Всё зависит от того - полон у вас стакан наполовину или пуст
И да я не использую пятый метак. Пользую четвертый. Ибо для тех нужд, для которых он используется хватает и его. Для всего остального есть другие средства.
Это хорошо объясняет ваши заявления.
Вы понятия не имеете ни о языке MQL5, ни об его производительности. Как не имете понятия о производительности/эффективности самого MetaTrader 5 по сравнению с MetaTrader 4. На основе сильно устаревших данных об MetaTrader 4 (которым вы тоже не пользуетесь по сути), вы делаете простой вывод "ну, МТ5 такой же ведь" и заявляете:
Остальные ваши комментарии лишь подтверждают исходный посыл, который и является сутью захода.
Реально смешно такое читать - покупаю FPGA(почему не "купил"? ведь для красного словца было упомянуто) и доли секунды(ладно бы миллисекунды или микросекунды). Особенно зная, что ничего в МТ5 не препятствует трейдеру делать сделки максимально быстро, проводить тяжелейшие расчеты(есть даже OpenCL штатный), все данные под рукой (хоть десятки миллионов реальных тиков) и все в удобном интерфейсе.
Вот интересные материалы:
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Битва за скорость: QLUA vs MQL5 - почему MQL5 быстрее от 50 до 600 раз?
Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL
Не нужно критиковать то, чем не пользовались и не пользуетесь. Тем более, заявлять в мир позицию "я с голой шашкой и анализом пары тиков торгую" как альтернативу аналитике и глубокому анализу.
Прежде чем что-либо тестировать нужно понимать, что ты делаешь!!! Судя по общению на форуме понимающих лично я тут встречал очень и очень мало!!! Причем к слову они уже давно не тут... Плюс ко всему есть некоторые моменты, которые протестировать на истории просто невозможно!!!
Сам лично на данный момент не пишу вообще ничего, так как пытаюсь тупо разобраться в том, как же на самом деле работает рынок. Если вдруг хоть немного разберусь то процентов 99 не буду использовать MQL, так как если понимаешь, что делаешь любой тест можно прогнать и в уме, либо с применением пары строчек кода на любом языке программирования.
Для принятия решения о сделке еще раз повторяю не нужны титанические вычисления. Достаточно пары тройки верных исходных данных. Поэтому моё личное мнение таково - не вижу смысла во всем, вокруг чего вы так пляшете!!! Да, безусловно, чтобы это понять нужно и тестер погонять...
Всем удачных тестов и профиту
Это хорошо объясняет ваши заявления.
Вы понятия не имеете ни о языке MQL5, ни об его производительности. Как не имете понятия о производительности/эффективности самого MetaTrader 5 по сравнению с MetaTrader 4. На основе сильно устаревших данных об MetaTrader 4 (которым вы тоже не пользуетесь по сути), вы делаете простой вывод "ну, МТ5 такой же ведь" и заявляете:
Остальные ваши комментарии лишь подтверждают исходный посыл, который и является сутью захода.
Реально смешно такое читать - покупаю FPGA(почему не "купил"? ведь для красного словца было упомянуто) и доли секунды(ладно бы миллисекунды или микросекунды). Особенно зная, что ничего в МТ5 не препятствует трейдеру делать сделки максимально быстро, проводить тяжелейшие расчеты(есть даже OpenCL штатный), все данные под рукой (хоть десятки миллионов реальных тиков) и все в удобном интерфейсе.
Вот интересные материалы:
Сравнение MQL5 и QLUA - почему торговые операции в MQL5 до 28 раз быстрее?
Битва за скорость: QLUA vs MQL5 - почему MQL5 быстрее от 50 до 600 раз?
Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее
Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL
Не нужно критиковать то, чем не пользовались и не пользуетесь. Тем более, заявлять в мир позицию "я с голой шашкой и анализом пары тиков торгую" как альтернативу аналитике и глубокому анализу.
нет, Ренат, я делаю подобные заявления, потому как я понимаю суть. Я понимаю то, что лично мне всё это не нужно!!! Коли не нужно было и на четвертом!!! Андерстенд?
Я так понимаю вы все под алготрейдингом подразумеваете робота, принимающего решения по вытянутым из просчитанной, как выразился автор темы машкой плюс стохастиком данным? Мля, ну тады мне вас жаль!!! Покажите мне хоть одного человека, который разбогател, написав робота, использующего данные стандартных вшитых в платформу индюков? Процентов 99 что не покажете!!! Потому как даже любая их совокупность заранее обречена на провал!!! Или вы думаете, что чем больше навтыкаете индюков, чем больше времени проведете за отладкой и тестированием программ на их основе, тем выше ваши шансы? Вы глубоко заблуждаетесь!!! И если помножить все это на кривые тиковые данные - всё, что вы получите - это слив!!!
Прежде чем что-либо тестировать нужно понимать, что ты делаешь!!! Судя по общению на форуме понимающих лично я тут встречал очень и очень мало!!! Причем к слову они уже давно не тут... Плюс ко всему есть некоторые моменты, которые протестировать на истории просто невозможно!!!
Сам лично на данный момент не пишу вообще ничего, так как пытаюсь тупо разобраться в том, как же на самом деле работает рынок. Если вдруг хоть немного разберусь то процентов 99 не буду использовать MQL, так как если понимаешь, что делаешь любой тест можно прогнать и в уме, либо с применением пары строчек кода на любом языке программирования.
Для принятия решения о сделке еще раз повторяю не нужны титанические вычисления. Достаточно пары тройки верных исходных данных. Поэтому моё личное мнение таково - не вижу смысла во всем, вокруг чего вы так пляшете!!! Да, безусловно, чтобы это понять нужно и тестер погонять...
Всем удачных тестов и профиту
чето явно на адреналине чел какой-то :)
Я так понимаю вы все под алготрейдингом подразумеваете робота, принимающего решения по вытянутым из просчитанной, как выразился автор темы машкой плюс стохастиком данным? Мля, ну тады мне вас жаль!!! Покажите мне хоть одного человека, который разбогател, написав робота, использующего данные стандартных вшитых в платформу индюков? Процентов 99 что не покажете!!! Потому как даже любая их совокупность заранее обречена на провал!!! Или вы думаете, что чем больше навтыкаете индюков, чем больше времени проведете за отладкой и тестированием программ на их основе, тем выше ваши шансы? Вы глубоко заблуждаетесь!!! И если помножить все это на кривые тиковые данные - всё, что вы получите - это слив!!!
Прежде чем что-либо тестировать нужно понимать, что ты делаешь!!! Судя по общению на форуме понимающих лично я тут встречал очень и очень мало!!! Причем к слову они уже давно не тут... Плюс ко всему есть некоторые моменты, которые протестировать на истории просто невозможно!!!
Сам лично на данный момент не пишу вообще ничего, так как пытаюсь тупо разобраться в том, как же на самом деле работает рынок. Если вдруг хоть немного разберусь то процентов 99 не буду использовать MQL, так как если понимаешь, что делаешь любой тест можно прогнать и в уме, либо с применением пары строчек кода на любом языке программирования.
Для принятия решения о сделке еще раз повторяю не нужны титанические вычисления. Достаточно пары тройки верных исходных данных. Поэтому моё личное мнение таково - не вижу смысла во всем, вокруг чего вы так пляшете!!! Да, безусловно, чтобы это понять нужно и тестер погонять...
Всем удачных тестов и профиту
Чудак человек, а чего тогда вы вообще на этом форуме делаете? Просто тупо тролить пришли.
причем здесь вообще фпга и fix, когда MT5 Это клиент-серверное приложение, и клиентское приложение всегда будет коннектиться только к серверной части. А серверную часть уже можете законнектить к чему угодно. А для высокочастотников и прочей нечисти всегда есть DMA доступ (если брокер более менее норм) через тот же фикс. То есть тоже ноу праблем, покупаете сервер мт5 и торгуете себе.. Только у вас нет денег что бы его купить, потмоу что даже нет денег на то что бы написать нормальный коннектор под fix и не ныть :))
Нет никакого DMA доступа при работе через брокера. Это по определению. Правда некоторые брокеры под DMA имеют в виду "мы дадим вам клиентский FIX в наш собственный сервер", так как клиентское приложение вообще никак не автоматизируется.
Прямого доступа к биржам(в множестве случаев) даже у крутых брокеров нет. Например, в Америке большинство брокеров работают по агентской/партнерской модели через более крупных брокеров, так как не тянут расходы на членство в бирже и не могут удовлетворить все регулятивные и финансовые требования.
Если говорить о биржевых мультирынках, собираемых в одну платформу у любого брокера, то это винегрет из промежуточных шлюзов к другим партнерам и лишь иногда напрямую в биржи.
Ну так скатайся в штаты и проверь - чего гадать то?
Я и не говорил, что они лучше - ты видать тоже не понимаешь, о чем я толкую. Каждая вещь нужна для определенных целей. Иначе получится как в известной басне Крылова про мартышку
Ты можешь заплатить кучу бабла, но заработать и приумножить своё состояние не сможешь, если не "умеешь готовить"
В Штатах с энутузиазмом восприняли внедрение MT5 у AMP.
нет, Ренат, я делаю подобные заявления, потому как я понимаю суть. Я понимаю то, что лично мне всё это не нужно!!! Коли не нужно было и на четвертом!!! Андерстенд?
Да, сэр.
Продолжайте веселить людей про "если понимаешь, что делаешь любой тест можно прогнать и в уме, либо с применением пары строчек кода на любом языке программирования". FPGA вам в помощь.