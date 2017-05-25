Есть ли конкуренты ? - страница 7
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Если вы этим не пользуетесь, то нах оно всё нужно!!!! супер
Я вижу мир в радиусе 40 км (до горизонта), нахрен мне остальной мир, я им всё равно не пользуюсь, шандарахним по нему ядрённой бомбой.
а если ты пользуешься значит всем нужно? во ты угараешь
В реальности, скорость исполнения может быть меньше миллисекунды через МТ5... на некоторых брокерах какой пинг такое и время исполнения. Но это быстро заканчивается когда они начинают переводить тебя на "другого поставщика ликвидности".. поэтому платформа здесь не причем сама по себе, а вопрос как, к чему и каким концом она подключена на стороне брокера :)
ну дык вывод то какой?
ну дык вывод то какой?
у каждого свой, очевидно )
Может этот вопрос уже неоднократно задавался, но в чем проблема создать способ перехода чтоб одни и те же программы работали и на 4 и на 5
Что-то я не вполне понял, о чем речь ?
Очередной раз выясняем, есть ли что-то круче, чем МетаТрейдер ?
Я еще три года назад пытался перейти на WLD (опыт в С# хотелось применять). И потом - периодически повторял эти попытки. Раз за разом - все слабее. Все, что реально нужно - есть в МТ, MQL - очень мало отличается от С++, и по мере роста популярности MT - изучать другие платформы желание теряется.
Вопроса "МТ4 vs MT5" - после введения хеджевых счетов для меня не существует. Давно написаны библиотечные классы с переносимыми интерфейсами, поэтому все испытания и настройки проводятся в МТ5, а потом - для реального использования эксперты перекомпилируются на МТ4, где и используются окончательно (у ДЦ еще много МТ4-счетов)
mmmoguschiy-new, дружище, если не ошибаюсь, ты грозился формализовать свою ТС и порвать рынок. Как продвигается это дело ?
Может этот вопрос уже неоднократно задавался, но в чем проблема создать способ перехода чтоб одни и те же программы работали и на 4 и на 5
На мой взгляд, слишком много отличий в функциях. Смысла нет. Гораздо проще сразу писать код, который будет переносим, и без проблем работать на обоих платформах.
fxsaber написал вполне достойную переносимую библиотеку для этих целей. Кто не может(или не хочет) писать свою - пользуйтесь...
а если ты пользуешься значит всем нужно? во ты угараешь
Тут 200 тысяч уникальных пользователей в день, от тебя первого слышу: дайте компилятор.
Люди все разные один я одинаковый )))
В MT есть все что надо. Но хотелось бы еще по мимо графиков в виде свечей, баров и линейного видеть альтернативные графики - крестики/нолики и ренко. А то приходится выдумывать для этих целей пользовательские индикаторы.
На мой взгляд, слишком много отличий в функциях. Смысла нет. Гораздо проще сразу писать код, который будет переносим, и без проблем работать на обоих платформах.
fxsaber написал вполне достойную переносимую библиотеку для этих целей. Кто не может(или не хочет) писать свою - пользуйтесь...
я это рассматриваю как костыль пользователя. Не каждый кто сидит на мт вобще знает о существовании этого форума, и еще меньше об этой библиотеке