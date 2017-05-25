Есть ли конкуренты ? - страница 6
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Не нужно критиковать то, чем не пользовались и не пользуетесь. Тем более, заявлять в мир позицию "я с голой шашкой и анализом пары тиков торгую" как альтернативу аналитике и глубокому анализу.
Аналитике и глубокому анализу чего? того, о чем представления не имеешь? смысл? Анализировать чтобы анализировать? Судя по всему все этим и занимаются
Нет никакого DMA доступа при работе через брокера. Это по определению.
Прямого доступа к биржам(в множестве случаев) даже у крутых брокеров нет. Например, в Америке большинство брокеров работают по агентской/партнерской модели через более крупных брокеров, так как не тянут расходы на членство в бирже и не могут удовлетворить все регулятивные и финансовые требования.
Если говорить о биржевых мультирынках, собираемых в одну платформу у любого брокера, то это винегрет из промежуточных шлюзов к другим партнерам и лишь иногда напрямую в биржи.
Ну под DMA это брокеры обычно просто подключение по фиксу и подразумевают :). Да, в остальном так и есть все
причем здесь вообще фпга и fix, когда MT5 Это клиент-серверное приложение, и клиентское приложение всегда будет коннектиться только к серверной части. А серверную часть уже можете законнектить к чему угодно. А для высокочастотников и прочей нечисти всегда есть DMA доступ (если брокер более менее норм) через тот же фикс. То есть тоже ноу праблем, покупаете сервер мт5 и торгуете себе.. Только у вас нет денег что бы его купить, потмоу что даже нет денег на то что бы написать нормальный коннектор под fix и не ныть :))
Вы тут точно все смотрите в книгу и видете фигу!!! fpga был упомянут только лишь потому, что MQL делает акцент на быстродействии своего компилятора. Но нах оно надо спрашивается если ты его в реальности не сможешь использовать?!!!
чето явно на адреналине чел какой-то :)
всего лишь чашка кофею бодрячего
нет, Ренат, я делаю подобные заявления, потому как я понимаю суть. Я понимаю то, что лично мне всё это не нужно!!! Коли не нужно было и на четвертом!!! Андерстенд?
Вам это настолько не нужно, что вы уже 6-ю страницу тут разглагольствуете? :))
Чудак человек, а чего тогда вы вообще на этом форуме делаете? Просто тупо тролить пришли.
а ты для чего? тупо писать всякую лабуду? иди потестируй
Вам это настолько не нужно, что вы уже 6-ю страницу тут разглагольствуете? :))
так а форум для чего? не для обсуждения ли? которое вы почему-то называете разглагольствованием? ну каждому своё. по теме есть что нить? или вы пофлудить? мош я аргументы жду, которые убедят меня в мейнстримности MQL. У вас таковые имеются?
Вы тут точно все смотрите в книгу и видете фигу!!! fpga был упомянут только лишь потому, что MQL делает акцент на быстродействии своего компилятора. Но нах оно надо спрашивается если ты его в реальности не сможешь использовать?!!!
Если вы этим не пользуетесь, то нах оно всё нужно!!!! супер
Я вижу мир в радиусе 40 км (до горизонта), нахрен мне остальной мир, я им всё равно не пользуюсь, шандарахним по нему ядрённой бомбой.
Да, сэр.
Продолжайте веселить людей про "если понимаешь, что делаешь любой тест можно прогнать и в уме, либо с применением пары строчек кода на любом языке программирования". FPGA вам в помощь.
если вас это веселит, что ж я только рад, что заставил вас улыбнуться
а если по делу то не вижу ничего смешного. тестирование проводится для того чтобы посмотреть - а что же будет? потому как человек не знает что будет. если знаешь - всё становится в разы проще!!! и вовсе не нужно прогонять тест на истории в лямон тиковых лет!!!
Вы тут точно все смотрите в книгу и видете фигу!!! fpga был упомянут только лишь потому, что MQL делает акцент на быстродействии своего компилятора. Но нах оно надо спрашивается если ты его в реальности не сможешь использовать?!!!
В реальности, скорость исполнения может быть меньше миллисекунды через МТ5... на некоторых брокерах какой пинг такое и время исполнения. Но это быстро заканчивается когда они начинают переводить тебя на "другого поставщика ликвидности".. поэтому платформа здесь не причем сама по себе, а вопрос как, к чему и каким концом она подключена на стороне брокера :)
Если вы даже не пользовались никогда мт5 - советую для начала хотя бы воспользоваться а потом уже писать свое мнение