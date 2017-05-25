Есть ли конкуренты ? - страница 9

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Maxim Dmitrievsky:

Есть, есть, МТ5 много где представлен и на норм брокерах и не очень, надо просто искать

спасибо. норм брокера я уже нашел. но там мкуль прилеплен костылём - "чтобы было"

и конвертер есть с мкуля 
 

Насчет того, что MT - mainstream, как-то даже и спорить неловко. Ну, знаете, Волга впадает в Каспийское море, а cолнце светит с неба.

Назовите хотя бы 2-3 платформы, чтобы суммарно по распространенности приближались хотя бы к 10-й части MT.

 
mmmoguschiy-new:


и конвертер есть с мкуля 


Заметьте - с mql, а не на.

Это ведь о чем нам говорит? (c)

 
Mesaoria:


Заметьте - с mql, а не на.

Это ведь о чем нам говорит? (c)

Ни о чём это не говорит. Перевод делается с открытого кода, а не с откомпилированного.
 
Alexey Viktorov:
Ни о чём это не говорит. Перевод делается с открытого кода, а не с откомпилированного.

Это говорит о том, что на MQL написано столько кода, что кто-то видит смысл даже колхозить конвертеры для перевода этого кода на другие языки

Что, в свою очередь, говорит о распространенности MT.

[Удален]  
Mesaoria:

Насчет того, что MT - mainstream, как-то даже и спорить неловко. Ну, знаете, Волга впадает в Каспийское море, а cолнце светит с неба.

Назовите хотя бы 2-3 платформы, чтобы суммарно по распространенности приближались хотя бы к 10-й части MT.


мош статистика какая имеется? ато что попусту воздух сотрясать?

да и вообще что для одного мейнстрим то для другого - не факт
 
Alexey Viktorov:
Ни о чём это не говорит. Перевод делается с открытого кода, а не с откомпилированного.
Это говорит, что на mql много наработано кода, поэтому и есть потребность иметь возможность его использовать.
[Удален]  
Mesaoria:


Заметьте - с mql, а не на.

Это ведь о чем нам говорит? (c)


ожидаемый ответ. поясню - всё для того, чтобы с мкуль-костыля перевести на собственную платформу. так понятно? это вовсе не в плюс мкулю!!! скорее наоборот
[Удален]  
khorosh:
Это говорит, что на mql много наработано кода, поэтому и есть потребность иметь возможность его использовать.

скорее потребность "слезть", не потеряв наработки
 
mmmoguschiy-new:

мош статистика какая имеется? ато что попусту воздух сотрясать?


Вот и не сотрясайте. Вы тут про "не-мейнстрим" завели шарманку, так что доказательства - с вас.
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