Есть ли конкуренты ? - страница 9
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Есть, есть, МТ5 много где представлен и на норм брокерах и не очень, надо просто искать
спасибо. норм брокера я уже нашел. но там мкуль прилеплен костылём - "чтобы было"
и конвертер есть с мкуля
Насчет того, что MT - mainstream, как-то даже и спорить неловко. Ну, знаете, Волга впадает в Каспийское море, а cолнце светит с неба.
Назовите хотя бы 2-3 платформы, чтобы суммарно по распространенности приближались хотя бы к 10-й части MT.
и конвертер есть с мкуля
Заметьте - с mql, а не на.
Это ведь о чем нам говорит? (c)
Заметьте - с mql, а не на.
Это ведь о чем нам говорит? (c)
Ни о чём это не говорит. Перевод делается с открытого кода, а не с откомпилированного.
Это говорит о том, что на MQL написано столько кода, что кто-то видит смысл даже колхозить конвертеры для перевода этого кода на другие языки
Что, в свою очередь, говорит о распространенности MT.
Насчет того, что MT - mainstream, как-то даже и спорить неловко. Ну, знаете, Волга впадает в Каспийское море, а cолнце светит с неба.
Назовите хотя бы 2-3 платформы, чтобы суммарно по распространенности приближались хотя бы к 10-й части MT.
мош статистика какая имеется? ато что попусту воздух сотрясать?
да и вообще что для одного мейнстрим то для другого - не факт
Ни о чём это не говорит. Перевод делается с открытого кода, а не с откомпилированного.
Заметьте - с mql, а не на.
Это ведь о чем нам говорит? (c)
ожидаемый ответ. поясню - всё для того, чтобы с мкуль-костыля перевести на собственную платформу. так понятно? это вовсе не в плюс мкулю!!! скорее наоборот
Это говорит, что на mql много наработано кода, поэтому и есть потребность иметь возможность его использовать.
скорее потребность "слезть", не потеряв наработки
мош статистика какая имеется? ато что попусту воздух сотрясать?
Вот и не сотрясайте. Вы тут про "не-мейнстрим" завели шарманку, так что доказательства - с вас.