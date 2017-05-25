Есть ли конкуренты ? - страница 4
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Не оппонент он.
Просто набрасывает и история банов с их описанием это подтверждает. Прочтите с начала темы, какую дичь он писал про игрушку и fpga, а потом переобулся в "продукт безусловно мощный".
Ренат, я и не разувался!!!
Выключите эго, выпейте антидепрессант(при необходимости) и прочтите снова.
Конечно бред, mql работает в среде терминала, там своя оптимизированная инфраструктура датафида, а вы хотите выдрать это всё во внешний мир. Проще пользоваться С++ и писать всё своё.
Ну наконец-то!!! Хоть до кого-то дошло о чем я говорил!!! Именно этим все кругом и занимаются!!! Пишут на сях... на джаве... на питоне... но никак не на mql!!!
Дружище, платформы "дауншифтеры" с волл-стрит продают не за одну сотню баксов в месяц!!! Уж куда им до мейнстримного mql-алготрейдуна на центовом/демо счете и халявной платформе, которую он тем не менее оплачивает со своего же кармана в виде комиссии, маркапа и слитого центового депо
То что они продаются, и даже продаются дорого, не значит что они лучше.
И не факт, что их покупают.
Не оппонент он.
И да я вам не оппонент, ибо я озвучиваю своё мнение. Ни с кем не спорю и не оппонирую!!! Лично для меня ваш продукт на данный момент - игрушка!!! Наигрался в первый год. Если вдруг так случится, что вы к примеру таки создадите то о чем я прошу - я обязательно поменяю своё мнение и буду непременно воспевать вас на каждом углу.
То что они продаются, и даже продаются дорого, не значит что они лучше.
И не факт, что их покупают.
Ну так скатайся в штаты и проверь - чего гадать то?
Я и не говорил, что они лучше - ты видать тоже не понимаешь, о чем я толкую. Каждая вещь нужна для определенных целей. Иначе получится как в известной басне Крылова про мартышку
Ты можешь заплатить кучу бабла, но заработать и приумножить своё состояние не сможешь, если не "умеешь готовить"
mmmoguschiy-new, то что вы пишите про fpga-ку - нужно только hft-никам и не имеет отношения к тому массовому сегменту среднесрочного и долгосрочного алгорейдинга, на который ориентирован продукт MT5. Поэтому на форуме по hft это может и было бы осмысленно, но тут - явно бред даже затевать такой разговор.
Со своей стороны меня больше беспокоит невозможность применения MT5 в алготрейдинге на криптовалютах. Если посмотреть на эту область, на конференции которые проходят (см. н-р в Москве недавно была "Трейдинг в эпоху роботов и Биткойна"), там нет MT5 в принципе!!! Обсуждаются и предлагаются совершенно другие альтернативны и к сожалению более примитивные решения чем MT5. Даже появились терминалы по торговле криптовалютами, которые построены по образу о подобию нашего любимого (например Ter*nalCoin, созданный одним из участников MQL5-сообщества)
Причина тут в том криптобитржи, крипто-кошельки и мобильные крипто-приложения в своей основе для привлечения клиентов используют вэб-интерфейс, и для организации полноценного трейдинга с MT5 на сервере MT5 должна иметься возможность получать из сторонних приложений торговые приказы, но это не возможно в текущей конфигурации из-а отсутствия открытого серверного торгового АПИ. При этом АПИ по которому родной мобильный терминал и вэб-терминалы коннектятся к серверу является закрытым для партренов и разработчков (хотя какое-то исключение по MT4 видимо сделано для BTC-E).
И очень печально что в MQ не видят, что платформа MT5 упускает этот рынок из-за такой казалось бы мелочной фичи как FIX, которая сейчас есть практически у всех торговых серверов.
Ренат, я и не разувался!!!
Вы думаете, что вкраплениями "ну я вообще-то признаю", вы перекрываете наброс?
Конечно нет. Идея ваших выступлений абсолютно чиста и понятна - мысли были заявлены четко.
Кроме того, стоит признаться, что вы вообще не пользуетесь MetaTrader 5.
mmmoguschiy-new, то что вы пишите про fpga-ку - нужно только hft-никам и не имеет отношения к тому массовому сегменту среднесрочного и долгосрочного алгорейдинга, на который ориентирован продукт MT5. Поэтому на форуме по hft это может и было бы осмысленно, но тут - явно бред даже затевать такой разговор.
Со своей стороны меня больше беспокоит невозможность применения MT5 в алготрейдинге на криптовалютах. Если посмотреть на эту область, на конференции которые проходят (см. н-р в Москве недавно была "Трейдинг в эпоху роботов и Биткойна"), там нет MT5 в принципе!!! Обсуждаются и предлагаются совершенно другие альтернативны и к сожалению более примитивные решения чем MT5. Даже появились терминалы по торговле криптовалютами, которые построены по образу о подобию нашего любимого (например Ter*nalCoin, созданный одним из участников MQL5-сообщества)
Причина тут в том криптобитржи, крипто-кошельки и мобильные крипто-приложения в своей основе для привлечения клиентов используют вэб-интерфейс, и для организации полноценного трейдинга с MT5 на сервере MT5 должна иметься возможность получать из сторонних приложений торговые приказы, но это не возможно в текущей конфигурации из-а отсутствия открытого серверного торгового АПИ. При этом АПИ по которому родной мобильный терминал и вэб-терминалы коннектятся к серверу является закрытым для партренов и разработчков (хотя какое-то исключение по MT4 видимо сделано для BTC-E).
И очень печально что в MQ не видят, что платформа MT5 упускает этот рынок из-за такой казалось бы мелочной фичи как FIX, которая сейчас есть практически у всех торговых серверов.
друг мой, ты вообще знаешь что такое алготрейдинг? увидеть долгосрочную раскорреляцию на недельном графике я могу на любом сайте с графиками. и мне нах не нужна никакая платформа!!!
Со своей стороны меня больше беспокоит невозможность применения MT5 в алготрейдинге на криптовалютах. Если посмотреть на эту область, на конференции которые проходят (см. н-р в Москве недавно была "Трейдинг в эпоху роботов и Биткойна"), там нет MT5 в принципе!!! Обсуждаются и предлагаются совершенно другие альтернативны и к сожалению более примитивные решения чем MT5. Даже появились терминалы по торговле криптовалютами, которые построены по образу о подобию нашего любимого (например Ter*nalCoin, созданный одним из участников MQL5-сообщества)
Причина тут в том криптобитржи, крипто-кошельки и мобильные крипто-приложения в своей основе для привлечения клиентов используют вэб-интерфейс, и для организации полноценного трейдинга с MT5 на сервере MT5 должна иметься возможность получать из сторонних приложений торговые приказы, но это не возможно в текущей конфигурации из-а отсутствия открытого серверного торгового АПИ. При этом АПИ по которому родной мобильный терминал и вэб-терминалы коннектятся к серверу является закрытым для партренов и разработчков (хотя какое-то исключение по MT4 видимо сделано для BTC-E).
И очень печально что в MQ не видят, что платформа MT5 упускает этот рынок из-за такой казалось бы мелочной фичи как FIX, которая сейчас есть практически у всех торговых серверов.
Ничего мы не теряем.
Кому надо, тот покупает платформу и запускает на ней торги криптовалютами. Они вообще ничем не отличаются от других валют или инструментов.
Вы думаете, что вкраплениями "ну я вообще-то признаю", вы перекрываете наброс?
Конечно нет. Идея ваших выступлений абсолютно чиста и понятна - мысли были заявлены четко.
Кроме того, стоит признаться, что вы вообще не пользуетесь MetaTrader 5.
Ранет, любые слова в принципе можно переиначить на любой лад. Я сказал именно то что сказал. Как вы это понимаете - дело ваше. Всё зависит от того - полон у вас стакан наполовину или пуст
И да я не использую пятый метак. Пользую четвертый. Ибо для тех нужд, для которых он используется хватает и его. Для всего остального есть другие средства.