Есть ли конкуренты ? - страница 10

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mmmoguschiy-new:

скорее потребность "слезть", не потеряв наработки

Своровать построенное другими. И ничего более.

Правда за это бьют в судах с требованием выпилить сворованное в 30 дневный срок. Вот сейчас одна компания сидит и думает, что делать с судебным ордером - меньше 30 дней уже осталось, а потом еще и компенсацию платить.

[Удален]  
Mesaoria:

Вот и не сотрясайте. Вы тут про "не-мейнстрим" завели шарманку, так что доказательства - с вас.

я очень даже подробно описал, почему она для меня не-мейнстрим. читайте

и раз уж она не мейнстрим для меня, судя по опыту могу предположить, что она далеко не мейнстрим и для многих других!!! доказательств обратного не видел. но если включить серое можно сделать вывод что вряд ли это так

у вас судя по всему опыта еще мало. ну ничего - всё приходит... и уходит 
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Своровать построенное другими. И ничего более.

Правда за это бьют в судах с требованием выпилить сворованное в 30 дневный срок. Вот сейчас одна компания сидит и думает, что делать с судебным ордером - меньше 30 дней уже осталось.


как можно своровать у себя?  
 
mmmoguschiy-new:

я очень даже подробно описал, почему она для меня не-мейнстрим. читайте

и раз уж она не мейнстрим для меня, судя по опыту могу предположить, что она далеко не мейнстрим и для многих других!!! доказательств обратного не видел. но если включить серое можно сделать вывод что вряд ли это так

у вас судя по всему опыта еще мало. ну ничего - всё приходит... и уходит 


"Для меня" и "мейнстрим" - это настолько разные вещи, что понимание этого способно перевернуть мир отдельно взятого человека.

И на основании себя, любимого, экстраполировать на всех - скверная привычка.

Вам еще долго до осознания указанного факта, судя по всему. Но не переживайте - с опытом все приходит.

[Удален]  
Mesaoria:


"Для меня" и "мейнстрим" - это настолько разные вещи, что понимание этого способно перевернуть мир отдельно взятого человека.

Вам еще долго до осознания указанного факта, судя по всему. Но не переживайте - с опытом все приходит.


а я где-то говорил, что отсутствие мейнстримности для меня автоматически делает mql не-мейнстримом? я указал лишь только что сделал выводы, что наверняка она не-мейнстрим и для многих других людей, не увидев доказательств обратного.

к вопросу темы есть ли конкуренты? естественно есть!!!
 
mmmoguschiy-new:

а я где-то говорил, что отсутствие мейнстримности для меня автоматически делает mql не-мейнстримом? я указал лишь только что сделал выводы, что наверняка она не-мейнстрим и для многих других людей, не увидев доказательств обратного.


Ну тут не остается ничего иного, как Пелевина процитировать:

" - Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка...

Самарцев поднял палец:

 - Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия..."

Всякие протрейдеры и ситрейдеры вот так и строят воздушные замки, на каких-то нелепых выводах, "что наверняка что-то там" или "а вдруг". И проигрывают.

[Удален]  
Mesaoria:


Ну тут не остается ничего иного, как Пелевина процитировать:

" - Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка...

Самарцев поднял палец:

 - Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия..."

Всякие протрейдеры и ситрейдеры вот так и строят воздушные замки, на каких-то нелепых выводах, "что наверняка что-то там" или "а вдруг". И проигрывают.


всё что вам остаётся делать - приводить нелепые цитаты вместо статистики.

может еще приведете статистику в доказательство последнего предложения? Ну или что мкульщики сплошь и рядом победители?
[Удален]  
К слову у моего брокера даже на демо счете котировки реальные!!! И я глядя на график демки на днях наглядно "нагнул" всех в конкурсе на платформе демо-мкуля и их запаздывающих синтетических котировок.

Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?
 
mmmoguschiy-new:
К слову у моего брокера даже на демо счете котировки реальные!!! И я глядя на график демки на днях наглядно "нагнул" всех в конкурсе на платформе демо-мкуля и их запаздывающих синтетических котировок.

Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?

Докажите железобетонно.

Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.

 
mmmoguschiy-new:

всё что вам остаётся делать - приводить нелепые цитаты вместо статистики.

может еще приведете статистику в доказательство последнего предложения? Ну или что мкульщики сплошь и рядом победители?


Я долго добивался стакана (не я один, но говорю за себя), добился.

Потом добивался тиковой истории, добился.

Оффлайн графиков, уже выходят сервисы.

Добивался ленты ордеров, в разработке.

Это я всё к тому что в МТ есть всё что нужно для успешного трейдинга. А вот как это всё применяется это уже не к MQ.

Есть трейдеры торгующие руками по пересечению машек и вполне успешные.

Если брать за основу твои суждения то кроме машек (с точки зрения этих трейдеров) в успешной платформе вообще ничё не надо.

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