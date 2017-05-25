Есть ли конкуренты ? - страница 10
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скорее потребность "слезть", не потеряв наработки
Своровать построенное другими. И ничего более.
Правда за это бьют в судах с требованием выпилить сворованное в 30 дневный срок. Вот сейчас одна компания сидит и думает, что делать с судебным ордером - меньше 30 дней уже осталось, а потом еще и компенсацию платить.
Вот и не сотрясайте. Вы тут про "не-мейнстрим" завели шарманку, так что доказательства - с вас.
я очень даже подробно описал, почему она для меня не-мейнстрим. читайте
и раз уж она не мейнстрим для меня, судя по опыту могу предположить, что она далеко не мейнстрим и для многих других!!! доказательств обратного не видел. но если включить серое можно сделать вывод что вряд ли это так
у вас судя по всему опыта еще мало. ну ничего - всё приходит... и уходит
Своровать построенное другими. И ничего более.
Правда за это бьют в судах с требованием выпилить сворованное в 30 дневный срок. Вот сейчас одна компания сидит и думает, что делать с судебным ордером - меньше 30 дней уже осталось.
как можно своровать у себя?
я очень даже подробно описал, почему она для меня не-мейнстрим. читайте
и раз уж она не мейнстрим для меня, судя по опыту могу предположить, что она далеко не мейнстрим и для многих других!!! доказательств обратного не видел. но если включить серое можно сделать вывод что вряд ли это так
у вас судя по всему опыта еще мало. ну ничего - всё приходит... и уходит
"Для меня" и "мейнстрим" - это настолько разные вещи, что понимание этого способно перевернуть мир отдельно взятого человека.
И на основании себя, любимого, экстраполировать на всех - скверная привычка.
Вам еще долго до осознания указанного факта, судя по всему. Но не переживайте - с опытом все приходит.
"Для меня" и "мейнстрим" - это настолько разные вещи, что понимание этого способно перевернуть мир отдельно взятого человека.
Вам еще долго до осознания указанного факта, судя по всему. Но не переживайте - с опытом все приходит.
а я где-то говорил, что отсутствие мейнстримности для меня автоматически делает mql не-мейнстримом? я указал лишь только что сделал выводы, что наверняка она не-мейнстрим и для многих других людей, не увидев доказательств обратного.
к вопросу темы есть ли конкуренты? естественно есть!!!
а я где-то говорил, что отсутствие мейнстримности для меня автоматически делает mql не-мейнстримом? я указал лишь только что сделал выводы, что наверняка она не-мейнстрим и для многих других людей, не увидев доказательств обратного.
Ну тут не остается ничего иного, как Пелевина процитировать:
" - Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка...
Самарцев поднял палец:
- Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия..."
Всякие протрейдеры и ситрейдеры вот так и строят воздушные замки, на каких-то нелепых выводах, "что наверняка что-то там" или "а вдруг". И проигрывают.
Ну тут не остается ничего иного, как Пелевина процитировать:
" - Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка...
Самарцев поднял палец:
- Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия..."
Всякие протрейдеры и ситрейдеры вот так и строят воздушные замки, на каких-то нелепых выводах, "что наверняка что-то там" или "а вдруг". И проигрывают.
всё что вам остаётся делать - приводить нелепые цитаты вместо статистики.
может еще приведете статистику в доказательство последнего предложения? Ну или что мкульщики сплошь и рядом победители?
Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?
К слову у моего брокера даже на демо счете котировки реальные!!! И я глядя на график демки на днях наглядно "нагнул" всех в конкурсе на платформе демо-мкуля и их запаздывающих синтетических котировок.
Теперь вопрос. Какого ... вы даёте людям левые котиры? На которых большинство проводит ваши "не-игрушечные" тесты?
Докажите железобетонно.
Иначе вы тут такой поток бреда и глупостей развели, что впору решать - резать это или оставить в качестве учебного пособия.
всё что вам остаётся делать - приводить нелепые цитаты вместо статистики.
может еще приведете статистику в доказательство последнего предложения? Ну или что мкульщики сплошь и рядом победители?
Я долго добивался стакана (не я один, но говорю за себя), добился.
Потом добивался тиковой истории, добился.
Оффлайн графиков, уже выходят сервисы.
Добивался ленты ордеров, в разработке.
Это я всё к тому что в МТ есть всё что нужно для успешного трейдинга. А вот как это всё применяется это уже не к MQ.
Есть трейдеры торгующие руками по пересечению машек и вполне успешные.
Если брать за основу твои суждения то кроме машек (с точки зрения этих трейдеров) в успешной платформе вообще ничё не надо.