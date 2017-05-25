Есть ли конкуренты ? - страница 8
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А мне пожалуйста в виде самолётиков. И чтобы пропеллер крутился...
Троль? Или лишь бы что ляпнуть?
Троль? Или лишь бы что ляпнуть?
я это рассматриваю как костыль пользователя. Не каждый кто сидит на мт вобще знает о существовании этого форума, и еще меньше об этой библиотеке
Дык я про эту библиотеку - и сам не знал, узнал только недавно, сам пользуюсь своими переносимыми классами.
Если интересно - у меня все на основе виртуальных интерфейсов.
CTradePositionI - интерфейс торговой позиции,
CTradePosComponentI - интерфейс компоненты позиции (МТ4-ордера или МТ5-позиции)
CTradeProcessorI - процессор торговых приказов.
Все функции этих интерфейсов - чисто виртуальные (объявлены нулем).
Есть реальные объекты CTradePosition:public CTradePositionI и CTradeProceccor:public CTradeProcessorI
Объявляем объект CTradePosition, хоть в МТ4, хоть в МТ5-Netting, хоть в MT5-Hedging, вызываем у него функцию Select(iMagic,strSymbol) - после чего, можно у объекта запросить число компонент, и указатели на отдельную компоненту. Отдельная компонента - это, фактически, для МТ4 - открытый ордер, для МТ5 - открытая позиция (одна на символ для неттинга, несколько на каждый символ для хеджа). Все данные этой компоненты - возвращаются функциями, которые совершенно одинаковы для МТ4 и МТ5. Но при этом - возвращаются указатели на интерфесы, то есть пользователь объекта вобще не имеет доступа к реализации данных интерфейсов - он просто пользуется чисто виртуальными функциями для определения текущей торговой позиции.
Потом объявляем объект CTradeProceccor (опять на любой платформе), и вызываем у него чисто виртуальную функцию открытия, закрытия или изменения компоненты позиции. Для изменения или закрытия компоненты - передаем в функцию тот самый виртуальный интерфейс, который получили при анализе позиции.
Таким образом - пользователь вобще "отделен" от необходимости разбираться, на какой он платформе - на какой откомплируешься, на той и будет.
у каждого свой, очевидно )
Именно!!!
mmmoguschiy-new, дружище, если не ошибаюсь, ты грозился формализовать свою ТС и порвать рынок. Как продвигается это дело ?
в процессе но mql мне тут никак не помошник
О какой скорости может идти речь, если рынок форекс ИНДИКАТИВНЫЙ. То есть маркет-мейкер НЕ ОБЯЗАН выполнить Ваш приказ по заявленной, им же маркет-мейкером, цене. Ну и зачем Вам скорость?
Зачем фикс протоколы и т.д., если исполнение происходит в пределах 100 - 300 миллисекунд и зависит это исполнение не от того с какой скоростью поступают приказы маркет-мейкеру, а от того с какой скоростью он их выполняет. И изменить это Вы никак не можете!
Задумайтесь, а почему нет пакетной обработки приказов? Приказы исполняются по одному, даже в асинхронном режиме отправки. Ответ прост - никто не хочет принимать на себя риски!!! Поэтому все риски несут простые трейдеры. Такова специфика рынка форекс. И МК это не изменит.
А 5-ка у них хорошая.
так и я о том же!!! все преимущества mql с легкостью гасятся самой структурой рынка!!!
Да и речь не о скорости велась а о мейнстримности. Кто то тут упоминал сайт AMP что мол с радостью внедрили mql. Дык ёпт - они туда с радостью еще 50 платформ прикрутили!!! И что это говорит о мейнстримности какой то конкретной?
Тут 200 тысяч уникальных пользователей в день, от тебя первого слышу: дайте компилятор.
Люди все разные один я одинаковый )))
не знаю сколько тут в день - пофик. это совсем ни о чем не говорит! А так - кто то ведь должен быть первым?!!! )))
О какой скорости может идти речь, если рынок форекс ИНДИКАТИВНЫЙ. То есть маркет-мейкер НЕ ОБЯЗАН выполнить Ваш приказ по заявленной, им же маркет-мейкером, цене. Ну и зачем Вам скорость?
Зачем фикс протоколы и т.д., если исполнение происходит в пределах 100 - 300 миллисекунд и зависит это исполнение не от того с какой скоростью поступают приказы маркет-мейкеру, а от того с какой скоростью он их выполняет. И изменить это Вы никак не можете!
Задумайтесь, а почему нет пакетной обработки приказов? Приказы исполняются по одному, даже в асинхронном режиме отправки. Ответ прост - никто не хочет принимать на себя риски!!! Поэтому все риски несут простые трейдеры. Такова специфика рынка форекс. И МК это не изменит.
А 5-ка у них хорошая.
A-book LVL2 по ECN/STP со стаканом норм, но русских китченах почти не предстален
A-book LVL2 по ECN/STP со стаканом норм, но русских китченах почти не предстален
о том и речь - о каких мейнстримах может идти речь, если нет нормального рынка?!!! А там же где он есть нет МКУЛЯ!!! Парадокс? Или закономерность?
о том и речь - о каких мейнстримах может идти речь, если нет нормального рынка?!!! А там же где он есть нет МКУЛЯ!!! Парадокс? Или закономерность?
Есть, есть, МТ5 много где представлен и на норм брокерах и не очень, надо просто искать