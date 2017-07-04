Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 121

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Vladimir Gorbachev:
Вы там по осторожнее, а то ликвидность на метакв0т-демо-сервере закончится и как нам в чемпионате участвовать дальше?))

Да фиг с ней с этой ликвидностью, тут другая тема намечается - пары с торгов снимут и все. Золото - прицепом пойдет и что? Всё? На (-до)игрались? :-)
[Удален]  
Roman Shiredchenko:

:-)

Рыспект и уважуха! 

Без шуток.


да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале... 


но всё равно спасибо на добром слове 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае

Roman Shiredchenko, 2017.05.06 08:17


Да фиг с ней с этой ликвидностью, тут другая тема намечается - пары с торгов снимут и все. Золото - прицепом пойдет и что? Всё? На (-до)игрались? :-)

запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё 

кстати и о спреде кто то говорил - так поверьте, спред расширяется и прилично!!! прибыль иной раз составляет <1 пункта!!! но больше я ржу, когда возникают реквоты 


 
mmmoguschiy-new:

да, я хакнул ваш рынок 
Не ты один такой. Эта фича лично мне известна уже лет ..дцать.
 
mmmoguschiy-new:

да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале... 


но всё равно спасибо на добром слове 


запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё

ВСЕ ПАРЫ в топку!

УРА!


[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Не ты один такой. Эта фича лично мне известна уже лет ..дцать.

возьми с полки пирожок ))) эта фича известна всем тем кто хотел о ней узнать. остальные пребывают в счастливом неведении 
 
mmmoguschiy-new:

1. да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале... 


но всё равно спасибо на добром слове 


2. запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё 

кстати и о спреде кто то говорил - так поверьте, спред расширяется и прилично!!! прибыль иной раз составляет <1 пункта!!! но больше я ржу, когда возникают реквоты 



1. Понятно. Мне.

2. запретить пары для торгов - не выход!!!  - да я не об этом. О том, что Вы своими действиями выберете ВСЮ ликвидность из стакана до такого уровня, что всё.... КОНЧАТСЯ инструменты. КОНЧАТСЯ и ВСЁ... :-)

Рынку тут - всё....................._____________________________________________________________________

(это кардиограмма его движух)

:-)

 
mmmoguschiy-new:

возьми с полки пирожок ))) эта фича известна всем тем кто хотел о ней узнать. остальные пребывают в счастливом неведении 

Max всё равно твой соперник теперь...

..............

Короче говоря

"ЗАВАЛИЛСЯ КОНКУРС В САМОМ СВОЁМ НАЧАЛЕ"

Потому что не было проверки на отставание демо-котировок

В следующий раз повнимательнее.

Я еще в апреле писал - к чему такое может привести.

[Удален]  
Roman Shiredchenko:


1. Понятно. Мне.

2. запретить пары для торгов - не выход!!!  - да я не об этом. О том, что Вы своими действиями выберете ВСЮ ликвидность из стакана до такого уровня, что всё.... КОНЧАТСЯ инструменты. КОНЧАТСЯ и ВСЁ... :-)

Рынку тут - всё....................._____________________________________________________________________

(это кардиограмма его движух)

:-)


как я могу выбрать ликвидность, которой не существует? 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Max всё равно твой соперник теперь...


предлагаю провести новый конкурс - на лучший арбитраж  
 
mmmoguschiy-new:

как я могу выбрать ликвидность, которой не существует? 

Её то как раз и выберете...
Вашим "волшебным" образом... :-)

Вы знаете как сделать__________________________________________________________________

Кардиограмму рынка такой.

:-)

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