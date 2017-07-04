Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы там по осторожнее, а то ликвидность на метакв0т-демо-сервере закончится и как нам в чемпионате участвовать дальше?))
Да фиг с ней с этой ликвидностью, тут другая тема намечается - пары с торгов снимут и все. Золото - прицепом пойдет и что? Всё? На (-до)игрались? :-)
:-)
Рыспект и уважуха!
Без шуток.
да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале...
но всё равно спасибо на добром слове
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Roman Shiredchenko, 2017.05.06 08:17
Да фиг с ней с этой ликвидностью, тут другая тема намечается - пары с торгов снимут и все. Золото - прицепом пойдет и что? Всё? На (-до)игрались? :-)
запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё
кстати и о спреде кто то говорил - так поверьте, спред расширяется и прилично!!! прибыль иной раз составляет <1 пункта!!! но больше я ржу, когда возникают реквоты
да, я хакнул ваш рынок
да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале...
но всё равно спасибо на добром слове
запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё
ВСЕ ПАРЫ в топку!
УРА!
Не ты один такой. Эта фича лично мне известна уже лет ..дцать.
возьми с полки пирожок ))) эта фича известна всем тем кто хотел о ней узнать. остальные пребывают в счастливом неведении
1. да было бы за что )) вот ежели бы так да на реале...
но всё равно спасибо на добром слове
2. запретить пары для торгов - не выход!!! ситуация по евре мало чем отличается. выше кто то и фунт упоминал. так что если и снимать с торгов то всё
кстати и о спреде кто то говорил - так поверьте, спред расширяется и прилично!!! прибыль иной раз составляет <1 пункта!!! но больше я ржу, когда возникают реквоты
1. Понятно. Мне.
2. запретить пары для торгов - не выход!!! - да я не об этом. О том, что Вы своими действиями выберете ВСЮ ликвидность из стакана до такого уровня, что всё.... КОНЧАТСЯ инструменты. КОНЧАТСЯ и ВСЁ... :-)
Рынку тут - всё....................._____________________________________________________________________
(это кардиограмма его движух)
:-)
возьми с полки пирожок ))) эта фича известна всем тем кто хотел о ней узнать. остальные пребывают в счастливом неведении
Max всё равно твой соперник теперь...
..............
Короче говоря
"ЗАВАЛИЛСЯ КОНКУРС В САМОМ СВОЁМ НАЧАЛЕ"
Потому что не было проверки на отставание демо-котировок
В следующий раз повнимательнее.
Я еще в апреле писал - к чему такое может привести.
1. Понятно. Мне.
2. запретить пары для торгов - не выход!!! - да я не об этом. О том, что Вы своими действиями выберете ВСЮ ликвидность из стакана до такого уровня, что всё.... КОНЧАТСЯ инструменты. КОНЧАТСЯ и ВСЁ... :-)
Рынку тут - всё....................._____________________________________________________________________
(это кардиограмма его движух)
:-)
как я могу выбрать ликвидность, которой не существует?
Max всё равно твой соперник теперь...
предлагаю провести новый конкурс - на лучший арбитраж
как я могу выбрать ликвидность, которой не существует?
Её то как раз и выберете...
Вашим "волшебным" образом... :-)
Вы знаете как сделать__________________________________________________________________
Кардиограмму рынка такой.
:-)