Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 6

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Dmitry Fedoseev:


Вроде как только от прибыли вычитается прибыль безрискового актива, а сигма только по рисковому. Если рисковый актив торгуется с повышением лота, то естественно без рисковое вложение тоже должно с увеличением ставки делаться. Для начала смысл коэффициента Шарпа понять.  

Если непостоянная ставка, то и сигма теряет смысл, как и весь показатель.  Наверно он только для постоянной ставки. Однозначно полезно сначала понять смысл формулы, а уж потом делать выводы.


Совершенно верно.
Сравниваются доходности разных активов, а не абсолютная величина прибыли.
 

Попробую еще раз.

Если торговать без системы, получится примерно такой результат:

То вверх, то вниз вокруг уровня начального баланса. В один прекрасный момент показанный красной вертикальной линии имеем какую-то прибыль, показываем ее инвестору и говорим - "смааатриииии у нас приииииииибыль", давай вкладывай в нас денег. А инвестор берет, считает коэффициент Шарпа и отвечает "идитекааа вы наааафик".  

 
Mikhail Dovbakh:

Совершенно верно.
Сравниваются доходности разных активов, а не абсолютная величина прибыли.


Нужно посчитать прибыль, которую получим сверх той прибыли, которую бы получили от безрисокового вложения. Если безрисковым считать банковский депозит, то в нем помесячное начисление, то есть по экспоненте прибыль растет (если прибыль не снимаем). А тут получается так, что при торговле по системе прибыль не снимает, а вкладываем ее, а у вложения в безрисковый актив снимаем прибыль помесячно, или вообще не учитывается - 0. В итоге совсем не коэффициент Шарпа.  

 
Dmitry Fedoseev:


Нужно посчитать прибыль, которую получим сверх той прибыли, которую бы получили от безрисокового вложения. Если безрисковым считать банковский депозит, то в нем помесячное начисление, то есть по экспоненте прибыль растет (если прибыль не снимаем). А тут получается так, что при торговле по системе прибыль не снимает, а вкладываем ее, а у вложения в безрисковый актив снимаем прибыль помесячно, или вообще не учитывается - 0. В итоге совсем не коэффициент Шарпа.  

В экономическом анализе есть понятие эффективной ставки процента, она учитывает эти ньюансы. Поэтому сравнивать нужно именно разницу эффективных ставок доходности. это годовая доходность обычно..
Но с сигмой все равно у меня вопрос остался.
 
Олег avtomat:

Одного взгляда на формулу расчёта коэф.Шарпа достаточно, чтобы понять, каким образом им можно манипулировать.

А именно:

Поскольку "сигма" стоит в знаменателе, то для повышения коэф.Шарпа надо "сигму" сделать как можно меньше, в идеале сделать "сигму" равной нулю, и тогда коэф.Шарпа будет равен бесконечности. В свою очередь, "сигма" будет равна нулю, если все точки будут совершенно одинаковыми, вне зависимости от их абсолютной величины, при этом все точки должны быть положительными. Небольшие отклонения точек приведут к увеличению "сигмы" и, как следствие, к понижению коэф.Шарпа.

У меня примерно тот-же вопрос. А почему у Вас Rf равно нулю? 

Олег avtomat:

это что, такая манипуляция?


Олег avtomat:

Смотрим коэф.Шарпа и думаем, что надо трейдеру -- устранение блямбочек на линии роста баланса, либо всё же рост баланса.  ;))

Далее будут моделироваться различные возможные ситуации. Ежели кто захочет проверить свою мысль-идею -- предлагайте, проверим.

 
И почему баланса, а не эквити?

[Удален]  
ratnasambhava:

У меня примерно тот-же вопрос. А почему у Вас Rf равно нулю? 

это что, такая манипуляция?


 
И почему баланса, а не эквити?


Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю. Кроме того, для форекса принимается расчёт по точкам. Всё это есть и свободно доступно, при желании можете уточнить.

С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.


"это что, такая манипуляция?" --- неужели непонятно, что если из А вычесть 0, то будет А ? По-вашему это является манипуляцией? Но это всего лишь простая арифметика.

 
Олег avtomat:


Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю. Кроме того, для форекса принимается расчёт по точкам. Всё это есть и свободно доступно, при желании можете уточнить.

С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.


"это что, такая манипуляция?" --- неужели непонятно, что если из А вычесть 0, то будет А ? По-вашему это является манипуляцией? Но это всего лишь простая арифметика.


Понятно, что «безрисковые активы» это термин. Обычно сравнивают с доходностью сопоставимых по условиям государственных бумаг.
На форексе можно брать за основу разницу ставок по инструменту, т.е. ту, по которой начисляются свопы.

PS. Сравнивать с доходностью банковского депозита будет некорректно из-за недостаточности его «безрисковости» )
Еще важно, чтобы не влияли курсовые разницы - поэтому валютный Шарп по моему мнению должен считаться для каждой пары отдельно и также в зависимости от направления торговли, т.к. «безрисковая доходность» разная у длинных и коротких позиций.

[Удален]  
Mikhail Dovbakh:
В эконмическом анализе есть понятие эффективной ставки процента, она учитывает эти ньюансы. Поэтому сравнивать нужно именно разницу эффективных ставок доходности. это годовая доходность обычно..
Но с сигмой все равно у меня вопрос остался.


Это ответ на первую часть. Надеюсь, так понятно.


Теперь про сигму. Надо вспомнить, что сигма -- это есть стандартное отклонение.

Отклонение от чего? От математического ожидания. Отклонение как вверх, так и вниз.

А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.

Таким образом, строится горизонтальная трубка тока.

 
Олег avtomat:


Это ответ на первую часть. Надеюсь, так понятно.


Теперь про сигму. Надо вспомнить, что сигма -- это есть стандартное отклонение.

Отклонение от чего? От математического ожидания. Отклонение как вверх, так и вниз.

А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.

Таким образом, строится горизонтальная трубка тока.


Позволю с Вами не согласится, так как в числителе мы имеем среднее отклонение доходностей.
раз так, логично рассматривать волатильность ее же, а не одной из компонент этой разницы.
тогда считайте еще коеффициент где в знаменателе сигма безрискового актива)))
Шарп похоже просто выкинул это дополнение и перевернул относительный коэффициент вариации...
Затем все подхватили правдоподобную формулку)
[Удален]  
Mikhail Dovbakh:

Позволю с Вами не согласится, так как в числителе мы имеем среднее отклонение доходностей.
раз так, логично рассматривать волатильность ее же, а не одной из компонент этой разницы.
тогда считайте еще коеффициент где в знаменателе сигма безрискового актива)))
Шарп похоже просто выкинул это дополнение и перевернул относительный коэффициент вариации...
Затем все подхватили правдоподобную формулку)


Фактом является то, что эту "правдоподобную формулку" используют повсеместно (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) без понимания не только области её применимости, но и условий применимости. Такое вот внедрение в сознание масс ;)))

А уж чего там Шарп думал или не думал...

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