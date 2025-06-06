Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 6
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Вроде как только от прибыли вычитается прибыль безрискового актива, а сигма только по рисковому. Если рисковый актив торгуется с повышением лота, то естественно без рисковое вложение тоже должно с увеличением ставки делаться. Для начала смысл коэффициента Шарпа понять.
Если непостоянная ставка, то и сигма теряет смысл, как и весь показатель. Наверно он только для постоянной ставки. Однозначно полезно сначала понять смысл формулы, а уж потом делать выводы.
Совершенно верно.
Сравниваются доходности разных активов, а не абсолютная величина прибыли.
Попробую еще раз.
Если торговать без системы, получится примерно такой результат:
То вверх, то вниз вокруг уровня начального баланса. В один прекрасный момент показанный красной вертикальной линии имеем какую-то прибыль, показываем ее инвестору и говорим - "смааатриииии у нас приииииииибыль", давай вкладывай в нас денег. А инвестор берет, считает коэффициент Шарпа и отвечает "идитекааа вы наааафик".
Совершенно верно.
Сравниваются доходности разных активов, а не абсолютная величина прибыли.
Нужно посчитать прибыль, которую получим сверх той прибыли, которую бы получили от безрисокового вложения. Если безрисковым считать банковский депозит, то в нем помесячное начисление, то есть по экспоненте прибыль растет (если прибыль не снимаем). А тут получается так, что при торговле по системе прибыль не снимает, а вкладываем ее, а у вложения в безрисковый актив снимаем прибыль помесячно, или вообще не учитывается - 0. В итоге совсем не коэффициент Шарпа.
Нужно посчитать прибыль, которую получим сверх той прибыли, которую бы получили от безрисокового вложения. Если безрисковым считать банковский депозит, то в нем помесячное начисление, то есть по экспоненте прибыль растет (если прибыль не снимаем). А тут получается так, что при торговле по системе прибыль не снимает, а вкладываем ее, а у вложения в безрисковый актив снимаем прибыль помесячно, или вообще не учитывается - 0. В итоге совсем не коэффициент Шарпа.
Но с сигмой все равно у меня вопрос остался.
Одного взгляда на формулу расчёта коэф.Шарпа достаточно, чтобы понять, каким образом им можно манипулировать.
А именно:
Поскольку "сигма" стоит в знаменателе, то для повышения коэф.Шарпа надо "сигму" сделать как можно меньше, в идеале сделать "сигму" равной нулю, и тогда коэф.Шарпа будет равен бесконечности. В свою очередь, "сигма" будет равна нулю, если все точки будут совершенно одинаковыми, вне зависимости от их абсолютной величины, при этом все точки должны быть положительными. Небольшие отклонения точек приведут к увеличению "сигмы" и, как следствие, к понижению коэф.Шарпа.
У меня примерно тот-же вопрос. А почему у Вас Rf равно нулю?
Олег avtomat:
это что, такая манипуляция?
Олег avtomat:
Смотрим коэф.Шарпа и думаем, что надо трейдеру -- устранение блямбочек на линии роста баланса, либо всё же рост баланса. ;))
Далее будут моделироваться различные возможные ситуации. Ежели кто захочет проверить свою мысль-идею -- предлагайте, проверим.
И почему баланса, а не эквити?
У меня примерно тот-же вопрос. А почему у Вас Rf равно нулю?
это что, такая манипуляция?
И почему баланса, а не эквити?
Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю. Кроме того, для форекса принимается расчёт по точкам. Всё это есть и свободно доступно, при желании можете уточнить.
С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.
"это что, такая манипуляция?" --- неужели непонятно, что если из А вычесть 0, то будет А ? По-вашему это является манипуляцией? Но это всего лишь простая арифметика.
Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю. Кроме того, для форекса принимается расчёт по точкам. Всё это есть и свободно доступно, при желании можете уточнить.
С другой стороны, нет в мире абсолютно безрисковых активов.
"это что, такая манипуляция?" --- неужели непонятно, что если из А вычесть 0, то будет А ? По-вашему это является манипуляцией? Но это всего лишь простая арифметика.
Понятно, что «безрисковые активы» это термин. Обычно сравнивают с доходностью сопоставимых по условиям государственных бумаг.
На форексе можно брать за основу разницу ставок по инструменту, т.е. ту, по которой начисляются свопы.
PS. Сравнивать с доходностью банковского депозита будет некорректно из-за недостаточности его «безрисковости» )
Еще важно, чтобы не влияли курсовые разницы - поэтому валютный Шарп по моему мнению должен считаться для каждой пары отдельно и также в зависимости от направления торговли, т.к. «безрисковая доходность» разная у длинных и коротких позиций.
В эконмическом анализе есть понятие эффективной ставки процента, она учитывает эти ньюансы. Поэтому сравнивать нужно именно разницу эффективных ставок доходности. это годовая доходность обычно..
Но с сигмой все равно у меня вопрос остался.
Это ответ на первую часть. Надеюсь, так понятно.
Теперь про сигму. Надо вспомнить, что сигма -- это есть стандартное отклонение.
Отклонение от чего? От математического ожидания. Отклонение как вверх, так и вниз.
А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.
Таким образом, строится горизонтальная трубка тока.
Это ответ на первую часть. Надеюсь, так понятно.
Теперь про сигму. Надо вспомнить, что сигма -- это есть стандартное отклонение.
Отклонение от чего? От математического ожидания. Отклонение как вверх, так и вниз.
А что такое математическое ожидание? Это среднее значение на интервале наблюдения.
Таким образом, строится горизонтальная трубка тока.
Позволю с Вами не согласится, так как в числителе мы имеем среднее отклонение доходностей.
раз так, логично рассматривать волатильность ее же, а не одной из компонент этой разницы.
тогда считайте еще коеффициент где в знаменателе сигма безрискового актива)))
Шарп похоже просто выкинул это дополнение и перевернул относительный коэффициент вариации...
Затем все подхватили правдоподобную формулку)
Позволю с Вами не согласится, так как в числителе мы имеем среднее отклонение доходностей.
раз так, логично рассматривать волатильность ее же, а не одной из компонент этой разницы.
тогда считайте еще коеффициент где в знаменателе сигма безрискового актива)))
Шарп похоже просто выкинул это дополнение и перевернул относительный коэффициент вариации...
Затем все подхватили правдоподобную формулку)
Фактом является то, что эту "правдоподобную формулку" используют повсеместно (акции, фьючерсы, форекс и т.д.) без понимания не только области её применимости, но и условий применимости. Такое вот внедрение в сознание масс ;)))
А уж чего там Шарп думал или не думал...