Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 11

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45 шарп точно не может быть нормальным, нормальный около 1,5
 
lynxntech #:
45 шарп точно не может быть нормальным, нормальный около 1,5

45.54 у меня так, это плохо?

 
Fortstrend #:

45.54 у меня так, это плохо?

45 это значит у вас мало сделок и робот сильно подстроен под историю, с сильным пересиживанием. Такой никуда не годится, вы просто тратите время.


большой шарп плох как и низкий, при низком ТС покажет что она сливная, а при высоком, что она приспособленная к участку, при реальной торговле у нее будет меньше 1,0

 
lynxntech #:

45 это значит у вас мало сделок и робот сильно подстроен под историю, с сильным пересиживанием. Такой никуда не годится, вы просто тратите время.

700 сделок за два года это вроде нормально?

 
Fortstrend #:

700 сделок за два года это вроде нормально?

не хватает данных, не внутри бара торгует?

тут есть специалист, безубыточный, у него на одном символе даже не помню сколько лет прибыль в тесте. А на самом деле он просто терял время добиваясь такого результата. Но зеку из камеры какая разница чем заниматься.
 
lynxntech #:

не хватает данных, не внутри бара торгует?

внутри 

 
Fortstrend #:

внутри 

Вам надо набраться опыта тут. Не спешите брать кредиты и прочее.

 
lynxntech #:

Вам надо набраться опыта тут. Не спешите брать кредиты и прочее.

я слил уже давно всё и кредиты ,в том числе лет 7 отходил от этой лудомании хе хе,сейчас смешно,но было не до смеха.Спасибо Господи,что взял деньгами.

 
Fortstrend #:

45.54 у меня так, это плохо?

Такого Шарпа я не видел, покаж? 
 
Nikolai Gavrilyuk #:
Такого Шарпа я не видел, покаж? 

Пож.Это на акциях без плеча видимо,сбер за два года.двумя лотами сбера.100 тыщ типа депо.каждый тик. ещё 97 часов оптимизации надо ждать,может чего и лучше покажет.

понятно подгонка,но вдруг 
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