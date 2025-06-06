Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 11
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45 шарп точно не может быть нормальным, нормальный около 1,5
45.54 у меня так, это плохо?
45.54 у меня так, это плохо?
45 это значит у вас мало сделок и робот сильно подстроен под историю, с сильным пересиживанием. Такой никуда не годится, вы просто тратите время.
большой шарп плох как и низкий, при низком ТС покажет что она сливная, а при высоком, что она приспособленная к участку, при реальной торговле у нее будет меньше 1,0
45 это значит у вас мало сделок и робот сильно подстроен под историю, с сильным пересиживанием. Такой никуда не годится, вы просто тратите время.
700 сделок за два года это вроде нормально?
700 сделок за два года это вроде нормально?
не хватает данных, не внутри бара торгует?тут есть специалист, безубыточный, у него на одном символе даже не помню сколько лет прибыль в тесте. А на самом деле он просто терял время добиваясь такого результата. Но зеку из камеры какая разница чем заниматься.
не хватает данных, не внутри бара торгует?
внутри
внутри
Вам надо набраться опыта тут. Не спешите брать кредиты и прочее.
Вам надо набраться опыта тут. Не спешите брать кредиты и прочее.
я слил уже давно всё и кредиты ,в том числе лет 7 отходил от этой лудомании хе хе,сейчас смешно,но было не до смеха.Спасибо Господи,что взял деньгами.
45.54 у меня так, это плохо?
Такого Шарпа я не видел, покаж?
Пож.Это на акциях без плеча видимо,сбер за два года.двумя лотами сбера.100 тыщ типа депо.каждый тик. ещё 97 часов оптимизации надо ждать,может чего и лучше покажет.понятно подгонка,но вдруг