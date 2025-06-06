Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 13
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Интересно как вы настроили комиссию в тестере,
не забудьте еще налог вычесть
Т-Б бывает какие-то возвраты делает в истории.., не вникал что это все за ерунда... просто нет в планах в "этом" бардаке зарабатывать
в МТ5 постоянно какие-то корректировки, они все похоже сами не могут и не знают как все это должно работать
тут,или можно просто проскальзование увеличить мне кажется.типа на комисс добавить.
Интересно как вы настроили комиссию в тестере,
не забудьте еще налог вычесть
Т-Б бывает какие-то возвраты делает в истории.., не вникал что это все за ерунда... просто нет в планах в "этом" бардаке зарабатывать
в МТ5 постоянно какие-то корректировки, они все похоже сами не могут и не знают как все это должно работать
А так да едешь в казино,готовься сколько сможешь позволить проиграть,а там как карта ляжет. С этими напёрсточниками тяжёло бороться.Руками пробавал эту стратегию,нормально,только дисциплины нет,поэтому ручками не рально мне лично зарабатывать.