Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
- Коэффициент шарпа
- Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
- Дифференциальный индикатор Султонова
Будем разбираться с этим зверем по имени "коэффициент Шарпа".
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Будем разбираться с этим зверем по имени "коэффициент Шарпа".
Далее на множестве различных примеров рассмотрим поведение коэффициента Шарпа.
Картинки и видео, расчёты, сравнения и выводы, неожиданности и сюрпризы... от коэффициента Шарпа.
Проведу всесторонний анализ.
Для кого Вы затеяли это разбирательство? Для трейдеров, инвесторов или ...? Какая должна быть аудитория этой темы?
Понимание работы этого индикатора никому не повредит, а напротив, позволит осмысленно смотреть на его показания, с пониманием того, что во многих случаях он способен безбожно врать.
Для кого Вы затеяли это разбирательство? Для трейдеров, инвесторов или ...? Какая должна быть аудитория этой темы?
Это статистический коэффициент и все. Какую статистику в него заложили, то он и покажет.
Ну интересно куда Вас заведет анализ. Удачи (без тени сарказма).
Вот именно, "какую заложили, то и покажет". То есть, им легко манипулировать.
Есть большой круг людей, свято верящих в его правдивость и непогрешимость. Вот им то и будет наиболее полезным открыть глаза и критически посмотреть на к.Шарпа.
Подскажите пож-та названия робастных аналогов кШ, интересно посмотреть , ........
Абсалютно бесполезен, потому как является следствием, а не причиной. Говорящей о том как работала ТС в прошлом, но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем. Как показала практика использования НС, коэфициент Шарпа абсалютно бесполезен, к сожалению... Он может быть полезен долгосрочным инвесторам и то как второстепенный инструмент... ИМХО
Любой статистический параметр является следствием, а не причиной по определению. На то она и статистика. Что касается шарпа, то его не нужно переоценивать, конечно. Просто еще один взгляд на ТС с другой стороны. Вообще говоря, он сильно завязан по сути на МО. Полезен и трейдеру и инвестору. Первому для работы на собой, второму, чтобы был повод отказать в инвестиции )) шутка. Автору темы - думаю здесь есть достаточно коллег, которым будет интересно и полезно ознакомиться с вашими исследованиями по шарпу. Удачи!
но ни сколько ни говоряший, как ТС будет работать в будущем.
Сразу возникает вопрос: какие Вам известны параметры (коэффициенты и т. д., и т. п.), которые говорят о том, как ТС будет работать в будущем?
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