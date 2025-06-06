Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 12
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Пож.Это на акциях без плеча видимо,сбер за два года.двумя лотами сбера.100 тыщ типа депо.
посмотрел график с 22 года,) стремительный рост, если стоп поставить 500 пунктов, можно было всегда получать прибыль,
будет ли так дальше?
посмотрел график с 22 года,) стремительный рост, если стоп поставить 500 пунктов, можно было всегда получать прибыль,
будет ли так дальше?
не факт конечно
не факт конечно
вот про это и речь, получать надо прибыль регулярно, а не делать ставку, что именно эти 2 года будут прибыльными
будь ты бессмертным, лег в гроб и ничего страшного что 2 года там был рост, а потом может на месте болтаться (про вампиров недавно смотрел))))
вот про это и речь, получать надо прибыль регулярно, а не делать ставку, что именно эти 2 года будут прибыльными
будь ты бессмертным, лег в гроб и ничего страшного что 2 года там был рост, а потом может на месте болтаться
дак не спорю,потом года 4 поставлю с форвардами ,забыл форвард включить в этом тесте
Ну простыми словами примерно,понятно вправо график не видит ни кто.Как тогда вообще советник проверять? Всё же примерно же должны критерии же быть,этот точно хлам,а этот возможно и заработает в долгосрочной перспективе.
Точно хлам - если и на тестовом периоде не заработал. И то, это не факт. Видел варианты, когда советник пять лет сливает, а потом в пять раз больше за 10 лет зарабатывает.
Я пришёл к тому, что нужно разрабатывать систему, которая своевременно останавливает работу советника.
Далее в ветке Вы писали, что тестируйте на тиках - поставьте в тестере задержки исполнения и оцените, как изменится результат. И, тестер работает не по стакану, это значит, что в реале пройдёт сделка, цена дёрнется и Вы создадите микро движение или в ответ получите иное, т.е. не сможете купить по той же цене, что куплено в истории, если реагируйте на эту сделку, как триггер.
дак не спорю,потом года 4 поставлю с форвардами ,забыл форвард включить в этом тесте
а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45
там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте
мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.
а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45
там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте
мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.
и коммис и проскальзование вставил сразу
а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45
там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте
мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.
склейки на фьючерсы нормальной нет у финама,раньше в открытии была терпимая
Интересно как вы настроили комиссию в тестере,
не забудьте еще налог вычесть
Т-Б бывает какие-то возвраты делает в истории.., не вникал что это все за ерунда... просто нет в планах в "этом" бардаке зарабатывать
в МТ5 постоянно какие-то корректировки, они все похоже сами не могут и не знают как все это должно работать