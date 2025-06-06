Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 12

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Fortstrend #:

Пож.Это на акциях без плеча видимо,сбер за два года.двумя лотами сбера.100 тыщ типа депо.

посмотрел график с 22 года,) стремительный рост, если стоп поставить 500 пунктов, можно было всегда получать прибыль,

будет ли так дальше?

 
lynxntech #:

посмотрел график с 22 года,) стремительный рост, если стоп поставить 500 пунктов, можно было всегда получать прибыль,

будет ли так дальше?

не факт конечно

 
Fortstrend #:

не факт конечно

вот про это и речь, получать надо прибыль регулярно, а не делать ставку, что именно эти 2 года будут прибыльными

будь ты бессмертным, лег в гроб и ничего страшного что 2 года там был рост, а потом может на месте болтаться (про вампиров недавно смотрел))))

 
lynxntech #:

вот про это и речь, получать надо прибыль регулярно, а не делать ставку, что именно эти 2 года будут прибыльными

будь ты бессмертным, лег в гроб и ничего страшного что 2 года там был рост, а потом может на месте болтаться 

дак не спорю,потом года 4 поставлю  с форвардами ,забыл форвард включить в этом тесте

 
Fortstrend #:

Ну простыми словами примерно,понятно вправо график не видит ни кто.Как тогда вообще советник проверять? Всё же примерно же должны критерии же быть,этот точно хлам,а этот возможно и заработает в долгосрочной перспективе.

Точно хлам - если и на тестовом периоде не заработал. И то, это не факт. Видел варианты, когда советник пять лет сливает, а потом в пять раз больше за 10 лет зарабатывает.

Я пришёл к тому, что нужно разрабатывать систему, которая своевременно останавливает работу советника.

Далее в ветке Вы писали, что тестируйте на тиках - поставьте в тестере задержки исполнения и оцените, как изменится результат. И, тестер работает не по стакану, это значит, что в реале пройдёт сделка, цена дёрнется и Вы создадите микро движение или в ответ получите иное, т.е. не сможете купить по той же цене, что куплено в истории, если реагируйте на эту сделку, как триггер.

 
МО в сделке какое?
 
Fortstrend #:

дак не спорю,потом года 4 поставлю  с форвардами ,забыл форвард включить в этом тесте

а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45

там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте


мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.

 
lynxntech #:

а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45

там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте


мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.

и коммис и проскальзование вставил сразу

 
lynxntech #:

а комиссию брокера и Мосбиржи учитываете в тестере? согласно условиям тарифа (оборот и дневной ход инструмента)? 700 сделок на Сбере за 2 года, это примерно 2-3 позиции в день, чето мне кажется с комиссией там шарп не 45 будет, а минус 45

там ведь все что за день заработаешь в среднем, то и сжирает комиссия, а у вас по 2-3 сделки в день на одном инструменте


мягко говоря торговые условия там никакие. только одну позицию держать по 2-3 мес., без плеча, без абонентки, в общем если у вас нет млн.10, то делать там нечего.

склейки на фьючерсы нормальной нет у финама,раньше в открытии была терпимая

 

Интересно как вы настроили комиссию в тестере,

не забудьте еще налог вычесть

Т-Б бывает какие-то возвраты делает в истории.., не вникал что это все за ерунда... просто нет в планах в "этом" бардаке зарабатывать

в МТ5 постоянно какие-то корректировки, они все похоже сами не могут и не знают как все это должно работать


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