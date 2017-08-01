Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 89
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Вот как иногда выглядит спор не по существу со стороны:
Слово Идиот имеет вполне четкое значение , со временем его исказили ...
Ведь Идитот это вполне себе нормальный человек , который просто забил на политику и не интересуется политикой.
С этой точки зрения на земле в основном проживают идиоты, масса вполне интересных и умных людей - идиоты.
Если человек интересуется политикой но не может на нее влиять , какой смысл интересоваться?
Например - на форуме ИДИОТСКОЕ правило - за политику банят!
Т.е. согласно этой логики - форум предлагает нам быть идиотами, в рамках форума конечно.
Зато на форуме спокойней , форум по тематике не политический , тут масса умных и интересных людей.
Слово Идиот имеет вполне четкое значение , со временем его исказили ...
Ведь Идитот это вполне себе нормальный человек , который просто забил на политику и не интересуется политикой.
С этой точки зрения на земле в основном проживают идиоты, масса вполне интересных и умных людей - идиоты.
Если человек интересуется политикой но не может на нее влиять , какой смысл интересоваться?
Например - на форуме ИДИОТСКОЕ правило - за политику банят!
Т.е. согласно этой логики - форум предлагает нам быть идиотами, в рамках форума конечно.
Зато на форуме спокойней , форум по тематике не политический , тут масса умных и интересных людей.
Можно долго заниматься демагогией :)
У слов есть значения. У понятия "идиотизм" тоже. Одно значение медицинское - врожденное слабоумие. Второе разговорное - синонимично слову "глупец".
Цитата из Вики: Термин «идиотизм» в русском языке используется в качестве обиходного названия врождённого слабоумия, а также для обозначения любой бессмыслицы, глупости[7]. Обычно никто из использующих это слово не подразумевает соответствующего медицинского термина, упирая больше на нелепость, неразумность поведения. Известный (хотя и неоднозначный) пример «идиота» — солдат Швейк.
То, что описали Вы, не совсем подходит под понятие "идиот". Думаю, при желании, можно найти более подходящее слово.
Когда логика ошибочна, то выводы можно сделать какие душе заблагорассудится. Учебник "Логика" в помощь :)
Запрет на обсуждение политики на не тематическом форуме поддерживаю обеими руками.
Можно долго заниматься демагогией :)
У слов есть значения. У понятия "идиотизм" тоже. Одно значение медицинское - врожденное слабоумие. Второе разговорное - синонимично слову "глупец".
Цитата из Вики: Термин «идиотизм» в русском языке используется в качестве обиходного названия врождённого слабоумия, а также для обозначения любой бессмыслицы, глупости[7]. Обычно никто из использующих это слово не подразумевает соответствующего медицинского термина, упирая больше на нелепость, неразумность поведения. Известный (хотя и неоднозначный) пример «идиота» — солдат Швейк.
То, что описали Вы, не совсем подходит под понятие "идиот". Думаю, при желании, можно найти более подходящее слово.
Когда логика ошибочна, то выводы можно сделать какие душе заблагорассудится. Учебник "Логика" в помощь :)
Запрет на обсуждение политики на не тематическом форуме поддерживаю обеими руками.
так изначально - это Греческое :-), это позже его трансформировали
---
И в этом смысле - скажем более коренном а не додуманном - позже , часть простых людей идиоты. Оцените процент людей отказывающихся ходить на выборы.
Многие известные люди - очень интересные, образованные , творческие - игноригуют эту процедуру, на выборы не ходят.
Приведите конкретный пример.
В любом случае, участник с бесконечно большим балансом, нулевой просадкой и бесконечным фв будет иметь максимум из возможного - 3 балла и заслуженно поимеет всенародный почет и уважуху (хотя такая ситуация и невозможна). Не забывайте про требование - мин 10 сделок.
Проблем, как видим, нет.
Пример - таблица текущего чемпионата.
И если посчитать соответствующие составляющие Score (если конечно подсчитать), то все и увидим :)
Думал, что это очевидно и без подсчетов. Но для упрощения и наглядности привожу таблицу подсчетов в Excel.
Желтым отметил тех участников, которые должны иметь справа в колонке (тоже желтым) значение одной из составляющих за Фактор восстановления не меньше, чем помеченный Синим. т.е. если сейчас стоит 0.001, то должно быть 0,5. (Ну и у синенького должно быть вычтено 0.001 примерно).
Пример - таблица текущего чемпионата.
И если посчитать соответствующие составляющие Score (если конечно подсчитать), то все и увидим :)
Думал, что это очевидно и без подсчетов. Но для упрощения и наглядности привожу таблицу подсчетов в Excel.
Желтым отметил тех участников, которые должны иметь справа в колонке (тоже желтым) значение одной из составляющих за Фактор восстановления не меньше, чем помеченный Синим. т.е. если сейчас стоит 0.001, то должно быть 0,5. (Ну и у синенького должно быть вычтено 0.001 примерно).
Возможно что то не так с расчетом по формуле на сайте мониторинга. Смогу проверить только вечером, сейчас ничего более конкретного я ответить не смогу.
Виталий, проверь пожалуйста, если есть сейчас такая возможность, что с фв всё нормально.
так изначально - это Греческое :-), это позже его трансформировали
---
И в этом смысле - скажем более коренном а не додуманном - позже , часть простых людей идиоты. Оцените процент людей отказывающихся ходить на выборы.
Многие известные люди - очень интересные, образованные , творческие - игноригуют эту процедуру, на выборы не ходят.
У древнегреческого "идиот" тоже было 2 значения. Второе значение как раз и используется в наши дни. А первое значение - не более коренное, а устаревшее, и в наши дни заменено более современными понятиями.
Цитировать обрывками - не цивилизованно вообще-то.
Полная цитата определения:
Идио́т (от др.-греч. ἰδιώτης — «отдельный человек, частное лицо; несведущий человек»):
Возможно что то не так с расчетом по формуле на сайте мониторинга. Смогу проверить только вечером, сейчас ничего более конкретного я ответить не смогу.
Виталий, проверь пожалуйста, если есть сейчас такая возможность, что с фв всё нормально.
Прошу добавить в аттракцион ))
https://www.mql5.com/ru/signals/320666
На сайте мониторинга ровно такие же цифры, как и те, что я получил на основании Вашего описания формулы. Все совпало тютя-в-тютю. Ошибка в том, что в формулах не предусмотрели особенности интервала значений, которые может принимать Фактор восстановления.
Тогда волноваться не о чем. Не существенно, какие именно принимает значения фв, существенно какое оно по отношению к другим участникам, если оно больше, значит лучше. Коэфф. 0,5 не позволяет фв в формуле делать перекосы делающие бессмысленными результаты соревнования, основной показатель баланс и поэтому у него коэффициент 1,5, второй существенный показатель просадка с коэффициентом 1, а фв лишь немного изменяет общую картину - если фв максимальный среди участников, то он даёт лишь 0,5 балла из 3 возможных.
Прошу добавить в аттракцион ))
https://www.mql5.com/ru/signals/320666
Добавил в таблицу, когда подтянется Виталий , добавит в мониторинг.
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль