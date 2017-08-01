Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 89

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Kirill Belousov:

Вот как иногда выглядит спор не по существу со стороны:



Слово Идиот имеет вполне четкое значение , со временем его исказили ...

Ведь Идитот это вполне себе нормальный человек ,  который просто  забил на политику и не интересуется политикой.

С этой точки зрения на земле в основном проживают идиоты,  масса вполне  интересных и умных  людей - идиоты. 

Если человек интересуется политикой но не может на нее влиять , какой смысл интересоваться?

Например - на форуме ИДИОТСКОЕ правило - за политику банят!

Т.е. согласно этой логики - форум предлагает нам быть идиотами,  в рамках форума конечно.

Зато  на форуме спокойней , форум по тематике не политический , тут масса умных и интересных людей.

 
Yuriy Zaytsev:

Слово Идиот имеет вполне четкое значение , со временем его исказили ...

Ведь Идитот это вполне себе нормальный человек ,  который просто  забил на политику и не интересуется политикой.

С этой точки зрения на земле в основном проживают идиоты,  масса вполне  интересных и умных  людей - идиоты. 

Если человек интересуется политикой но не может на нее влиять , какой смысл интересоваться?

Например - на форуме ИДИОТСКОЕ правило - за политику банят!

Т.е. согласно этой логики - форум предлагает нам быть идиотами,  в рамках форума конечно.

Зато  на форуме спокойней , форум по тематике не политический , тут масса умных и интересных людей.

Можно долго заниматься демагогией :)

У слов есть значения. У понятия "идиотизм" тоже. Одно значение медицинское - врожденное слабоумие. Второе разговорное - синонимично слову "глупец".

Цитата из Вики: Термин «идиотизм» в русском языке используется в качестве обиходного названия врождённого слабоумия, а также для обозначения любой бессмыслицы, глупости[7]. Обычно никто из использующих это слово не подразумевает соответствующего медицинского термина, упирая больше на нелепость, неразумность поведения. Известный (хотя и неоднозначный) пример «идиота» — солдат Швейк.

То, что описали Вы, не совсем подходит под понятие "идиот". Думаю, при желании, можно найти более подходящее слово.

Когда логика ошибочна, то выводы можно сделать какие душе заблагорассудится. Учебник "Логика" в помощь :)

Запрет на обсуждение политики на не тематическом форуме поддерживаю обеими руками.

Идиотия — Википедия
Идиотия — Википедия
  • ru.wikipedia.org
МКБ-10 МКБ-9 DiseasesDB MedlinePlus eMedicine MeSH Идиоти́я (прост. идиотизм) (от др.-греч.  — «частная жизнь; невежественность, необразованность») — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления. Больные, страдающие идиотией, с трудом могут ходить, у...
 
Kirill Belousov:

Можно долго заниматься демагогией :)

У слов есть значения. У понятия "идиотизм" тоже. Одно значение медицинское - врожденное слабоумие. Второе разговорное - синонимично слову "глупец".

Цитата из Вики: Термин «идиотизм» в русском языке используется в качестве обиходного названия врождённого слабоумия, а также для обозначения любой бессмыслицы, глупости[7]. Обычно никто из использующих это слово не подразумевает соответствующего медицинского термина, упирая больше на нелепость, неразумность поведения. Известный (хотя и неоднозначный) пример «идиота» — солдат Швейк.

То, что описали Вы, не совсем подходит под понятие "идиот". Думаю, при желании, можно найти более подходящее слово.

Когда логика ошибочна, то выводы можно сделать какие душе заблагорассудится. Учебник "Логика" в помощь :)

Запрет на обсуждение политики на не тематическом форуме поддерживаю обеими руками.


так изначально -  это Греческое :-), это позже его трансформировали 


  • Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.

---

И в этом смысле - скажем более коренном а не додуманном - позже , часть простых людей идиоты. Оцените процент людей отказывающихся ходить на выборы.

Многие известные люди - очень интересные, образованные , творческие - игноригуют эту процедуру, на выборы не ходят. 

 
Andrey Dik:

Приведите конкретный пример.
В любом случае, участник с бесконечно большим балансом, нулевой просадкой и бесконечным фв будет иметь максимум из возможного - 3 балла и заслуженно поимеет всенародный почет и уважуху (хотя такая ситуация и невозможна). Не забывайте про требование - мин 10 сделок.
Проблем, как видим, нет.

Пример - таблица текущего чемпионата.

И если посчитать соответствующие составляющие Score (если конечно подсчитать), то все и увидим :)

Думал, что это очевидно и без подсчетов. Но для упрощения и наглядности привожу таблицу подсчетов в Excel.

Желтым отметил тех участников, которые должны иметь справа в колонке (тоже желтым) значение одной из составляющих за Фактор восстановления не меньше, чем помеченный Синим. т.е. если сейчас стоит 0.001, то должно быть 0,5. (Ну и у синенького должно быть вычтено 0.001 примерно).

Файлы:
Screenshot_2.png  166 kb
 
Kirill Belousov:

Пример - таблица текущего чемпионата.

И если посчитать соответствующие составляющие Score (если конечно подсчитать), то все и увидим :)

Думал, что это очевидно и без подсчетов. Но для упрощения и наглядности привожу таблицу подсчетов в Excel.

Желтым отметил тех участников, которые должны иметь справа в колонке (тоже желтым) значение одной из составляющих за Фактор восстановления не меньше, чем помеченный Синим. т.е. если сейчас стоит 0.001, то должно быть 0,5. (Ну и у синенького должно быть вычтено 0.001 примерно).

Возможно что то не так с расчетом по формуле на сайте мониторинга. Смогу проверить только вечером, сейчас ничего более конкретного я ответить не смогу.

Виталий, проверь пожалуйста, если есть сейчас такая возможность, что с фв всё нормально. 

 
Yuriy Zaytsev:

так изначально -  это Греческое :-), это позже его трансформировали 


  • Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.

---

И в этом смысле - скажем более коренном а не додуманном - позже , часть простых людей идиоты. Оцените процент людей отказывающихся ходить на выборы.

Многие известные люди - очень интересные, образованные , творческие - игноригуют эту процедуру, на выборы не ходят. 

У древнегреческого "идиот" тоже было 2 значения. Второе значение как раз и используется в наши дни. А первое значение - не более коренное, а устаревшее, и в наши дни заменено более современными понятиями.

Цитировать обрывками - не цивилизованно вообще-то.

Полная цитата определения:

Идио́т (от др.-греч. ἰδιώτης — «отдельный человек, частное лицо; несведущий человек»):

  • Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
  • Идиот — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофренией) — идиотией.
Древнегреческий язык — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Самоназвание: Страны: Статус: Вымер: Классификация Категория: Письменность: Языковые коды ГОСТ 7.75–97: ISO 639-1: ISO 639-2: ISO 639-3: Код IETF: Существует несколько теорий о происхождении греческого языка. Согласно одной из них, язык выделился в процессе миграции носителей протогреческого языка на территорию Греции, переселение...
 
Andrey Dik:

Возможно что то не так с расчетом по формуле на сайте мониторинга. Смогу проверить только вечером, сейчас ничего более конкретного я ответить не смогу.

Виталий, проверь пожалуйста, если есть сейчас такая возможность, что с фв всё нормально. 

На сайте мониторинга ровно такие же цифры, как и те, что я получил на основании Вашего описания формулы. Все совпало тютя-в-тютю. Ошибка в том, что в формулах не предусмотрели особенности интервала значений, которые может принимать Фактор восстановления.
 

Прошу добавить в аттракцион ))

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Kirill Belousov:
На сайте мониторинга ровно такие же цифры, как и те, что я получил на основании Вашего описания формулы. Все совпало тютя-в-тютю. Ошибка в том, что в формулах не предусмотрели особенности интервала значений, которые может принимать Фактор восстановления.


Тогда волноваться не о чем. Не существенно, какие именно принимает значения фв, существенно какое оно по отношению к другим участникам, если оно больше, значит лучше. Коэфф. 0,5 не позволяет фв в формуле делать перекосы делающие бессмысленными результаты соревнования, основной показатель баланс и поэтому у него коэффициент 1,5, второй существенный показатель просадка с коэффициентом 1, а фв лишь немного изменяет общую картину - если фв максимальный среди участников, то он даёт лишь 0,5 балла из 3 возможных. 

 
Alexey Volchanskiy:

Прошу добавить в аттракцион ))

https://www.mql5.com/ru/signals/320666

Добавил в таблицу, когда  подтянется Виталий , добавит в мониторинг.


Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320562
 
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без ВАС СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 Поздравляю с  верификацией
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
 34Olga Smirnova  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320530
 
 35 Vladislav Soliev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
 36Alexey Volchanskiy  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320666 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
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