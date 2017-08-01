Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 87
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а какая в этом проблема?
Проблема такая, что при подсчете рейтинга участника, у которого фактор восстановления 0, формула обкрадывает его на 0,5 балла.
(0-0)/(486-0)*0,5 = 0, а участник с фактором восстановления 486 получит (486-0)/(486-0)*0,5 = 0,5 балла
Хотя по идее 0 это лучше, чем 486.
Да и вообще, применение в чистом виде без ограничений показателя Фактор восстановления в формуле немного сомнительно, так как по сути стратегии с фактором восстановления 0, 500 и 20 могут отличаться одной сделкой с разницей в пару долларов.
Соответственно, сравнение результатов торговли участников искажает реальное положение вещей.
Можно немного подкорректировать формулу, чтобы все эти проблемы разом разрулить уже для текущего чемпионата (тем более, что это не изменение правил, а просто устранение обнаруженной неточности в формуле).
Если нет убыточных сделок, то там должен быть не ноль 0, а бесконечность ∞
Чем больше убытков, тем ниже профит-фактор. Соответственно, чем меньше убытков, тем больше профит-фактор. В пределе, при отсутствии убытков, профит-фактор стремится к бесконечности.
Например, на буке можно видеть такую картину, "расшифровывающую" показатель "профит-фактор"
Если нет убыточных сделок, то там должен быть не ноль 0, а бесконечность ∞
Чем больше убытков, тем ниже профит-фактор. Соответственно, чем меньше убытков, тем больше профит-фактор. В пределе, при отсутствии убытков, профит-фактор стремится к бесконечности.
Например, на буке можно видеть такую картину, "расшифровывающую" показатель "профит-фактор"
Это здорово, но в формуле стоит Фактор восстановления, а не Профит фактор :)
а по какой формуле он рассчитывается? Надо просто сопоставить формулы расчёта.
а по какой формуле он рассчитывается? Надо просто сопоставить формулы расчёта.
Тут есть непонятка. Один из вариантов формулы:
Фактор восстановления = Абсолютная прибыль/Максимальная просадка
Он описан во вкладке сигнала при наведении мышки.
Но почему-то при отсутствии убыточных трейдов показывает 0, хотя просадка всегда больше 0 из-за спреда и т.д.
http://prntscr.com/fsl9p0
Приветствую ,у вас к сожалению нет верификации . Подавали документы на проверку,когда ?
Моё предложение принять. ДАТУ по которую участник может пройти верификацию считать последний день конкурса, а не последний день записи 9.07.17
Сервер
Виталий
Андрей
Нет возражений?
Тут есть непонятка. Один из вариантов формулы:
Фактор восстановления = Абсолютная прибыль/Максимальная просадка
Он описан во вкладке сигнала при наведении мышки.
Но почему-то при отсутствии убыточных трейдов показывает 0, хотя просадка всегда больше 0 из-за спреда и т.д.
http://prntscr.com/fsl9p0
Абсолютная прибыль и Максимальная просадка надо брать в абсолютных величинах, в $$ а не в %%
Вот и имеем:
Если Максимальная просадка стремится к нулю, то Фактор восстановления стремится к бесконечности.
Ровно то, о чём я говорил постом ранее.
скулю? обоссышся с тебя, Олег. ты ж недоволен правилами, а не я.
какой смысл участвовать в том, правила чего не признаются участниками безоговорочно?
Олег и Андрей
Есть предложение.
Не стоит мочиться в штаны по этому поводу.
По большому счету, идея учитывать по какой то формуле торговлю, достаточно здравая.
Обсудить же саму формулу и даже скорректировать её с учётом предложений - вполне нормально. Но не стоит спорить до зелёных солей, обмоченых штанов или виртуального мордобития.
Объясните, каковы права и обязанности куратора. Чем он занимается, какой от него прок?
Что бы решения принимались коллегиально.
Нормально даже разногласия, обсуждения и споры , но без виртуального мордобития, и даже без виртуально обоссаных штанов.
Пусть все мы очень разные, это даже интересно.
"Кто будет сторожить сторожей?"
Куратор имеет ярлык непогрешимости, и за нос водить не будет?
Quis custodiet ipsos custodes? — латинская крылатая фраза, в переводе означает «Кто устережёт самих сторожей?» Употребляется для описания ситуации, когда люди, поставленные охранять те или иные законы и правила, сами же их нарушают, расхищают имущество, которое должны сберечь от воров и т. п.
Происхождение[править | править вики-текст]
Впервые встречается в Сатирах (сатира VI, 340) Ювенала. Древнеримский поэт говорит о том, что если сознание людей развращено, никакими внешними преградами нельзя помешать им совершить аморальный поступок[1]:
Слышу и знаю, друзья, давнишние ваши советы;
"Надо жену стеречь, запирать на замок". Сторожей-то
Как устеречь? Ведь она осмотрительно с них начинает.[2]
Частично, некоторые вопросы мы согласовываем с администрации MQ.
Как минимум есть администрациия форума.
С другой стороны есть участники соревнований и просто обитатели форума. Все они поправить нас могут, внести идеи.
Вообще, сама проблема интересна. Кто сторожит стороне? В тоталитарном обществе сторонежей контролирует "главный". В более свободном, само общество регулирует, точнее его более менее образованная часть.
Лично сам не верю в то, что большинство может что то разумное предложить, если есть возражения - могу убедительно аргументировать.