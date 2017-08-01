Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 88

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Yuriy Zaytsev:

Что бы решения принимались коллегиально. 

Нормально даже разногласия, обсуждения и споры   ,  но без виртуального мордобития, и даже  без виртуально обоссаных штанов. 

Пусть все мы очень разные,  это даже интересно. 


Про "виртуально обоссаные штаны" -- это не ко мне.   Не мои это эпитеты.   

 
Andrey Dik:
Именно так. Торговля как любимая женщина - прекрасна с любой стороны, хоть с верху хоть снизу смотри. Так же и торговые результаты - как родные дети, плохих не бывает. А судить и выявлять лучших то как то нужно в любом случае.

Не хватает Волчанского Лёши.


Лёша,  ну почему ты не вступил в эту битву? 

 
Олег avtomat:

Про "виртуально обоссаные штаны" -- это не ко мне.

Так и реально тоже не стоит  :))) 


Да да, не к тебе Олег,  это скорее обращение к всем. Призываю спокойней обсуждать.

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Yuriy Zaytsev:

Так и реально тоже не стоит  :))) 


Да да, не к тебе Олег,  это скорее обращение к всем. Призываю спокойней обсуждать.


Тебе коллегиальная этика не позволяет замечать, чьи это слова?

 
Yuriy Zaytsev:


Моё предложение принять.   ДАТУ  по которую участник может пройти верификацию считать последний день конкурса,  а не последний день  записи 9.07.17 


Сервер

Виталий 

Андрей


Нет возражений? 


если на момент окончания соревнования участник не имеет статуса "верифицирован" - дисквалификация. такое моё мнение.
 
Andrey Dik:

если на момент окончания соревнования участник не имеет статуса "верифицирован" - дисквалификация. такое моё мнение.

+ разумно

 
Олег avtomat:

Тебе коллегиальная этика не позволяет замечать, чьи это слова?

не так, любые разумные предложения только - за!

p.s.

повторюсь

Лично сам не верю в то,  что большинство может что то разумное предложить,  если есть возражения  -  могу убедительно аргументировать. 

Мир устроен так - вменяемое грамотное и прогрессивное предлагает и внедряет меньшинство.

 
Vladislav Soliev:

мой добавьте https://www.mql5.com/ru/signals/320581


Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320562
 
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без ВАС СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 Поздравляю с  верификацией
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
 34Olga Smirnova  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320530
 
 35 Vladislav Soliev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
 36Alexey Volchanskiy  MetaTrader 4  
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 
Kirill Belousov:

Проблема такая, что при подсчете рейтинга участника, у которого фактор восстановления 0, формула обкрадывает его на 0,5 балла.

(0-0)/(486-0)*0,5 = 0, а участник с фактором восстановления 486 получит (486-0)/(486-0)*0,5 = 0,5 балла

Хотя по идее 0 это лучше, чем 486.


Да и вообще, применение в чистом виде без ограничений показателя Фактор восстановления в формуле немного сомнительно, так как по сути стратегии с фактором восстановления 0, 500 и 20 могут отличаться одной сделкой с разницей в пару долларов.

Соответственно, сравнение результатов торговли участников искажает реальное положение вещей.


Можно немного подкорректировать формулу, чтобы все эти проблемы разом разрулить уже для текущего чемпионата (тем более, что это не изменение правил, а просто устранение обнаруженной неточности в формуле). 


Приведите конкретный пример.
В любом случае, участник с бесконечно большим балансом, нулевой просадкой и бесконечным фв будет иметь максимум из возможного - 3 балла и заслуженно поимеет всенародный почет и уважуху (хотя такая ситуация и невозможна). Не забывайте про требование - мин 10 сделок.
Проблем, как видим, нет.
 

Вот как иногда выглядит спор не по существу со стороны:


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