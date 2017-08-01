Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 88
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Что бы решения принимались коллегиально.
Нормально даже разногласия, обсуждения и споры , но без виртуального мордобития, и даже без виртуально обоссаных штанов.
Пусть все мы очень разные, это даже интересно.
Про "виртуально обоссаные штаны" -- это не ко мне. Не мои это эпитеты.
Именно так. Торговля как любимая женщина - прекрасна с любой стороны, хоть с верху хоть снизу смотри. Так же и торговые результаты - как родные дети, плохих не бывает. А судить и выявлять лучших то как то нужно в любом случае.
Не хватает Волчанского Лёши.
Лёша, ну почему ты не вступил в эту битву?
Про "виртуально обоссаные штаны" -- это не ко мне.
Так и реально тоже не стоит :)))
Да да, не к тебе Олег, это скорее обращение к всем. Призываю спокойней обсуждать.
Так и реально тоже не стоит :)))
Да да, не к тебе Олег, это скорее обращение к всем. Призываю спокойней обсуждать.
Тебе коллегиальная этика не позволяет замечать, чьи это слова?
Моё предложение принять. ДАТУ по которую участник может пройти верификацию считать последний день конкурса, а не последний день записи 9.07.17
Сервер
Виталий
Андрей
Нет возражений?
если на момент окончания соревнования участник не имеет статуса "верифицирован" - дисквалификация. такое моё мнение.
если на момент окончания соревнования участник не имеет статуса "верифицирован" - дисквалификация. такое моё мнение.
+ разумно
Тебе коллегиальная этика не позволяет замечать, чьи это слова?
не так, любые разумные предложения только - за!
p.s.
повторюсь
Лично сам не верю в то, что большинство может что то разумное предложить, если есть возражения - могу убедительно аргументировать.
Мир устроен так - вменяемое грамотное и прогрессивное предлагает и внедряет меньшинство.
мой добавьте https://www.mql5.com/ru/signals/320581
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Проблема такая, что при подсчете рейтинга участника, у которого фактор восстановления 0, формула обкрадывает его на 0,5 балла.
(0-0)/(486-0)*0,5 = 0, а участник с фактором восстановления 486 получит (486-0)/(486-0)*0,5 = 0,5 балла
Хотя по идее 0 это лучше, чем 486.
Да и вообще, применение в чистом виде без ограничений показателя Фактор восстановления в формуле немного сомнительно, так как по сути стратегии с фактором восстановления 0, 500 и 20 могут отличаться одной сделкой с разницей в пару долларов.
Соответственно, сравнение результатов торговли участников искажает реальное положение вещей.
Можно немного подкорректировать формулу, чтобы все эти проблемы разом разрулить уже для текущего чемпионата (тем более, что это не изменение правил, а просто устранение обнаруженной неточности в формуле).
Приведите конкретный пример.
В любом случае, участник с бесконечно большим балансом, нулевой просадкой и бесконечным фв будет иметь максимум из возможного - 3 балла и заслуженно поимеет всенародный почет и уважуху (хотя такая ситуация и невозможна). Не забывайте про требование - мин 10 сделок.
Проблем, как видим, нет.
Вот как иногда выглядит спор не по существу со стороны: