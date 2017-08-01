Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 86

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Мы часто принимаем некоторые, как нам кажется, истины за аксиому. Истина, и всё. Зачем спорить с тем, что якобы очевидно? А между тем большинство открытий человечество сделало именно тогда, когда находился индивид, возможно, школьный прогульщик или просто любознательный не в меру тип, который спрашивал об очередной непреложной истине: "А почему?" И оказывалось, что не все то золото, что блестит, первый блин не всегда комом, то, что тяжелее воздуха, может летать, планета не плоская... Примеров — множество.

 

Спор абсолютно бессмыслен.

 
Олег avtomat:

Мы часто принимаем некоторые, как нам кажется, истины за аксиому. Истина, и всё. Зачем спорить с тем, что якобы очевидно? А между тем большинство открытий человечество сделало именно тогда, когда находился индивид, возможно, школьный прогульщик или просто любознательный не в меру тип, который спрашивал об очередной непреложной истине: "А почему?" И оказывалось, что не все то золото, что блестит, первый блин не всегда комом, то, что тяжелее воздуха, может летать, планета не плоская... Примеров — множество.

Всё верно Олег. Вода мокрая, соль солёная, сахар сладкий, а носки они такие носки. И что ж с того? Мир многогранен и прекрасен, радуйся тому что есть, или создай своё не требуя ничего в замен и не требуя ничего у других.
 

Сколько людей - столько мнений.

Один будет утверждать, что на счёт нужно класть 10 баксов, и открывать на всю маржу, если угадали - сняли прибыль, не угадали - снова ложим 10 баксов и так по кругу. И он будет утверждать что это 100% правильно.

Кто-то входит в рынок на 1% от депозита на размер стопа, и тоже будет утверждать, что это самое лучшее управление ММ.

Кто-то входит минимальным лотом, и не боится безоткатов, потому что может пересидеть любое движение, это по его мнению самое верное решение управлением деньгами.

И это не все варианты перечислены, и каждая категория народу будет поддерживать именно то решение, которым пользуется, и убедить его в обратном - не представляется возможным.

 
Vitaly Muzichenko:

Сколько людей - столько мнений.

Один будет утверждать, что на счёт нужно класть 10 баксов, и открывать на всю маржу, если угадали - сняли прибыль, не угадали - снова ложим 10 баксов и так по кругу. И он будет утверждать что это 100% правильно.

Кто-то входит в рынок на 1% от депозита на размер стопа, и тоже будет утверждать, что это самое лучшее управление ММ.

Кто-то входит минимальным лотом, и не боится безоткатов, потому что может пересидеть любое движение, это по его мнению самое верное решение управлением деньгами.

И это не все варианты перечислены, и каждая категория народу будет поддерживать именно то решение, которым пользуется, и убедить его в обратном - не представляется возможным.

Именно так. Торговля как любимая женщина - прекрасна с любой стороны, хоть с верху хоть снизу смотри. Так же и торговые результаты - как родные дети, плохих не бывает. А судить и выявлять лучших то как то нужно в любом случае.
 

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Желаю успеха!

 
Vitaly Muzichenko:

Вот тут описание всех формул, если есть вопросы - задавайте. Единственное, что Шарп сменён на "Фактот восстановления"


Спасибо. Уже более понятно что и откуда.

фактор восстановления может принимать значение 0. Как с этим разобрались?

 
Kirill Belousov:

Спасибо. Уже более понятно что и откуда.

фактор восстановления может принимать значение 0. Как с этим разобрались?

а какая в этом проблема?

 
Олег avtomat:

Чего там предполагать... Результаты расчётов по формулам видны на текущих данных.

А чем тебе не нравится такой вполне разумный "выход с ситуации"   Балл =  Прирост / Просадка

Олег, вывел в тултип на пробу, показывается при наведении курсора.


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Vitaly Muzichenko:

Олег, вывел в тултип на пробу, показывается при наведении курсора.



ага, вижу. Но что-то цифры там какие-то неправильные.

 


И Прирост, и Просадку надо брать в абсолютных величинах, а не относительных.

Прирост= 334.81 USD  

Просадка= 327.89 USD   (вкладка Риски)

Балл = Прирост/Просадка = 334.81/327.89 = 1.0211


Но в таком виде формула ещё сыроватая, на мой взгляд.


И почему Avtomat? мне плагиат не нужен.  Если уж указываешь автора, то предложение было от Aleksandr Safronov, а я поддержал. 

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