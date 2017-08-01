Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 86
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Мы часто принимаем некоторые, как нам кажется, истины за аксиому. Истина, и всё. Зачем спорить с тем, что якобы очевидно? А между тем большинство открытий человечество сделало именно тогда, когда находился индивид, возможно, школьный прогульщик или просто любознательный не в меру тип, который спрашивал об очередной непреложной истине: "А почему?" И оказывалось, что не все то золото, что блестит, первый блин не всегда комом, то, что тяжелее воздуха, может летать, планета не плоская... Примеров — множество.
Спор абсолютно бессмыслен.
Мы часто принимаем некоторые, как нам кажется, истины за аксиому. Истина, и всё. Зачем спорить с тем, что якобы очевидно? А между тем большинство открытий человечество сделало именно тогда, когда находился индивид, возможно, школьный прогульщик или просто любознательный не в меру тип, который спрашивал об очередной непреложной истине: "А почему?" И оказывалось, что не все то золото, что блестит, первый блин не всегда комом, то, что тяжелее воздуха, может летать, планета не плоская... Примеров — множество.
Сколько людей - столько мнений.
Один будет утверждать, что на счёт нужно класть 10 баксов, и открывать на всю маржу, если угадали - сняли прибыль, не угадали - снова ложим 10 баксов и так по кругу. И он будет утверждать что это 100% правильно.
Кто-то входит в рынок на 1% от депозита на размер стопа, и тоже будет утверждать, что это самое лучшее управление ММ.
Кто-то входит минимальным лотом, и не боится безоткатов, потому что может пересидеть любое движение, это по его мнению самое верное решение управлением деньгами.
И это не все варианты перечислены, и каждая категория народу будет поддерживать именно то решение, которым пользуется, и убедить его в обратном - не представляется возможным.
Сколько людей - столько мнений.
Один будет утверждать, что на счёт нужно класть 10 баксов, и открывать на всю маржу, если угадали - сняли прибыль, не угадали - снова ложим 10 баксов и так по кругу. И он будет утверждать что это 100% правильно.
Кто-то входит в рынок на 1% от депозита на размер стопа, и тоже будет утверждать, что это самое лучшее управление ММ.
Кто-то входит минимальным лотом, и не боится безоткатов, потому что может пересидеть любое движение, это по его мнению самое верное решение управлением деньгами.
И это не все варианты перечислены, и каждая категория народу будет поддерживать именно то решение, которым пользуется, и убедить его в обратном - не представляется возможным.
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Желаю успеха!
Вот тут описание всех формул, если есть вопросы - задавайте. Единственное, что Шарп сменён на "Фактот восстановления"
Спасибо. Уже более понятно что и откуда.
фактор восстановления может принимать значение 0. Как с этим разобрались?
Спасибо. Уже более понятно что и откуда.
фактор восстановления может принимать значение 0. Как с этим разобрались?
а какая в этом проблема?
Чего там предполагать... Результаты расчётов по формулам видны на текущих данных.
А чем тебе не нравится такой вполне разумный "выход с ситуации" Балл = Прирост / Просадка
Олег, вывел в тултип на пробу, показывается при наведении курсора.
Олег, вывел в тултип на пробу, показывается при наведении курсора.
ага, вижу. Но что-то цифры там какие-то неправильные.
И Прирост, и Просадку надо брать в абсолютных величинах, а не относительных.
Прирост= 334.81 USD
Просадка= 327.89 USD (вкладка Риски)
Балл = Прирост/Просадка = 334.81/327.89 = 1.0211
Но в таком виде формула ещё сыроватая, на мой взгляд.
И почему Avtomat? мне плагиат не нужен. Если уж указываешь автора, то предложение было от Aleksandr Safronov, а я поддержал.