Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 84
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скулю? обоссышся с тебя, Олег. ты ж недоволен правилами, а не я.
какой смысл участвовать в том, правила чего не признаются участниками безоговорочно?
Опять лжёшь. Ты отказался от участия в конкурсе ещё до того, как сегодня были произнесены слова критики по формулам.
Правила на Июль установлены - меняться не будут .
Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .
Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik
Правила на Июль установлены - меняться не будут .
Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .
Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik
вот как, оказывается, он является куратором правил чемпионатов? Не знал я этого. Какие ещё сюрпризы запасены в рукаве?
А что означает должность "куратор"? Кем он был на эту должность назначен? Каковы полномочия "куратора"?
скулю? обоссышся с тебя, Олег. ты ж недоволен правилами, а не я.
какой смысл участвовать в том, правила чего не признаются участниками безоговорочно?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Server Muradasilov, 2017.07.06 21:14
Правила на Июль установлены - меняться не будут .
Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .
Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik
Правила меняться не будут.
Куратор Andrey Dik включайся в конкурс. Открой счёт, запишись в конкурс, участвуй в соревновании, покажи свой результат.
Не лги.
Про твой "чемпионат алгоритмов оптимизации" я нигде не сказал ни единого слова. Потому что он был мне совершенно безразличен.И если бы ты о нём не упомянул, то я бы о нём даже не вспомнил бы.
речь об этом соревновании
Опять лжёшь. Ты отказался от участия в конкурсе ещё до того, как были произнесены слова критики по формулам.
вовсе нет. претензии к правилам поступают с самого начала, с апреля. а апреле я участвовал, более нет желания и оно не появится, пока организаторы не будут гарантировать отсутствие изменений в правилах ни во время текущих состязаниях, ни в последующих.
при всём моём глубочайшем уважении к Серверу, он великодушный человек и идёт на уступки, но этого делать нельзя ни в коем случае, свой чемпионат я и привел в качестве печального примера подобных уступок.
вот как, оказывается, он является куратором правил чемпионатов? Не знал я этого. Какие ещё сюрпризы запасены в рукаве?
А что означает должность "куратор"? Кем он был на эту должность назначен? Каковы полномочия "куратора"?
Да, он является куратором , назначен мной - организатором этого конкурса
мой добавьте https://www.mql5.com/ru/signals/320581
мой добавьте https://www.mql5.com/ru/signals/320581
Приветствую ,у вас к сожалению нет верификации . Подавали документы на проверку,когда ?
Да, он является куратором , назначен мной - организатором этого конкурса
Объясните, каковы права и обязанности куратора. Чем он занимается, какой от него прок?