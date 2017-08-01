Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 84

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Andrey Dik:

скулю? обоссышся с тебя, Олег. ты ж недоволен правилами, а не я.

какой смысл участвовать в том, правила чего не признаются участниками безоговорочно?


Опять лжёшь. Ты отказался от участия в конкурсе ещё до того, как сегодня были произнесены слова критики по формулам.

 

Правила на Июль установлены - меняться не будут .  

Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные  предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .

Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik

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Server Muradasilov:

Правила на Июль установлены - меняться не будут .  

Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные  предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .

Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik


вот как, оказывается, он является куратором правил чемпионатов? Не знал я этого. Какие ещё сюрпризы запасены в рукаве?

А что означает должность "куратор"? Кем он был на эту должность назначен? Каковы полномочия "куратора"?

 
          При осуждении правил ,держим себя в руках ,не переходя наличности, соблюдаем правила форума .  
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Andrey Dik:

скулю? обоссышся с тебя, Олег. ты ж недоволен правилами, а не я.

какой смысл участвовать в том, правила чего не признаются участниками безоговорочно?

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Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Server Muradasilov, 2017.07.06 21:14

Правила на Июль установлены - меняться не будут .  

Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные  предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .

Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik


Правила меняться не будут.

Куратор Andrey Dik включайся в конкурс. Открой счёт, запишись в конкурс, участвуй в соревновании, покажи свой результат.

 
Олег avtomat:

Не лги.

Про твой "чемпионат алгоритмов оптимизации" я нигде не сказал ни единого слова. Потому что он был мне совершенно безразличен.

И если бы ты о нём не упомянул, то я бы о нём даже не вспомнил бы.

речь об этом соревновании

Олег avtomat:

Опять лжёшь. Ты отказался от участия в конкурсе ещё до того, как были произнесены слова критики по формулам.

вовсе нет. претензии к правилам поступают с самого начала, с апреля. а апреле я участвовал, более нет желания и оно не появится, пока организаторы не будут гарантировать отсутствие изменений в правилах ни во время текущих состязаниях, ни в последующих.

при всём моём глубочайшем уважении к Серверу, он великодушный человек и идёт на уступки, но этого делать нельзя ни в коем случае, свой чемпионат я и привел в качестве печального примера подобных уступок.

 
Олег avtomat:

вот как, оказывается, он является куратором правил чемпионатов? Не знал я этого. Какие ещё сюрпризы запасены в рукаве?

А что означает должность "куратор"? Кем он был на эту должность назначен? Каковы полномочия "куратора"?


Да, он является куратором , назначен мной  -  организатором  этого конкурса 

 

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vladds:

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Приветствую ,у вас к сожалению нет верификации . Подавали документы на проверку,когда ?

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Server Muradasilov:

Да, он является куратором , назначен мной  -  организатором  этого конкурса 


Объясните, каковы права и обязанности куратора. Чем он занимается, какой от него прок?

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