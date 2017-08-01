Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 80
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Здесь те же формулы, что и в первом посте, только вместо шарпа восстановление.
Но вот например по балансу у меня 0,987, хотя он еще ни разу не менялся (значит и текущий баланс и максимальный и минимальный равен 1000) и по формуле должен быть 1,5. В чем не верен расчет?
Вот такие вопросы к Yuriy Zaytsev, это его формулы, и Я думаю что он сможет дать развёрнутый ответ, когда появится.
На самом деле формулы предложил мой "друг" Dik , правда недавно он прилюдно сообщил что прерывает дружбу.
Даже не знаю что произошло в его сознании, причина мне неизвестна, мне очень жаль - было так весело обсуждать с ним монашек и другие темы.
Возможно он слишком серьезно относится к некоторым вещам .
В общем формулы это его творение.
Надо подправить Правила -- устранить логическую ошибку :
Поскольку по окончании конкурса все позиции будут закрыты, то расчёт будет производиться по балансу (=эквити).
А обозначенную ошибку (лишнее условие) надо устранить, чтобы не сбивала с толку.
В разделе вопросов и ответов по сигналам не дождался ответа на вопрос, который задам здесь, поскольку он актуален и здесь:
На каком минимальном ТФ разрешено торговать провайдерам сигналов? Например, на ТФ М1 модераторы не дают торговать из-за превышения частоты открывания позиций и отправляют сигнал в бан.
Надо подправить Правила -- устранить логическую ошибку :
Поскольку по окончании конкурса все позиции будут закрыты, то расчёт будет производиться по балансу (=эквити).
А обозначенную ошибку (лишнее условие) надо устранить, чтобы не сбивала с толку.
Поддерживаю.
В разделе вопросов и ответов по сигналам не дождался ответа на вопрос, который задам здесь, поскольку он актуален и здесь:
На каком минимальном ТФ разрешено торговать провайдерам сигналов? Например, на ТФ М1 модераторы не дают торговать из-за превышения частоты открывания позиций и отправляют сигнал в бан.
За открывание/закрывание раз в минуту небольшого количества позиций никто бан не даёт, бан дают если десятки/сотни позиций открываются или закрываются в один момент, так как это даёт лишнюю нагрузку на сервис и ухудшает качество копирования сигнала.
В общем формулы это его творение.
И еще раз этими баллами измеряется эффективность торговли, то например на данный момент у кого она будет эффективней у
или
??? Если судить по баллам, то лучше будет у Vasile Verdes. Но ответьте честно не эффективней ли вложиться с риском 2.61% и получить 6.13%, чем рисковать 2.18% и получить 1.44%?
В общем не проще ли измерять эффективность простым отношением Прирост к Просадка? И не заморачиваться формулами?
Хорошо конечно, что выяснилось чьи формулы, но вопрос по их применению остался. Почему при расчете баланса у меня получаются данные отличные от рейтинга?
И еще раз этими баллами измеряется эффективность торговли, то например на данный момент у кого она будет эффективней у<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%
или<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%
??? Если судить по баллам, то лучше будет у Vasile Verdes. Но ответьте честно не эффективней ли вложиться с риском 2.61% и получить 6.13%, чем рисковать 2.18% и получить 1.44%?
В общем не проще ли измерять эффективность простым отношением Прирост к Просадка? И не заморачиваться формулами?
Абсурдность применения этих формул (якобы измеряющих эффективность) была мною показана за месяц до начала конкурса (здесь и далее была дискуссия). Но организаторы предпочли не вникать в суть этих формул, не думать, и не заморачиваться -- чем-то эти формулы их очаровали, и они бездумно влепили эту хрень. Ну, мож, со временем до них дойдёт, что надо устранять явную глупость.
Абсурдность этих формул была мною показана за месяц до начала конкурса (здесь и далее была дискуссия). Но организаторы предпочли не вникать в суть этих формул, не думать, и не заморачиваться -- чем-то эти формулы их очаровали, и они бездумно влепили эту хрень. Ну, мож, со временем до них дойдёт, что надо устранять явную глупость.
Олег, Шарпа сменили на "Фактор восстановления" посчитав, что это более правильно
Олег, Шарпа сменили на "Фактор восстановления" посчитав, что это более правильно
Да, блин, неужели до тебя не доходит, что я говорю о формуле в целом -- хоть там шарп, хоть там фв, -- в любом случае эта формула выдаёт чушь.