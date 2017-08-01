Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 80

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Aleksandr Safronov:

Здесь те же формулы, что и в первом посте, только вместо шарпа восстановление.

Но вот например по балансу у меня 0,987, хотя он еще ни разу не менялся (значит и текущий баланс и максимальный и минимальный равен 1000) и по формуле должен быть 1,5. В чем не верен расчет?

Вот такие вопросы к Yuriy Zaytsev, это его формулы, и Я думаю что он сможет дать развёрнутый ответ, когда появится. 
 
Vitaly Muzichenko:
Вот такие вопросы к Yuriy Zaytsev, это его формулы, и Я думаю что он сможет дать развёрнутый ответ, когда появится. 

На самом деле формулы предложил мой "друг" Dik ,  правда недавно он прилюдно сообщил что прерывает дружбу.

Даже не знаю что произошло в его сознании, причина мне неизвестна,  мне очень жаль - было так весело обсуждать с ним монашек и другие темы.

Возможно он слишком серьезно относится к некоторым вещам .

В общем  формулы это его творение. 

[Удален]  

Надо подправить Правила -- устранить логическую ошибку :


 

Поскольку по окончании конкурса все позиции будут закрыты, то расчёт будет производиться по балансу (=эквити). 

А обозначенную ошибку (лишнее условие) надо устранить, чтобы не сбивала с толку.

 

В разделе вопросов и ответов по сигналам не дождался ответа на вопрос, который задам здесь, поскольку он актуален и здесь:

На каком минимальном ТФ разрешено торговать провайдерам сигналов? Например, на ТФ М1 модераторы не дают торговать из-за превышения частоты открывания позиций и отправляют сигнал в бан. 

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
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[Удален]  
Олег avtomat:

Надо подправить Правила -- устранить логическую ошибку :


 

Поскольку по окончании конкурса все позиции будут закрыты, то расчёт будет производиться по балансу (=эквити). 

А обозначенную ошибку (лишнее условие) надо устранить, чтобы не сбивала с толку.


Поддерживаю.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

В разделе вопросов и ответов по сигналам не дождался ответа на вопрос, который задам здесь, поскольку он актуален и здесь:

На каком минимальном ТФ разрешено торговать провайдерам сигналов? Например, на ТФ М1 модераторы не дают торговать из-за превышения частоты открывания позиций и отправляют сигнал в бан. 


За открывание/закрывание раз в минуту небольшого количества позиций никто бан не даёт, бан дают если десятки/сотни позиций открываются или закрываются в один момент, так как это даёт лишнюю нагрузку на сервис и ухудшает качество копирования сигнала.

 
Yuriy Zaytsev:

В общем  формулы это его творение. 

Хорошо конечно, что  выяснилось чьи формулы, но вопрос по их применению остался. Почему при расчете баланса у меня получаются данные отличные от рейтинга?

И еще раз этими баллами измеряется эффективность торговли, то например на данный момент у кого она будет эффективней у 

2Yuriy Zaytsev1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%

или 

8Vasile Verdes1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%

??? Если судить по баллам, то лучше будет у Vasile Verdes. Но ответьте честно не эффективней ли вложиться с риском 2.61% и получить 6.13%, чем рисковать 2.18% и получить 1.44%?

В общем не проще ли измерять эффективность простым отношением Прирост к Просадка? И не заморачиваться формулами?

[Удален]  
Aleksandr Safronov:
Хорошо конечно, что  выяснилось чьи формулы, но вопрос по их применению остался. Почему при расчете баланса у меня получаются данные отличные от рейтинга?

И еще раз этими баллами измеряется эффективность торговли, то например на данный момент у кого она будет эффективней у 

<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%
2Yuriy Zaytsev1 061.351 071.346.13%31.4316.6811.29%

или 

<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%
8Vasile Verdes1 014.371 013.961.44%465.33466.338.58%

??? Если судить по баллам, то лучше будет у Vasile Verdes. Но ответьте честно не эффективней ли вложиться с риском 2.61% и получить 6.13%, чем рисковать 2.18% и получить 1.44%?

В общем не проще ли измерять эффективность простым отношением Прирост к Просадка? И не заморачиваться формулами?


Абсурдность применения этих формул (якобы измеряющих эффективность) была мною показана за месяц до начала конкурса (здесь и далее была дискуссия). Но организаторы предпочли не вникать в суть этих формул,  не думать, и не заморачиваться -- чем-то эти формулы их очаровали, и они бездумно влепили эту хрень. Ну, мож, со временем до них дойдёт, что надо устранять явную глупость.

 
Олег avtomat:

Абсурдность этих формул была мною показана за месяц до начала конкурса (здесь и далее была дискуссия). Но организаторы предпочли не вникать в суть этих формул,  не думать, и не заморачиваться -- чем-то эти формулы их очаровали, и они бездумно влепили эту хрень. Ну, мож, со временем до них дойдёт, что надо устранять явную глупость.

Олег, Шарпа сменили на "Фактор восстановления" посчитав, что это более правильно

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Олег, Шарпа сменили на "Фактор восстановления" посчитав, что это более правильно


Да, блин, неужели до тебя не доходит, что я говорю о формуле в целом -- хоть там шарп, хоть там фв, -- в любом случае эта формула выдаёт чушь.

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