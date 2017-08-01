Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 79

Новый комментарий
 
Petros Shatakhtsyan:

А почему конкурс проводится только на центовом счете ?

Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?

На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.

Надо снять это ограничение.


Тоже думал об этом  - я бы разрешил входить с реальной  1000$

 
Yuriy Zaytsev:

Тоже думал об этом  - я бы разрешил входить с реальной  1000$


По большому счету, раз мы все показатели считаем в относительных величинах, то сумма депозита может быть любой по выбору участника, как и плечо.

Участник может самостоятельно решать с какой суммой и каким плечом ему работать.

Окончательная формула результата все расставит на свои места.

 
Kirill Belousov:

По большому счету, раз мы все показатели считаем в относительных величинах, то сумма депозита может быть любой по выбору участника, как и плечо.

Участник может самостоятельно решать с какой суммой и каким плечом ему работать.

Окончательная формула результата все расставит на свои места.


Я предлагал подобный механизм, есть все формулы для расчетов, но ни кто толком не поддержал мое предложения, сам я к сожалению не владею языками сайтостроения, так бы набросал тестовый вариант.

 

Не торгующие уже в 10-ке...

Ну сделайте условие - не торгуешь - в конец рейтинга и чтобы у всех было одинаковое место - последнее.

 
Petros Shatakhtsyan:

А почему конкурс проводится только на центовом счете ?

Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?

На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.

Надо снять это ограничение.


Запрета - залить на счёт 1.000$  ,вместо 1.000 центов никогда не было . Правила остаются те же самые, что для  центового,что для долларового счёта  

 
Renat Akhtyamov:

Не торгующие уже в 10-ке...

Ну сделайте условие - не торгуешь - в конец рейтинга и чтобы у всех было одинаковое место - последнее.


Место зависит от того, по какому параметру сортируешь. Equity, Balance и т.д.

Единственно, что сортировка по General Score работает НЕПРАВИЛЬНО.

 
Kirill Belousov:

Место зависит от того, по какому параметру сортируешь. Equity, Balance и т.д.

Единственно, что сортировка по General Score работает НЕПРАВИЛЬНО.

Уже описывали работу сортировки по баллам.

Если кратко, то там тройная сортировка по балансу:

По максимальному

Не торгующие

Меньше начального и превышение 30% просадки

 
Vitaly Muzichenko:

Уже описывали работу сортировки по баллам.

А на какой странице можно подробнее почитать про расчет баллов. В первом посте по формуле не получается посчитать. Значит, что-то там не расписано подробно или мне не понятно...
 
Aleksandr Safronov:
А на какой странице можно подробнее почитать про расчет баллов. В первом посте по формуле не получается посчитать. Значит, что-то там не расписано подробно или мне не понятно...


 

Здесь те же формулы, что и в первом посте, только вместо шарпа восстановление.

Но вот например по балансу у меня 0,987, хотя он еще ни разу не менялся (значит и текущий баланс и максимальный и минимальный равен 1000) и по формуле должен быть 1,5. В чем не верен расчет?

1...727374757677787980818283848586...125
Новый комментарий