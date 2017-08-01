Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 79
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А почему конкурс проводится только на центовом счете ?
Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?
На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.
Надо снять это ограничение.
Тоже думал об этом - я бы разрешил входить с реальной 1000$
Тоже думал об этом - я бы разрешил входить с реальной 1000$
По большому счету, раз мы все показатели считаем в относительных величинах, то сумма депозита может быть любой по выбору участника, как и плечо.
Участник может самостоятельно решать с какой суммой и каким плечом ему работать.
Окончательная формула результата все расставит на свои места.
По большому счету, раз мы все показатели считаем в относительных величинах, то сумма депозита может быть любой по выбору участника, как и плечо.
Участник может самостоятельно решать с какой суммой и каким плечом ему работать.
Окончательная формула результата все расставит на свои места.
Я предлагал подобный механизм, есть все формулы для расчетов, но ни кто толком не поддержал мое предложения, сам я к сожалению не владею языками сайтостроения, так бы набросал тестовый вариант.
Не торгующие уже в 10-ке...
Ну сделайте условие - не торгуешь - в конец рейтинга и чтобы у всех было одинаковое место - последнее.
А почему конкурс проводится только на центовом счете ?
Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?
На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.
Надо снять это ограничение.
Запрета - залить на счёт 1.000$ ,вместо 1.000 центов никогда не было . Правила остаются те же самые, что для центового,что для долларового счёта
Не торгующие уже в 10-ке...
Ну сделайте условие - не торгуешь - в конец рейтинга и чтобы у всех было одинаковое место - последнее.
Место зависит от того, по какому параметру сортируешь. Equity, Balance и т.д.
Единственно, что сортировка по General Score работает НЕПРАВИЛЬНО.
Место зависит от того, по какому параметру сортируешь. Equity, Balance и т.д.
Единственно, что сортировка по General Score работает НЕПРАВИЛЬНО.
Уже описывали работу сортировки по баллам.
Если кратко, то там тройная сортировка по балансу:
По максимальному
Не торгующие
Меньше начального и превышение 30% просадки
Уже описывали работу сортировки по баллам.
А на какой странице можно подробнее почитать про расчет баллов. В первом посте по формуле не получается посчитать. Значит, что-то там не расписано подробно или мне не понятно...
Здесь те же формулы, что и в первом посте, только вместо шарпа восстановление.
Но вот например по балансу у меня 0,987, хотя он еще ни разу не менялся (значит и текущий баланс и максимальный и минимальный равен 1000) и по формуле должен быть 1,5. В чем не верен расчет?