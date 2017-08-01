Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 78

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Uladzimir Izerski:

Затрудняюсь определить кто делает погоду на рынке, но есть определенные закономерности которые могут подсказать направление будущего движения. 

Насчет того - кто и я затрудняюсь. Но железно - деньги. Кто лучше посчитал, тот и сделал.
 
geratdc:

Я помню на зимне-весеннем графике по йене наблюдал периодически и совсем незакамуфлированные интервенции - просто тупо срезы шли по графику, причём капитальные и если такую наглость и периодичность называть дисциплиной, то да - больше такого нет нигде)))


Ваше дело соглашаться или нет. Вот моё субъективное мнение.

Любое движение мы можем отследить с помощью терминала, в нём с помощью графиков и дальше прочих наворотов к графикам.

График как и музыка. Кто его понимает, тот и понимает его доскональнее остальных. А японцы знают в этом деле толк.)

 
Renat Akhtyamov:
Насчет того - кто и я затрудняюсь. Но железно - деньги. Кто лучше посчитал, тот и сделал.

Да деньги, но за деньгами стоят люди с очень большими деньгами. Нам всегда надо быть на чеку.

 
Uladzimir Izerski:

Да деньги, но за деньгами стоят люди с очень большими деньгами. Нам всегда надо быть на чеку.

безусловно
 

Доброй ночи!

Я так понял, что еще не поздно поучаствовать в аттракционе?

Нарисовались вопросы, на которые не нашел окончательных ответов:

1) валюта депозита обязательно USD или можно EUR, GBP?

2) обязательно чтобы была 1000 или можно при уменьшенном размере лота и просто 10 полноценных убитых енотов?

3) Депо ограничили одновременно с плечом, чтобы сложнее было мульти-мультивалютным стратегиям из-за нехватки маржи? (1000 совсем уж тесно с плечом 1:200, с 3000 было бы чуть полегче дышать).

Заранее спасибо если кто просветит

 
Kirill Belousov:

Доброй ночи!

Я так понял, что еще не поздно поучаствовать в аттракционе?

Нарисовались вопросы, на которые не нашел окончательных ответов:

1) валюта депозита обязательно USD или можно EUR, GBP?

2) обязательно чтобы была 1000 или можно при уменьшенном размере лота и просто 10 полноценных убитых енотов?

3) Депо ограничили одновременно с плечом, чтобы сложнее было мульти-мультивалютным стратегиям из-за нехватки маржи? (1000 совсем уж тесно с плечом 1:200, с 3000 было бы чуть полегче дышать).

Заранее спасибо если кто просветит

Правила для всех одни, так-же как и будущие расчёты, поэтому только так:

Депозит USD(cent) = $10(1000cent)

Плечо не более 1:200


Мультивалютным роботам действительно плохо в плане маржи, да и депозит мелковат.

 

Примите на борт

Belousov Kirill

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irill Belousov:

Примите на борт

Belousov Kirill

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Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4 ждем открытия
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4  
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без ВАС СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 ждем верификацию
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

Рано утром 2017 07 05

https://view.new10.top/en/contest/3



Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: The winner is...
 

А почему конкурс проводится только на центовом счете ?

Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?

На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.

Надо снять это ограничение.

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