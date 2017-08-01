Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 78
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Затрудняюсь определить кто делает погоду на рынке, но есть определенные закономерности которые могут подсказать направление будущего движения.
Я помню на зимне-весеннем графике по йене наблюдал периодически и совсем незакамуфлированные интервенции - просто тупо срезы шли по графику, причём капитальные и если такую наглость и периодичность называть дисциплиной, то да - больше такого нет нигде)))
Ваше дело соглашаться или нет. Вот моё субъективное мнение.
Любое движение мы можем отследить с помощью терминала, в нём с помощью графиков и дальше прочих наворотов к графикам.
График как и музыка. Кто его понимает, тот и понимает его доскональнее остальных. А японцы знают в этом деле толк.)
Насчет того - кто и я затрудняюсь. Но железно - деньги. Кто лучше посчитал, тот и сделал.
Да деньги, но за деньгами стоят люди с очень большими деньгами. Нам всегда надо быть на чеку.
Да деньги, но за деньгами стоят люди с очень большими деньгами. Нам всегда надо быть на чеку.
Доброй ночи!
Я так понял, что еще не поздно поучаствовать в аттракционе?
Нарисовались вопросы, на которые не нашел окончательных ответов:
1) валюта депозита обязательно USD или можно EUR, GBP?
2) обязательно чтобы была 1000 или можно при уменьшенном размере лота и просто 10 полноценных убитых енотов?
3) Депо ограничили одновременно с плечом, чтобы сложнее было мульти-мультивалютным стратегиям из-за нехватки маржи? (1000 совсем уж тесно с плечом 1:200, с 3000 было бы чуть полегче дышать).
Заранее спасибо если кто просветит
Доброй ночи!
Я так понял, что еще не поздно поучаствовать в аттракционе?
Нарисовались вопросы, на которые не нашел окончательных ответов:
1) валюта депозита обязательно USD или можно EUR, GBP?
2) обязательно чтобы была 1000 или можно при уменьшенном размере лота и просто 10 полноценных убитых енотов?
3) Депо ограничили одновременно с плечом, чтобы сложнее было мульти-мультивалютным стратегиям из-за нехватки маржи? (1000 совсем уж тесно с плечом 1:200, с 3000 было бы чуть полегче дышать).
Заранее спасибо если кто просветит
Правила для всех одни, так-же как и будущие расчёты, поэтому только так:
Депозит USD(cent) = $10(1000cent)
Плечо не более 1:200
Мультивалютным роботам действительно плохо в плане маржи, да и депозит мелковат.
Примите на борт
Belousov Kirill
https://www.mql5.com/ru/signals/319749
Примите на борт
Belousov Kirill
https://www.mql5.com/ru/signals/319749
Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО 23:59:59 9.07.2017 - если быть точным !
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Рано утром 2017 07 05
https://view.new10.top/en/contest/3
А почему конкурс проводится только на центовом счете ?
Более того всего 10$. А размер депозита разве имеет значение ?
На такие конкурсы профессионалы не будут участвовать. Никто не захочет на маленьком счете тратить целый месяц, тем более если ручная торговля.
Надо снять это ограничение.