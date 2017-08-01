Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 98
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https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Я только что посмотрел эти формулы и ничего не понял. Может быть обсудили тут, но прочитать 98 страниц не собираюсь
Скажите пожалуйста что означают minBalance, minDrawdown, minRec.Factor ?
И если разность будет 0, то будет деление на 0.
И еще я привык торговать без убытков, а месячный срок для этого не проблема. Тогда фактор восстановления(ФВ) всегда будет 0.
А вы представляете сколько станет ФВ, если я закрою только один ордер с -0.01. И почему не учитывается коэф. шарпа, ведь он показывает стабильность торговли.
И как надо понимать такое выражение:
Приветствую
Добавьте и меня
Ждём от вас новый счёт, с плечом не более 1:200
Я только что посмотрел эти формулы и ничего не понял. Может быть обсудили тут, но прочитать 98 страниц не собираюсь
Скажите пожалуйста что означают minBalance, minDrawdown, minRec.Factor ?
И если разность будет 0, то будет деление на 0.
И еще я привык торговать без убытков, а месячный срок для этого не проблема. Тогда фактор восстановления(ФВ) всегда будет 0.
А вы представляете сколько станет ФВ, если я закрою только один ордер с -0.01. И почему не учитывается коэф. шарпа, ведь он показывает стабильность торговли.
И как надо понимать такое выражение:
Всем, кто не забыл математику, такая запись формул, по идее, должна выносить мозг.
На мои аналогичные просьбы прояснить формулы был дан более подробный (и чуть более вменяемый) вариант формул в посте № 851. И вроде как сначала был коэффициент Шарпа, но его потом заменили на фактор восстановления. Фактор восстановления, как оказалось просто парсят с сигналов - отсюда выскакивают нули.
На мое предложение внести небольшие изменения, которые учтут особенности значений ненормированного показателя Фактор восстановления (который должен сопоставляться только по логарифмической шкале) и устранят имеющиеся противоречия, - никакого энтузиазма не проявлено.
Плохо дело :(
На мое предложение внести небольшие изменения, которые учтут особенности значений ненормированного показателя Фактор восстановления (который должен сопоставляться только по логарифмической шкале) и устранят имеющиеся противоречия, - никакого энтузиазма не проявлено.
Реакция вроде была, но на неё не было опровержения
Реакция вроде была, но на неё не было опровержения
Что опровергать? Я про Фому, а человек про Ерёму.
Вот мой пост с объяснением проблемы с формулой и заявление, что могу предложить Решение.
Никто решение предложить не предлагал.
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431
Все это не удивительно.
Если такой сигнал занимает место в топ 10, то получается что на этом ресурсе не умеют определить рейтинг сигнала.
Все это не удивительно.
Если такой сигнал занимает место в топ 10, то получается что на этом ресурсе не умеют определить рейтинг сигнала.
По такому же принципу у нас тут один участник тоже пытался ворваться "ракетой" с сигналом, где до регистрации сигнала в соревнованиях уже были удачные трейды на пятничных новостях.
Хорошо, что Организаторы приняли мудрое решение о дисквалификации.
А приведенный вами сигнал товарища - это его принцип попадания в ТОП. Конечно, это не правильный расчет, так как доходность сигнала должна считаться с момента регистрации, а не пока трейдер был "в кустах".
http://prntscr.com/fthv6w
Что опровергать? Я про Фому, а человек про Ерёму.
Вот мой пост с объяснением проблемы с формулой и заявление, что могу предложить Решение.
Никто решение предложить не предлагал.
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431
То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001
Верно, или нужно что-то пересчитать?
То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001
Верно, или нужно что-то пересчитать?
Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли
к значению процента максимальной относительной просадки.
Предлагаю его считать самостоятельно, данные для расчетов уже в таблице имеются, тогда будет значение более точным чем на вкладке сигналы, вот формула расчета
Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,
где
Percent Profit – процент прибыли;
MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.