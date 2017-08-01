Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 98

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Vladislav Soliev:

Спасибо!

можно открывать счет и подключаться с понедельника - обычно верификация происходит до 5 - 6  дней 

Пожалуйста ,записывайтесь ! ЗАПИСЬ ИДЕТ ДО  23:59:59 9.07.2017  - если быть точным !

https://view.new10.top/en/contest/3   Июль


  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников /  Monitoring of participants 
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316171 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317905
 Организатор
 3Vitaly Muzichenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317600 Сопровождение 
 4Vladislav Andruschenko MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318342
 
 5Sergey Gritsay MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/311912 
 6Rafael Sahibgareev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318346
 
 7Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318957
 
 8Andrey Sharov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317531 
 9Uladzimir Kirychenka 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317819 
 10Vladimir Gorbachev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/312671 
 11Serhii Shevchuk MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/310484 
 12Elena Kukharets MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318514 
 13Roman Shiredchenko 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320562
 
 14Uladzimir Izerski 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/314499
    
 15Dmitry Chepik MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317265 
 16Kirill Andreev MetaTrader 4 ждем открытия
 17Oleg Tsarkov 
 MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/314674
 
 18Denis Chugrin 
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/305225 
 19Alexey Volchanskiy MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/306840 
 20Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249 
 21Anatoliy Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/316324
 
 22Alexandr Murzin  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/317037 
 23Vasile Verdes  MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/317352 
 24Andrey Dik   с нетерпением ждем ! Без тебя СКУКОТИЩЕ
 25Marco vd Heijden MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/317484 
 26Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318539 
 27Alexander Kuznetsov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/318695 
 28Aleksandr Safronov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318698 Поздравляю с  верификацией
 29Mirko Cerulli MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/318694 
 30Alexander Ivanov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/318942 
 31Vyacheslav Kornev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319249
 
 32Aleh Sasonka   MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/319506 
 33Kirill Belousov  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/319749 
 34Olga Smirnova  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320530
 
 35 Vladislav Soliev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320581 ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
 36Alexey Volchanskiy  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320666 
 37Petros Shatakhtsyan MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/320937 
 38Oleksandr Kuripko  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320583 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
 39Vladimir Gribachev  MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/320488
 ждем сигнал и счет не более 1:200
 40Vladislav Soliev   ждем верификацию до 31.07.17  23:59:59 включительно
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
verified users only can participate in the contest Automated trading and manual trading are allowed for both or No limit for lot size (no max limit, no minimum limit) Contest Completion: 28.07.2017 The prize fund is divided onto two nominations. Price fund „is collecting now“ ↑ The winner will be determined in two nominations: 1. Profitability...
 

Я только что посмотрел эти формулы и ничего не понял. Может быть обсудили тут, но прочитать 98 страниц не собираюсь


  • Балл = Balance + Drawdown + Recovery Factor
  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
  • Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
  • Rec.Factor = (Rec.Factor - minRec.Factor) / (maxRec.Factor - minRec.Factor) * 0.5

Скажите пожалуйста что означают minBalance, minDrawdown, minRec.Factor ?

И если разность будет 0, то будет деление на 0.

И еще я привык торговать без убытков, а месячный срок для этого не проблема. Тогда фактор восстановления(ФВ) всегда будет 0.

А вы представляете сколько станет ФВ, если я закрою только один ордер с -0.01.  И почему не учитывается коэф. шарпа, ведь он показывает стабильность торговли.

И как надо понимать такое выражение:  

  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5

     

P.S. Конечно все это понятно, но так нельзя писать.
 
Vladimir Gribachev:

Приветствую

Добавьте и меня

Ждём от вас новый счёт, с плечом не более 1:200

 
Petros Shatakhtsyan:

Я только что посмотрел эти формулы и ничего не понял. Может быть обсудили тут, но прочитать 98 страниц не собираюсь


  • Балл = Balance + Drawdown + Recovery Factor
  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
  • Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
  • Rec.Factor = (Rec.Factor - minRec.Factor) / (maxRec.Factor - minRec.Factor) * 0.5

Скажите пожалуйста что означают minBalance, minDrawdown, minRec.Factor ?

И если разность будет 0, то будет деление на 0.

И еще я привык торговать без убытков, а месячный срок для этого не проблема. Тогда фактор восстановления(ФВ) всегда будет 0.

А вы представляете сколько станет ФВ, если я закрою только один ордер с -0.01.  И почему не учитывается коэф. шарпа, ведь он показывает стабильность торговли.

И как надо понимать такое выражение:  

  • Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5

     

P.S. Конечно все это понятно, но так нельзя писать.

Всем, кто не забыл математику, такая запись формул, по идее, должна выносить мозг. 

На мои аналогичные просьбы прояснить формулы был дан более подробный (и чуть более вменяемый) вариант формул в посте № 851. И вроде как сначала был коэффициент Шарпа, но его потом заменили на фактор восстановления. Фактор восстановления, как оказалось просто парсят с сигналов - отсюда выскакивают нули.

На мое предложение внести небольшие изменения, которые учтут особенности значений ненормированного показателя Фактор восстановления (который должен сопоставляться только по логарифмической шкале) и устранят имеющиеся противоречия, - никакого энтузиазма не проявлено.

Плохо дело :(

 
Kirill Belousov:

На мое предложение внести небольшие изменения, которые учтут особенности значений ненормированного показателя Фактор восстановления (который должен сопоставляться только по логарифмической шкале) и устранят имеющиеся противоречия, - никакого энтузиазма не проявлено.

Реакция вроде была, но на неё не было опровержения

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.07.07
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 
Vitaly Muzichenko:

Реакция вроде была, но на неё не было опровержения

Что опровергать? Я про Фому, а человек про Ерёму.

Вот мой пост с объяснением проблемы с формулой и заявление, что могу предложить Решение.

Никто решение предложить не предлагал.

https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.07.06
  • www.mql5.com
Добро пожаловать ! Запрещено: Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса. Изменять кредитное плечо...
 

Все это не удивительно.

Если такой сигнал занимает место в топ 10, то получается что на этом ресурсе не умеют определить рейтинг сигнала.



 
Petros Shatakhtsyan:

Все это не удивительно.

Если такой сигнал занимает место в топ 10, то получается что на этом ресурсе не умеют определить рейтинг сигнала.



По такому же принципу у нас тут один участник тоже пытался ворваться "ракетой" с сигналом, где до регистрации сигнала в соревнованиях уже были удачные трейды на пятничных новостях.

Хорошо, что Организаторы приняли мудрое решение о дисквалификации.

А приведенный вами сигнал товарища - это его принцип попадания в ТОП. Конечно, это не правильный расчет, так как доходность сигнала должна считаться с момента регистрации, а не пока трейдер был "в кустах".

http://prntscr.com/fthv6w

Screenshot
Screenshot
  • prnt.sc
Captured with Lightshot
 
Kirill Belousov:

Что опровергать? Я про Фому, а человек про Ерёму.

Вот мой пост с объяснением проблемы с формулой и заявление, что могу предложить Решение.

Никто решение предложить не предлагал.

https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431

То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001 

Верно, или нужно что-то пересчитать?  

 
Vitaly Muzichenko:

То есть, могу предположить, что если ФВ равен "0", то его нужно подменить на минимальное число, к примеру 0.000001 

Верно, или нужно что-то пересчитать?  

Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли

к значению процента максимальной относительной просадки.

Предлагаю его считать самостоятельно, данные для расчетов уже в таблице имеются, тогда будет значение более точным чем на вкладке сигналы, вот формула расчета


Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,

где

  Percent Profit – процент прибыли;

  MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.

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