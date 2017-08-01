Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 118

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Vitaly Muzichenko:

Проблема была с приведением типов - виноват был пробел


казнить нельзя, помиловать

виноват, был пробел

:)

 

А Я ЗАБОЛЕЛ, ЕЛЕ ВИЖУ, СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ

СКОРО ОЧУХАЮСЬ

СОРРИ ЗА КАПСЛОСК, ВЕСЬ ТЕКУ СОПЛЯМИ И СЛЕЗАМИ

 
Kirill Belousov:

казнить нельзя, помиловать

виноват, был пробел

:)


Кирилл, как вы умудряетесь за 8 часов открыть/закрыть 166 сделок (сегодня) и ещё 26 висит? И всё это с плечём 1:200 ?

 
Alexandr Murzin:

Кирилл, как вы умудряетесь за 8 часов открыть/закрыть 166 сделок (сегодня) и ещё 26 висит? И всё это с плечём 1:200 ?

Сам в шоке :)

Ордера висят - потому что отдыхать надо иногда, чтобы не засыпать перед компьютером с включенной авто-торговлей :)

 

ботинки не той краской начистил.... пошла косо криво... 

 

Пацаны! 

Сообщаю! 

Вот так выглядит щастье подготовки :-)

А вот так выглядит смерть... :-)



 

Вы как хотите ,отправляюсь через десять минут на дискотеку ,хочу сегодня отнять у всех, главный танцевальный приз :)  


 

По итогу недели лидеры переменились кардинально.

Kirill Belousov хорошо и уверенно шёл впереди, и казалось что у него уже не может быть преград, но увы.

Alexandr Murzin вышел в лидеры, и с довольно большим отрывом от соперников, с чем его и поздравляю!

Yohana Parmi совсем всё плохо, а такое было начало, и красивое продолжение.

MVS на третьем месте, отшортил ещё евро/фунт некислым лотом, итого 2 позиции. Если не будет разворота, то будет писец десятке баксов) Кстати, прошлый конкурс продул именно таким методом, и по этой-же паре, уж сильно верю в фунта, но он в меня не верит)


 

Начал выходить из аллергического состояния,, вообще робот работал без присмотра, лежал и смотрел телек. С огромным удивлением увидел, что не слил, даже легкая прибыль - $1052 ))))

 
Alexey Volchanskiy:

Начал выходить из аллергического состояния,, вообще робот работал без присмотра, лежал и смотрел телек. С огромным удивлением увидел, что не слил, даже легкая прибыль - $1052 ))))

Прибыль говорите? Всегда верил сервису сигналов, но теперь пробирают сомнения, или может зрение уже не то.

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