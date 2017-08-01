Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема была с приведением типов - виноват был пробел
казнить нельзя, помиловать
виноват, был пробел
:)
А Я ЗАБОЛЕЛ, ЕЛЕ ВИЖУ, СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ
СКОРО ОЧУХАЮСЬ
СОРРИ ЗА КАПСЛОСК, ВЕСЬ ТЕКУ СОПЛЯМИ И СЛЕЗАМИ
казнить нельзя, помиловать
виноват, был пробел
:)
Кирилл, как вы умудряетесь за 8 часов открыть/закрыть 166 сделок (сегодня) и ещё 26 висит? И всё это с плечём 1:200 ?
Кирилл, как вы умудряетесь за 8 часов открыть/закрыть 166 сделок (сегодня) и ещё 26 висит? И всё это с плечём 1:200 ?
Сам в шоке :)
Ордера висят - потому что отдыхать надо иногда, чтобы не засыпать перед компьютером с включенной авто-торговлей :)
ботинки не той краской начистил.... пошла косо криво...
Пацаны!
Сообщаю!
Вот так выглядит щастье подготовки :-)
А вот так выглядит смерть... :-)
Вы как хотите ,отправляюсь через десять минут на дискотеку ,хочу сегодня отнять у всех, главный танцевальный приз :)
По итогу недели лидеры переменились кардинально.
Kirill Belousov хорошо и уверенно шёл впереди, и казалось что у него уже не может быть преград, но увы.
Alexandr Murzin вышел в лидеры, и с довольно большим отрывом от соперников, с чем его и поздравляю!
Yohana Parmi совсем всё плохо, а такое было начало, и красивое продолжение.
MVS на третьем месте, отшортил ещё евро/фунт некислым лотом, итого 2 позиции. Если не будет разворота, то будет писец десятке баксов) Кстати, прошлый конкурс продул именно таким методом, и по этой-же паре, уж сильно верю в фунта, но он в меня не верит)
Начал выходить из аллергического состояния,, вообще робот работал без присмотра, лежал и смотрел телек. С огромным удивлением увидел, что не слил, даже легкая прибыль - $1052 ))))
Начал выходить из аллергического состояния,, вообще робот работал без присмотра, лежал и смотрел телек. С огромным удивлением увидел, что не слил, даже легкая прибыль - $1052 ))))
Прибыль говорите? Всегда верил сервису сигналов, но теперь пробирают сомнения, или может зрение уже не то.