Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 117
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А судьи - кто? :)
Не буду разбирать по пунктам нить рассуждения, так как очевидно, что выводы делаются из-за ошибочного понимания.
На самом деле Максимальная просадка по балансу как раз учитывает последовательные проигрыши (и выигрыши) и берет наихудшую такую последовательность (максимальная абсолютная разница между достигнутым максимумом и ближайшим следующим минимумом кривой баланса на всей истории).
Второй вариант подсчета ФВ - это когда для расчета ФВ берется Относительная просадка по балансу (это когда отношение [разницы между максимумом баланса и следующим за ним минимумом] / [ко всему балансу в момент достижения минимума] принимает максимальное значение на всей истории торговли).
Вариантов расчета ФВ, таким образом, может быть 2. Аргументы можно найти в пользу обоих вариантов.
Сервис сигналов для расчета ФВ выбрал Максимальную просадку по балансу.
Напомню, что ранее я приводил убедительную аргументацию о необходимости предварительной нормализации этого ФВ, если мы не хотим менять начальные формулы (правила для номинации). Конкретная верхняя граница для RecoveryFactor[Normalized] - дискутабельна.
И еще по первой цитате:
Я, можно сказать, здесь недавно и пока не понял еще, в чем конкретно Вы "соображаете", Петрос, кроме троллинга и наездов на собеседников (может быть ссылку дадите?).
Если Вы знаете ответы на какие-то вопросы, то почему бы просто не поделиться знанием? - Например, я стараюсь следовать этому совету: "Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце."
Отвечать на вопрос фразой наподобие "я не привык на форумах разбазаривать" - это, позвольте спросить, разве одновременно не жаргон и хамство в Вашем исполнении? Повода, вроде, не было.
Я лично считаю такую риторику на деловом форуме недопустимой. Если Вы так высоко себя оцениваете, то и ведите себя соответствующе - приводите аргументы, ссылки, расшифровывайте употребляемые понятия (например, "Общая просадка" - что это значит? Сами придумали? - расшифруйте). А то иногда после чтения Ваших выпадов - такого, как в начале поста, - хочется принять душ. Хотя некоторые замечания по ходу обсуждения, вполне толковые.
Из-за того, что Вы вмешались со своими "соображениями" тоже образовались лишние страницы. Может быть и я где-то что-то не понял и тоже добавились страницы пока не выяснится. Ну и что теперь застрелиться или поносить всех?
В данном случае именно так я вижу ситуацию.
Если кто-то имеет другое мнение и считает, что мои замечания несправедливы - микрофон свободен.
Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце."
АБСОЛЮТНО ВЕРНО. ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.
Поскольку говорят что 95% в форексе проигрывают, то естественно, что у многих не хватает мозгов чтобы все это понять.
И многие болтают уже более 100 страниц, и кроме бабушек и уличного жаргона ничего не соображают.
АГА, АГА :-)
ИМХО, БРЕД.
Блин, деньги сейчас есть, но надо новые ботинки покупать... 10$ это 600 рублей? Хм... Задумался...
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ !!!
Завидую вам))
как-то так пока...
По-прежнему надо персональные данные раскрывать для участия в конкурсе, да? Там в администрацию я обращался о верификации без публикации данных. Никто из вас не в курсе есть ли там изменения в этом вопросе? Палево мне решительно не подходит(((
Блин, деньги сейчас есть, но надо новые ботинки покупать... 10$ это 600 рублей? Хм... Задумался...
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ !!!
Завидую вам))
как-то так пока...
По-прежнему надо персональные данные раскрывать для участия в конкурсе, да? Там в администрацию я обращался о верификации без публикации данных. Никто из вас не в курсе есть ли там изменения в этом вопросе? Палево мне решительно не подходит(((
Блин, деньги сейчас есть, но надо новые ботинки покупать... 10$ это 600 рублей? Хм... Задумался...
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ !!!
Завидую вам))
как-то так пока...
По-прежнему надо персональные данные раскрывать для участия в конкурсе, да? Там в администрацию я обращался о верификации без публикации данных. Никто из вас не в курсе есть ли там изменения в этом вопросе? Палево мне решительно не подходит(((
1.Нечего думать - надо ботинки покупать
2.Спасибо за пожелания
3. Всему своё время
4.Да ,надо быть верифицированным пользователем ,для участия в конкурсе. Там,это где? Нет, мы не в курсе ) .
Блин, деньги сейчас есть, но надо новые ботинки покупать... 10$ это 600 рублей? Хм... Задумался...
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ !!!
Завидую вам))
как-то так пока...
По-прежнему надо персональные данные раскрывать для участия в конкурсе, да? Там в администрацию я обращался о верификации без публикации данных. Никто из вас не в курсе есть ли там изменения в этом вопросе? Палево мне решительно не подходит(((
Бизнесмен убил в вас участника.
Виталий, подскажи КАХ-ТАХ ?
Виталий, подскажи КАХ-ТАХ ?
Разберусь, видимо косяк в коде (к утру верну)
Разберусь, видимо косяк в коде (к утру верну)
Проблема была с приведением типов - виноват был пробел