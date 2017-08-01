Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 119

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ПОСМАКУЮ - лики смерти - Опера - таже



 

все пропало.. 

 
Vladislav Andruschenko:

все пропало.. 


Не падать духом. Ещё есть 5 дней.

 

а я такой хоп, и на 4 место ворвался хаха. не ожидал. Хотя на неделю позже начал

 
Vyacheslav Kornev:

а я такой хоп, и на 4 место ворвался хаха. не ожидал. Хотя на неделю позже начал


Чем дольше торгуете тем меньше прибыль, мартины они такие.

[Удален]  
А вы за вторые и третьи места в каждой номинации какие то презенты вручаете? Ведь без участников, занявших вторые и третьи места, в конкурсе не было бы интриги и победа не была бы такой пьянящей))) 
 
geratdc:
А вы за вторые и третьи места в каждой номинации какие то презенты вручаете? Ведь без участников, занявших вторые и третьи места, в конкурсе не было бы интриги и победа не была бы такой пьянящей))) 

Пока только первые места.

Было-бы замечательно, если-бы MQ поддержали конкурс призом, и за первую или вторую номинацию дарили от себя вот это:


[Удален]  
В MQL нацисты чтоли работают? Этож капец, стыдоба))
 
Прошу извинить,  не могу сейчас  активно принимать участие в обзорах аналитике и обсуждении чемпионата.   Выбит на некоторое время  из ритма жизни форума.   Пропустил эту,  прошлую пятницу, вероятно пропущу следующую, скорее всего пропущу финал. Не уверен что в августе смогу  принять активное в чемпионате.  Таблицу записи на август вести буду по мере сил. 

Но я с Вами,  поглядываю периодически с мобильного давайса.

 
Alexey Volchanskiy:

А Я ЗАБОЛЕЛ, ЕЛЕ ВИЖУ, СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ

СКОРО ОЧУХАЮСЬ

СОРРИ ЗА КАПСЛОСК, ВЕСЬ ТЕКУ СОПЛЯМИ И СЛЕЗАМИ


Лёша,  на какую ПЫЛЬЦУ,   аллергия? 

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