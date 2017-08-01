Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 119
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ПОСМАКУЮ - лики смерти - Опера - таже
все пропало..
все пропало..
Не падать духом. Ещё есть 5 дней.
а я такой хоп, и на 4 место ворвался хаха. не ожидал. Хотя на неделю позже начал
а я такой хоп, и на 4 место ворвался хаха. не ожидал. Хотя на неделю позже начал
Чем дольше торгуете тем меньше прибыль, мартины они такие.
А вы за вторые и третьи места в каждой номинации какие то презенты вручаете? Ведь без участников, занявших вторые и третьи места, в конкурсе не было бы интриги и победа не была бы такой пьянящей)))
Пока только первые места.
Было-бы замечательно, если-бы MQ поддержали конкурс призом, и за первую или вторую номинацию дарили от себя вот это:
А Я ЗАБОЛЕЛ, ЕЛЕ ВИЖУ, СИЛЬНАЯ АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ
СКОРО ОЧУХАЮСЬ
СОРРИ ЗА КАПСЛОСК, ВЕСЬ ТЕКУ СОПЛЯМИ И СЛЕЗАМИ
Лёша, на какую ПЫЛЬЦУ, аллергия?