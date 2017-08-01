Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 123
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Проблема изначально не собственно в плече, а в загрузке депо при открытии даже минимального лота.
Каждая стратегия требует разного запаса маржи для того, чтобы находиться в пределах допустимых рисков для текущей волатильности на рынке.
Свободная маржа (% свободной маржи) определяется депозитом, открытыми позициями, плавающим профитом (или убытком). А ограничение снизу - уровень StopOut, который кстати почему-то забываете упомянуть, когда киваете на плечо у кошерных ECN-брокеров.
Не обоснованное ограничение сразу с 2 сторон - и плечом и депозитом (учитывая наличие минимального лота) - вот этим участники с различными стратегиями изначально поставлены в неравное положение.
Участники, использующие мультивалютные стратегии, в том числе с целью диверсификации, должны предпринимать дополнительные усилия (которые не требуются участникам с моновалютными стратегиями, которым просто можно отрегулировать размер лота в соответствии с депозитом), чтобы как-то вписаться в искусственно поставленные рамки.
И когда говорится, что мол всем не угодишь, на самом деле так получилось уже "угодили, но не заметили", а призывы изменить кое-какие условия - это попытка призвать к выравниванию условий.
Надо все-таки, чтобы вводимые ограничения были обоснованными.
На данный момент [маленький депозит] + [центовый счет - отвратное исполнение и завышенные спреды] + [маленькое плечо 1:200] - гораздо худший набор торговых условий, чем на реальном счете ECN (где, кстати более-менее нормальные условия тоже предлагаются для депозитов от 10 000$).
Поэтому, учитывая, что Депозит участники формируют своими средствами, я бы предложил Соломоново решение:
Плечо можно зафиксировать 1:200, а размер депозита участник определяет самостоятельно, руководствуясь собственным пониманием своей стратегии. Можно, конечно, установить максимум (например, 10 000), но в этом нет смысла. - Для участия в соревнованиях требуется внимание и время. Призы не особо компенсируют, даже если выиграть. А так хоть время можно окупить более-менее реальной прибылью.
Так как депозиты будут разные, то потребуется немного подправить формулы расчетов.
Все будут только в выигрыше. Как говорится, Win-Win Solution.
P.S. Свой счет в соревнованиях я назвал Gamble - Авантюра, так как даже поверхностная "прикидка" сразу показала недопустимость для применяемой стратегии даже средних неожиданных движений цены против шерсти - не хватит маржи из-за одновременно маленького плеча и депозита. Т.е. если говорить о реальной торговле, то при таких исходных условиях я бы даже не стал торговать, потому что они сверх рискованные. Поискал бы другого брокера :)
Для интереса открыл параллельно тоже центовый счет 13 июля с суммой 400$ у того же брокера, что и конкурсный счет (чтобы хоть как-то компенсировать временнЫе затраты). Торговлю вел аналогичной стратегией. Не могу предсказать, какой будет результат торговли, но на данный момент баланс 1016$ (- плавающий убыток 80$).
Проблема изначально не собственно в плече, а в загрузке депо при открытии даже минимального лота.
Каждая стратегия требует разного запаса маржи для того, чтобы находиться в пределах допустимых рисков для текущей волатильности на рынке.
Свободная маржа (% свободной маржи) определяется депозитом, открытыми позициями, плавающим профитом (или убытком). А ограничение снизу - уровень StopOut, который кстати почему-то забываете упомянуть, когда киваете на плечо у кошерных ECN-брокеров.
Не обоснованное ограничение сразу с 2 сторон - и плечом и депозитом (учитывая наличие минимального лота) - вот этим участники с различными стратегиями изначально поставлены в неравное положение.
Участники, использующие мультивалютные стратегии, в том числе с целью диверсификации, должны предпринимать дополнительные усилия (которые не требуются участникам с моновалютными стратегиями, которым просто можно отрегулировать размер лота в соответствии с депозитом), чтобы как-то вписаться в искусственно поставленные рамки.
И когда говорится, что мол всем не угодишь, на самом деле так получилось уже "угодили, но не заметили", а призывы изменить кое-какие условия - это попытка призвать к выравниванию условий.
Надо все-таки, чтобы вводимые ограничения были обоснованными.
На данный момент [маленький депозит] + [центовый счет - отвратное исполнение и завышенные спреды] + [маленькое плечо 1:200] - гораздо худший набор торговых условий, чем на реальном счете ECN (где, кстати более-менее нормальные условия тоже предлагаются для депозитов от 10 000$).
Поэтому, учитывая, что Депозит участники формируют своими средствами, я бы предложил Соломоново решение:
Плечо можно зафиксировать 1:200, а размер депозита участник определяет самостоятельно, руководствуясь собственным пониманием своей стратегии. Можно, конечно, установить максимум (например, 10 000), но в этом нет смысла. - Для участия в соревнованиях требуется внимание и время. Призы не особо компенсируют, даже если выиграть. А так хоть время можно окупить более-менее реальной прибылью.
Так как депозиты будут разные, то потребуется немного подправить формулы расчетов.
Все будут только в выигрыше. Как говорится, Win-Win Solution.
P.S. Свой счет в соревнованиях я назвал Gamble - Авантюра, так как даже поверхностная "прикидка" сразу показала недопустимость для применяемой стратегии даже средних неожиданных движений цены против шерсти - не хватит маржи из-за одновременно маленького плеча и депозита. Т.е. если говорить о реальной торговле, то при таких исходных условиях я бы даже не стал торговать, потому что они сверх рискованные. Поискал бы другого брокера :)
Для интереса открыл параллельно тоже центовый счет 13 июля с суммой 400$ у того же брокера, что и конкурсный счет (чтобы хоть как-то компенсировать временнЫе затраты). Торговлю вел аналогичной стратегией. Не могу предсказать, какой будет результат торговли, но на данный момент баланс 1016$ (- плавающий убыток 80$).
потерял доступ к серверу, видно свитч завис... включил счет на ноуте - скорость ЯД. 3 кб в сек
Так как проходит международный чемпионат реал счетов, может-ли победитель получить звание "Чемпион Мира по версии MQL5" ? :)
Так как проходит международный чемпионат реал счетов, может-ли победитель получить звание "Чемпион Мира по версии MQL5" ? :)
Так как проходит международный чемпионат реал счетов, может-ли победитель получить звание "Чемпион Мира по версии MQL5" ? :)
Чемпион Мира центовых ,до 10 долларовых, счетов по версии ветки форума MQL5 -
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года
Чемпион Мира центовых ,до 10 долларовых, счетов по версии ветки форума MQL5 -Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года
Отлично. Ещё бы медаль (золотую)(999,9).
Открыл напоследок на все)
Прокатит?
Открыл напоследок на все)
Прокатит?
Очень может быть, но я бы поставил SL на 1.46850
Я бы тоже, но на 1.4668 будет стопаут, так что дальше нужного не уйдёт )))Не правильно вошёл, следил за йеной, но так отложка и не сработала, откат был маленький и ордер не достало, теперь падает камнем вниз.
Я бы тоже, но на 1.4668 будет стопаут, так что дальше нужного не уйдёт )))Не правильно вошёл, следил за йеной, но так отложка и не сработала, откат был маленький и ордер не достало, теперь падает камнем вниз.
Будет интересно, если после такой шикарной нервотрёпки возьмёт TP ))
А что, есть шансы.