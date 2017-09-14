Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года

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Добро пожаловать на  состязание ! 

Подать заявку на участие в Августе ,  можно здесь.


Мониторинг счетов, участников Июльского чемпионата   :



Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 

Застолблю №1.

Там ещё идут дебаты по Правилам конкурса. После старта чемпионата изменений правил быть не должно.

Предлагаю повысить плечё до 1:500. 

 

Привет , а почему август , почему не сентябрь ?

 
Rafael Sahibgareev:

Привет , а почему август , почему не сентябрь ?


Можете взять отгул до сентября .

 
Alexandr Murzin:

Застолблю №1.

Там ещё идут дебаты по Правилам конкурса. После старта чемпионата изменений правил быть не должно.

Их и сейчас нет ,изменений 

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Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .

Server Muradasilov, 2017.07.06 21:14

Правила на Июль установлены - меняться не будут .  

Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные  предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .

Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik


Ну, дебаты всегда будут 


 
Rafael Sahibgareev:

Привет , а почему август , почему не сентябрь ?


Конкурс будет проводится каждый месяц . 

 
Server Muradasilov:

Их и сейчас нет ,изменений 


Ну, дебаты всегда будут 



Вношу на рассмотрение плечё 1:500 (не все староверы).

 
Alexandr Murzin:

Вношу на рассмотрение плечё 1:500 (не все староверы).

Дело не в староверовании. С депозитом не в 10 баксов вам никто не даст плечо более 100, поэтому конкурс проходит в условиях приближённым к реальным.

Покажите брокера, ну или серьёзноё ДЦ в котором вам предоставят плечо 500 и более, с депозитом приближённым к ПАММ-счетам.

 
Server Muradasilov:

Их и сейчас нет ,изменений 

Ну, дебаты всегда будут 

То есть, расчёты по второй номинации менять не будем?

 
Прошу зарегистрировать https://www.mql5.com/ru/signals/323509
 
Vitaly Muzichenko:

То есть, расчёты по второй номинации менять не будем?


Нет

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