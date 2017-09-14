Регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы), Август месяц 2017 года
Застолблю №1.
Там ещё идут дебаты по Правилам конкурса. После старта чемпионата изменений правил быть не должно.
Предлагаю повысить плечё до 1:500.
Привет , а почему август , почему не сентябрь ?
Привет , а почему август , почему не сентябрь ?
Можете взять отгул до сентября .
Застолблю №1.Там ещё идут дебаты по Правилам конкурса. После старта чемпионата изменений правил быть не должно.
Их и сейчас нет ,изменений
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Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Server Muradasilov, 2017.07.06 21:14
Правила на Июль установлены - меняться не будут .
Если у участников,форумчан, есть чёткие, обоснованные предложения, - по дополнениям,изменениям ,их можно обсудить здесь ,для Августовского чемпионата .
Куратором ,правил чемпионатов ,так же остаётся Andrey Dik
Ну, дебаты всегда будут
Привет , а почему август , почему не сентябрь ?
Конкурс будет проводится каждый месяц .
Их и сейчас нет ,изменений
Ну, дебаты всегда будут
Вношу на рассмотрение плечё 1:500 (не все староверы).
Вношу на рассмотрение плечё 1:500 (не все староверы).
Дело не в староверовании. С депозитом не в 10 баксов вам никто не даст плечо более 100, поэтому конкурс проходит в условиях приближённым к реальным.
Покажите брокера, ну или серьёзноё ДЦ в котором вам предоставят плечо 500 и более, с депозитом приближённым к ПАММ-счетам.
Их и сейчас нет ,изменений
Ну, дебаты всегда будут
То есть, расчёты по второй номинации менять не будем?
То есть, расчёты по второй номинации менять не будем?
Нет
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Добро пожаловать на состязание !
Подать заявку на участие в Августе , можно здесь.
Мониторинг счетов, участников Июльского чемпионата :