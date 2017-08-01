Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 100
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Хотел открыть сигнал участника-лидера по балансу участницы Елены, но сигнал оказался почему-то скрыт...
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Таково поведение сервиса сигналов при просадке более 30% --- отключается возможность подписки.
В профиле продублирована прямая ссылка
Таково поведение сервиса сигналов при просадке более 30% --- отключается возможность подписки.
Прямая ссылка продублирована в профиле.
Да, думал что при просадке более 50%...
Ссылку жал в профиле, а не прямую в записях профиля - проглядел. Прошу пардона.
Поэтому так вышло, что реклама досталась второму месту :)
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
2017.05.27
#326
#329
пытаются подписаться на сигнал и происходит, я так понял, автоотмена платежа, у всех так?
Всем, кто не забыл математику, такая запись формул, по идее, должна выносить мозг.
Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20
Результаты до и после:
2017.05.27
#326
#329
пытаются подписаться на сигнал и происходит, я так понял, автоотмена платежа, у всех так?
Да,сегодня так было,где то час чел был подписан ,потом отписка
Может ,своеобразные" кликеры" появились ,подпишутся на пару сделок (скопируют отложки) ,и отписывают ,заработали пару долларов и хорошо
Да,сегодня так было,где то час чел был подписан ,потом отписка
Может ,своеобразные" кликеры" появились ,подпишутся на пару сделок (скопируют отложки) ,и отписывают ,заработали пару долларов и хорошо
Или префикс "Shock" так отрабатывается. Чтобы нельзя было подписаться на конкурсный сигнал.
Не исключено (об этом можно было и сказать ) ,но и с другим сигналом ,такая же петрушка была (не с конкурсным) ,всего пару сделок,и чел отписался