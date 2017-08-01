Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 100

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Kirill Belousov:

...

Хотел открыть сигнал участника-лидера по балансу участницы Елены, но сигнал оказался почему-то скрыт...

...


Таково поведение сервиса сигналов при просадке более 30%  --- отключается возможность подписки.

В профиле продублирована прямая ссылка 

 
Олег avtomat:

Таково поведение сервиса сигналов при просадке более 30%  --- отключается возможность подписки.

Прямая ссылка продублирована в профиле


Да, думал что при просадке более 50%...

Ссылку жал в профиле, а не прямую в записях профиля - проглядел. Прошу пардона.

Поэтому так вышло, что реклама досталась второму месту :)

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Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

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2017.05.27

  

  

 

 

 пытаются подписаться на сигнал и происходит, я так понял, автоотмена платежа, у всех так? 

 
Kirill Belousov:

Всем, кто не забыл математику, такая запись формул, по идее, должна выносить мозг. 

Заменил нули на 20, так-же заменил на 20 всё что больше 20

Результаты до и после:


 
Олег avtomat:

2017.05.27

  

  

 

На эти посты отвечу только если Вы, Олег, персонально готовы заранее выписать индульгенцию :)
 
Vladislav Andruschenko:

 пытаются подписаться на сигнал и происходит, я так понял, автоотмена платежа, у всех так? 


Да,сегодня так было,где то час чел был подписан ,потом отписка 

Может ,своеобразные" кликеры" появились ,подпишутся на пару сделок (скопируют отложки) ,и отписывают ,заработали пару долларов и хорошо  

 
Server Muradasilov:

Да,сегодня так было,где то час чел был подписан ,потом отписка 

Может ,своеобразные" кликеры" появились ,подпишутся на пару сделок (скопируют отложки) ,и отписывают ,заработали пару долларов и хорошо  

Или префикс "Shock" так отрабатывается. Чтобы нельзя было подписаться на конкурсный сигнал.
 
Serhii Shevchuk:
Или префикс "Shock" так отрабатывается. Чтобы нельзя было подписаться на конкурсный сигнал.

Не исключено (об этом можно было и сказать )  ,но и с другим сигналом ,такая же петрушка была (не с конкурсным) ,всего пару сделок,и чел отписался 

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