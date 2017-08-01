Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 49

Новый комментарий
 
Serhii Shevchuk:
То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)
Ну так оно примерно и есть в наше время, примером тому служит сервис mail.ru =)
 
Serhii Shevchuk:
То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)
Ваш конкурсный сигнал на июль добавлен в мониторинг
 
Serhii Shevchuk:
То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)

Боюсь что придётся ждать несколько дольше ,чем раньше,меня на почте сразу предупредили )))
 
Server Muradasilov:

Боюсь что придётся ждать несколько дольше ,чем раньше,меня на почте сразу предупредили )))

Ради такого дела можно и подождать.

Vitaly Muzichenko:
Ваш конкурсный сигнал на июль добавлен в мониторинг
Благодарю.
 
Server Muradasilov:

Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен .

Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяц .

Так же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой . 

Пожалуй напомню 

 
Vladimir Gorbachev:

Нас пока мало, но мы в тельняшках))) Народ подтягивайтесь!

Сегодня вручили мне приз, кубок реально шикарный, бороться за него стоило. Спасибо организаторам.


Владимир,  А МОЖНО ФОТКУ КУБКА,  положить тут для красоты
 

Обращаю внимание участников чемпионата  - при названии сигнала   , посмотреть, как сделали это другие участники ,дабы потом не писать в сервис деск  

https://view.new10.top/ru/contest/3

Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
Contest №3 Real Cent-account: 03.07.2017 — 28.07.2017
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 28.07.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Server Muradasilov:

Обращаю внимание участников чемпионата  - при названии сигнала   , посмотреть, как сделали это другие участники ,дабы потом не писать в сервис деск  

https://view.new10.top/ru/contest/3


Я правильно понял, что эти пункты еще не дописаны? А то выглядит устрашающе - я сначала подумал, что если победил в двух, то не могу претендовать ни на какой приз. Потом заметил двоеточия ))


Условия победы в двух номинациях одновременно:

Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:

 
Alexey Volchanskiy:


Я правильно понял, что эти пункты еще не дописаны? А то выглядит устрашающе - я сначала подумал, что если победил в двух, то не могу претендовать ни на какой приз. Потом заметил двоеточия ))


Условия победы в двух номинациях одновременно:

Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:


Лёш ,ну ты же явно пропустил как минимум предложение (вырвал из контекста )


Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию

Условия победы в двух номинациях одновременно:

Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации

Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:

Баланс участника меньше или равен стартовому

Количество закрытых позиций — менее 10

 
Server Muradasilov:


Лёш ,ну ты же явно пропустил как минимум предложение (вырвал из контекста )


Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию

Условия победы в двух номинациях одновременно:

Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации

Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:

Баланс участника меньше или равен стартовому

Количество закрытых позиций — менее 10


Я ничего не вырывал, когда писал пост, строчки про макс. просадку еще не было. Значит, дописали после.
1...424344454647484950515253545556...125
Новый комментарий