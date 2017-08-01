Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 49
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То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)
То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)
То ощущение, когда живёшь дальше Антарктиды)
Боюсь что придётся ждать несколько дольше ,чем раньше,меня на почте сразу предупредили )))
Боюсь что придётся ждать несколько дольше ,чем раньше,меня на почте сразу предупредили )))
Ради такого дела можно и подождать.
Ваш конкурсный сигнал на июль добавлен в мониторинг
Есть желающие вести ветку в английской части форума ? свободный английский обязателен .
Нужно открыть ветку идентичной этой ,на Июль месяц .Так же приветствуются энтузиасты ,которые откроют ,ветки в других частях форума ,с их последующей поддержкой .
Пожалуй напомню
Нас пока мало, но мы в тельняшках))) Народ подтягивайтесь!
Сегодня вручили мне приз, кубок реально шикарный, бороться за него стоило. Спасибо организаторам.
Владимир, А МОЖНО ФОТКУ КУБКА, положить тут для красоты
Обращаю внимание участников чемпионата - при названии сигнала , посмотреть, как сделали это другие участники ,дабы потом не писать в сервис деск
https://view.new10.top/ru/contest/3
Обращаю внимание участников чемпионата - при названии сигнала , посмотреть, как сделали это другие участники ,дабы потом не писать в сервис деск
https://view.new10.top/ru/contest/3
Я правильно понял, что эти пункты еще не дописаны? А то выглядит устрашающе - я сначала подумал, что если победил в двух, то не могу претендовать ни на какой приз. Потом заметил двоеточия ))
Условия победы в двух номинациях одновременно:
Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
Я правильно понял, что эти пункты еще не дописаны? А то выглядит устрашающе - я сначала подумал, что если победил в двух, то не могу претендовать ни на какой приз. Потом заметил двоеточия ))
Условия победы в двух номинациях одновременно:
Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
Лёш ,ну ты же явно пропустил как минимум предложение (вырвал из контекста )
Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию
Условия победы в двух номинациях одновременно:
Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации
Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
Баланс участника меньше или равен стартовому
Количество закрытых позиций — менее 10
Лёш ,ну ты же явно пропустил как минимум предложение (вырвал из контекста )
Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию
Условия победы в двух номинациях одновременно:
Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации
Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
Баланс участника меньше или равен стартовому
Количество закрытых позиций — менее 10
Я ничего не вырывал, когда писал пост, строчки про макс. просадку еще не было. Значит, дописали после.