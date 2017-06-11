Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 9

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Теория без практики мертва. Практика без теории слепа.
 
George Merts:
Не убедил в чем ? В том, что он дает стабильный профит, пока не сольется ? А правильным подбором параметров можно вывести вероятность слива в такие малые значения, что вероятность, что "Земля налетит на небесную ось" больше ?

По вашим меркам депозит должен быть настолько велик что вряд ли эту стратегию можно считать штатной. ((
 
Lilita Bogachkova:

По вашим меркам депозит должен быть настолько велик что вряд ли эту стратегию можно считать штатной. ((

Погодите-погодите...

У вас запрос какой ?

Вы спросили - "есть ли доказательство получения от прибыли автотрейдингом",

Я привел вам доказательство.

Но вы - тут же поменяли условия, и начали придираться к депозиту. Ясное дело, что обладателю депозита в 128М ставок неинтересен выигрыш 100К ставок за всю жизнь. Но, зато это прибыль, близкая к полной гарантии. А если вы хотите почти гарантированную прибыль в сотни процентов годовых - то здесь ответ только один "это невозможно". Одно из двух - либо большой процент прибыли, но шансы невелики. Либо хорошие шансы, но процент скромный.

 
George Merts:

Погодите-погодите...

У вас запрос какой ?

Вы спросили - "есть ли доказательство получения от прибыли автотрейдингом",

Я привел вам доказательство.

Но вы - тут же поменяли условия, и начали придираться к депозиту. Ясное дело, что обладателю депозита в 128М ставок неинтересен выигрыш 100К ставок за всю жизнь. Но, зато это прибыль, близкая к полной гарантии. А если вы хотите почти гарантированную прибыль в сотни процентов годовых - то здесь ответ только один "это невозможно". Одно из двух - либо большой процент прибыли, но шансы невелики. Либо хорошие шансы, но процент скромный.


навеяло на такую мысль... если 100% в месяц гарантированной прибыли это невозможно, тогда возникает такой вопрос:

а есть ли возможность в трейдинге делать скажем 0.5% в квартал, но с вероятностью близкой к 100% 

это было ответом хотя бы частичным на вопрос ветки..


пс: только не надо говорить а зачем не проще ли под банковский процент и тд...это теоретический вопрос....можно-нельзя..


маленькое уточнение: исключая мартин... 

 
nowi:
 

маленькое уточнение: исключая мартин... 

Почему ?  Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?

Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...

Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?

А  0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.

 
George Merts:

Почему ?  Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?

Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...

Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?

А  0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.

На положительных свопах, наверно, можно сделать.
 
George Merts:

Почему ?  Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?

Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...

Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?

А  0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.


объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..

а что если у человека скажем депозит ограничен 10000 USD а мин. ставка 0.01 и он задался таким вопросом..ему не интересен банковский вклад в данном контексте, так как его вопрос это теоретическое любопытство для дальнейших поисков стратегии..

а может ли он делать 0.5% в квартал с таким соотношением депозит/мин.лот с очень высокой вероятностью... есть такая сказочка в трейдинге :сначала нужно научится не терять а уж потом... так вот 0.5% это и есть то самое не терять.. но вот возможно ли это в трейдинге или это таже лотарея, что и погоня за боьшими процентами?

 
nowi:


объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..

...


Это утопия лишь для тех, кто будет "изо дня в день, сидя у костра, с тоской смотреть на валяющееся рядом безжизненное полотнище воздушного шара... и ждать спасения".

Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ...  " (ну я даю... )

Не нужен для Мартингейла заоблачный депозит !!!

 
nowi:


объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..

а что если у человека скажем депозит ограничен 10000 USD а мин. ставка 0.01 и он задался таким вопросом..ему не интересен банковский вклад в данном контексте, так как его вопрос это теоретическое любопытство для дальнейших поисков стратегии..

а может ли он делать 0.5% в квартал с таким соотношением депозит/мин.лот с очень высокой вероятностью... есть такая сказочка в трейдинге :сначала нужно научится не терять а уж потом... так вот 0.5% это и есть то самое не терять.. но вот возможно ли это в трейдинге или это таже лотарея, что и погоня за боьшими процентами?

Теперь уже и депозит ограничен... Ну, если депозит ограничен десятью килобаксами, то 64М ставок можно обеспечить на центовом счете.

И, верно вам заметили про своп-стратегии. 0,5% в квартал - можно делать на положительных свопах с весьма большой вероятностью выигрыша. 

 
prikolnyjkent:


Это утопия лишь для тех, кто будет "изо дня в день, сидя у костра, с тоской смотреть на валяющееся рядом безжизненное полотнище воздушного шара... и ждать спасения".

Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ...  " (ну я даю)

Не нужен для Мартингейла заоблачный депозит !!!


дай угадаю: ведь важно ДВИЖЕНИЕ!!)


"Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ...  " (ну я даю)


------------или спалит его совсем..

ну ты даешь, кент......

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