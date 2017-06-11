Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не убедил в чем ? В том, что он дает стабильный профит, пока не сольется ? А правильным подбором параметров можно вывести вероятность слива в такие малые значения, что вероятность, что "Земля налетит на небесную ось" больше ?
По вашим меркам депозит должен быть настолько велик что вряд ли эту стратегию можно считать штатной. ((
По вашим меркам депозит должен быть настолько велик что вряд ли эту стратегию можно считать штатной. ((
Погодите-погодите...
У вас запрос какой ?
Вы спросили - "есть ли доказательство получения от прибыли автотрейдингом",
Я привел вам доказательство.
Но вы - тут же поменяли условия, и начали придираться к депозиту. Ясное дело, что обладателю депозита в 128М ставок неинтересен выигрыш 100К ставок за всю жизнь. Но, зато это прибыль, близкая к полной гарантии. А если вы хотите почти гарантированную прибыль в сотни процентов годовых - то здесь ответ только один "это невозможно". Одно из двух - либо большой процент прибыли, но шансы невелики. Либо хорошие шансы, но процент скромный.
Погодите-погодите...
У вас запрос какой ?
Вы спросили - "есть ли доказательство получения от прибыли автотрейдингом",
Я привел вам доказательство.
Но вы - тут же поменяли условия, и начали придираться к депозиту. Ясное дело, что обладателю депозита в 128М ставок неинтересен выигрыш 100К ставок за всю жизнь. Но, зато это прибыль, близкая к полной гарантии. А если вы хотите почти гарантированную прибыль в сотни процентов годовых - то здесь ответ только один "это невозможно". Одно из двух - либо большой процент прибыли, но шансы невелики. Либо хорошие шансы, но процент скромный.
навеяло на такую мысль... если 100% в месяц гарантированной прибыли это невозможно, тогда возникает такой вопрос:
а есть ли возможность в трейдинге делать скажем 0.5% в квартал, но с вероятностью близкой к 100%
это было ответом хотя бы частичным на вопрос ветки..
пс: только не надо говорить а зачем не проще ли под банковский процент и тд...это теоретический вопрос....можно-нельзя..
маленькое уточнение: исключая мартин...
маленькое уточнение: исключая мартин...
Почему ? Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?
Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...
Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?
А 0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.
Почему ? Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?
Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...
Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?
А 0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.
Почему ? Непонятно, зачем постоянно добавлять новые условия ?
Сперва хотели просто доказательство. Его привели - тут же оказалось, что депозит нужно определенный. Потом - еще и мартин не понравился. Потом - еще и банковский процент стал мешать...
Друзья, вы играете в игру "да, но..." ?
А 0,5% в квартал вполне реально делать с вероятностью, практически равной 100%, как раз банковский депозит в помощь.
объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..
а что если у человека скажем депозит ограничен 10000 USD а мин. ставка 0.01 и он задался таким вопросом..ему не интересен банковский вклад в данном контексте, так как его вопрос это теоретическое любопытство для дальнейших поисков стратегии..
а может ли он делать 0.5% в квартал с таким соотношением депозит/мин.лот с очень высокой вероятностью... есть такая сказочка в трейдинге :сначала нужно научится не терять а уж потом... так вот 0.5% это и есть то самое не терять.. но вот возможно ли это в трейдинге или это таже лотарея, что и погоня за боьшими процентами?
объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..
...
Это утопия лишь для тех, кто будет "изо дня в день, сидя у костра, с тоской смотреть на валяющееся рядом безжизненное полотнище воздушного шара... и ждать спасения".
Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ... " (ну я даю... )
Не нужен для Мартингейла заоблачный депозит !!!
объясню почему: потому что мало кто 128 лимонами обладает а мартин подразумевает слишком большое соотношение депозита к мин. ставке...только тогда это работает..это утопия..
а что если у человека скажем депозит ограничен 10000 USD а мин. ставка 0.01 и он задался таким вопросом..ему не интересен банковский вклад в данном контексте, так как его вопрос это теоретическое любопытство для дальнейших поисков стратегии..
а может ли он делать 0.5% в квартал с таким соотношением депозит/мин.лот с очень высокой вероятностью... есть такая сказочка в трейдинге :сначала нужно научится не терять а уж потом... так вот 0.5% это и есть то самое не терять.. но вот возможно ли это в трейдинге или это таже лотарея, что и погоня за боьшими процентами?
Теперь уже и депозит ограничен... Ну, если депозит ограничен десятью килобаксами, то 64М ставок можно обеспечить на центовом счете.
И, верно вам заметили про своп-стратегии. 0,5% в квартал - можно делать на положительных свопах с весьма большой вероятностью выигрыша.
Это утопия лишь для тех, кто будет "изо дня в день, сидя у костра, с тоской смотреть на валяющееся рядом безжизненное полотнище воздушного шара... и ждать спасения".
Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ... " (ну я даю)
Не нужен для Мартингейла заоблачный депозит !!!
дай угадаю: ведь важно ДВИЖЕНИЕ!!)
"Тот же, кто догадается "оживить шар теплом костра - оторвется от земли... и обретет СВОБОДУ... " (ну я даю)
------------или спалит его совсем..
ну ты даешь, кент......