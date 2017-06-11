Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 5

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Renat Akhtyamov:

на М1 - сливатор, как я понял?

А М1 - это котир, приближенный к реальному...

M1
 
Lilita Bogachkova:
M1

ну чтож.

10% за шесть лет , это уже кое что...

 
Renat Akhtyamov:

ну чтож.

10% за шесть лет, это уже кое что...


Да, ладно вам шутить ))



 
Lilita Bogachkova:


Да, ладно вам шутить ))

ок. уже лучче.

считаем теперь...

2,5 года по 12 месяцев = 30 мес

прибыль - 50%, просадка - 6,82%

50/30=1,63% прибыли в месяц, при макс просадке 6,82%

ну не знаю...

банк повыгоднее пока что.
 
Renat Akhtyamov:

50/30=1,63% прибыли в месяц, при макс просадке 6,82%

ну не знаю...


В этом я согласна ))

Renat Akhtyamov:


банк повыгоднее пока что.


Покажи где в Еврозоне, Евросоюзе банк дает такой процент?

 
Lilita Bogachkova:


В этом я согласна ))


Покажи где в Еврозоне, Евросоюзе банк дает такой процент?

но ведь это только тест...

у меня были роботы покруче, а на реале - адью))

так что... далеко не факт
 
Renat Akhtyamov:

но ведь это только тест...

у меня были роботы покруче, а на реале - адью))


И я о том же, особенно все испортило 2016.года 8. ноября. Как после выборов США пошол минус так нервы не выдержали стресса и полезла руками помогать и все закончилось локирующими сделками. Сейчас еще не разобралась ((
 
Lilita Bogachkova:

И я о том же, особенно все испортило 2016.года 8. ноября. Как после выборов США пошол минус так нервы не выдержали стресса и полезла руками помогать и все закончилось локирующими сделками. Сейчас еще не разобралась ((
 
Renat Akhtyamov:
 

ну не знаю...

банк повыгоднее пока что.

Чего ты привязался к банку ?

Вопрос был - "есть ли теория". Тебе показали доказательство в теории гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Можно поискать доказательство покруче - 100К ставок подряд, ни разу не слились, имеем 100К ставок чистого плюса.

 
Renat Akhtyamov:

Ох уж эти нельзя и хочется. 

НО вопрос был, есть ли такая стратегия где не надо думать о: хочется но нельзя

Если подумать, водить машину в городе на автопилоте тоже не легко. Но ведь пытается. И при этом не используется кластер компьютеров для вычислений.

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