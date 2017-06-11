Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 5
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на М1 - сливатор, как я понял?
А М1 - это котир, приближенный к реальному...
M1
ну чтож.
10% за шесть лет , это уже кое что...
ну чтож.
10% за шесть лет, это уже кое что...
Да, ладно вам шутить ))
Да, ладно вам шутить ))
ок. уже лучче.
считаем теперь...
2,5 года по 12 месяцев = 30 мес
прибыль - 50%, просадка - 6,82%
50/30=1,63% прибыли в месяц, при макс просадке 6,82%
ну не знаю...банк повыгоднее пока что.
50/30=1,63% прибыли в месяц, при макс просадке 6,82%
ну не знаю...
В этом я согласна ))
банк повыгоднее пока что.
Покажи где в Еврозоне, Евросоюзе банк дает такой процент?
В этом я согласна ))
Покажи где в Еврозоне, Евросоюзе банк дает такой процент?
но ведь это только тест...
у меня были роботы покруче, а на реале - адью))так что... далеко не факт
но ведь это только тест...
у меня были роботы покруче, а на реале - адью))
И я о том же, особенно все испортило 2016.года 8. ноября. Как после выборов США пошол минус так нервы не выдержали стресса и полезла руками помогать и все закончилось локирующими сделками. Сейчас еще не разобралась ((
И я о том же, особенно все испортило 2016.года 8. ноября. Как после выборов США пошол минус так нервы не выдержали стресса и полезла руками помогать и все закончилось локирующими сделками. Сейчас еще не разобралась ((
ну не знаю...банк повыгоднее пока что.
Чего ты привязался к банку ?
Вопрос был - "есть ли теория". Тебе показали доказательство в теории гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Можно поискать доказательство покруче - 100К ставок подряд, ни разу не слились, имеем 100К ставок чистого плюса.
НО вопрос был, есть ли такая стратегия где не надо думать о: хочется но нельзя.
Если подумать, водить машину в городе на автопилоте тоже не легко. Но ведь пытается. И при этом не используется кластер компьютеров для вычислений.