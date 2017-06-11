Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 12

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Petros Shatakhtsyan:

Да, и один прекрасный день, останетесь ни с чем.  :)

Петрос, о чем Вы?

Я писал выше - если есть способ слить стратегию - такую фишку в топку.

Го.на не держим...

 
Lilita Bogachkova:


.......... СЛ считаете как рудимент, объясните чем он конкретно в вашей стратегии мешает?




да ничем SL особенно не мешает, красивенько себе так скальпирует убытки....)  

правильно Ренат все говорит.....

SL - фиксация убытков всегда в самом неподходящем месте.............


пс: короткий стоп ......герчика штоли насмотрелась?)))

 
nowi:


SL - фиксация убытков всегда в самом неподходящем месте.............


Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.
 
Renat Akhtyamov:

Петрос, о чем Вы?

Я писал выше - если есть способ слить стратегию - такую фишку в топку.

Го.на не держим...


И конечно, если у вас хорошая торговая стратегия, и прибыльность где-то в районе 3%  в месяц, то можно и без СЛ.
 

Раз пошла такая пьянка, покажу и я работу своего Храповика. Работает только в плюс, назад ни ни.) Для этого достаточно 2 ступени лота.


 
Lilita Bogachkova:

Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.

СЛ будет срабатывать чаще, чем в тестере, если начнется заработок и тем более вывод. Будет хуже хакерской атаки.

Поверьте на слово.

 
Lilita Bogachkova:

Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.


ну ну.... тогда придется стать заикой) потому что будете большую часть времени пугатся слегонца...

короткий SL- это скорострельный автомат убытков.... 

 
Petros Shatakhtsyan:

И конечно, если у вас хорошая торговая стратегия, и прибыльность где-то в районе 3%  в месяц, то можно и без СЛ.

3% - для меня давно уже не актуально. Как говорится - это в прошлом.

Поэтому нужно без СЛ, нужно и больше никак!

 
Renat Akhtyamov:

СЛ будет срабатывать, если начнется заработок и тем более вывод.

Поверьте на слово.


Тут конечно можно дискутировать. 

Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ

Потому Любую котировку которая отличается на терминале можно оспорить. 

Ну и лично я пользуюсь СЛ который выставлен в максимально приемлемую зону, но виртуальный СЛ срабатывает гораздо быстрее. Так я стараюсь замаскировать реальный СЛ.

 
nowi:


ну ну.... тогда придется стать заикой) потому что будете большую часть времени пугатся слегонца...

короткий SL- это скорострельный автомат убытков.... 

Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.

А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.

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