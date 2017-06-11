Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 12
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Петрос, о чем Вы?
Я писал выше - если есть способ слить стратегию - такую фишку в топку.
Го.на не держим...
.......... СЛ считаете как рудимент, объясните чем он конкретно в вашей стратегии мешает?
да ничем SL особенно не мешает, красивенько себе так скальпирует убытки....)
правильно Ренат все говорит.....
SL - фиксация убытков всегда в самом неподходящем месте.............
пс: короткий стоп ......герчика штоли насмотрелась?)))
SL - фиксация убытков всегда в самом неподходящем месте.............
Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.
Петрос, о чем Вы?
Я писал выше - если есть способ слить стратегию - такую фишку в топку.
Го.на не держим...
И конечно, если у вас хорошая торговая стратегия, и прибыльность где-то в районе 3% в месяц, то можно и без СЛ.
Раз пошла такая пьянка, покажу и я работу своего Храповика. Работает только в плюс, назад ни ни.) Для этого достаточно 2 ступени лота.
Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.
СЛ будет срабатывать чаще, чем в тестере, если начнется заработок и тем более вывод. Будет хуже хакерской атаки.
Поверьте на слово.
Нет и нет. Если сработал короткий СЛ это значит отделались испугом. Ну а если СЛ 100, 200 и так далее. Тогда эта стратегия как говорится в топку.
ну ну.... тогда придется стать заикой) потому что будете большую часть времени пугатся слегонца...
короткий SL- это скорострельный автомат убытков....
И конечно, если у вас хорошая торговая стратегия, и прибыльность где-то в районе 3% в месяц, то можно и без СЛ.
3% - для меня давно уже не актуально. Как говорится - это в прошлом.
Поэтому нужно без СЛ, нужно и больше никак!
СЛ будет срабатывать, если начнется заработок и тем более вывод.
Поверьте на слово.
Тут конечно можно дискутировать.
Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ.
Потому Любую котировку которая отличается на терминале можно оспорить.
Ну и лично я пользуюсь СЛ который выставлен в максимально приемлемую зону, но виртуальный СЛ срабатывает гораздо быстрее. Так я стараюсь замаскировать реальный СЛ.
ну ну.... тогда придется стать заикой) потому что будете большую часть времени пугатся слегонца...
короткий SL- это скорострельный автомат убытков....
Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.
А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.