Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 13

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еще приведу такой эмпирически установленный момент:

при рандомных сделках и TP и SL  меньше 300п. происходит просто неминуемый супербыстрый систематичный слив по спреду..

а теперь задумайтесь исходя из этого: какую же точность прогнозирования отличную от рандомных сделок нужно иметь при таких даже не очень коротких стопах, чтобы этот слив перестал происходить?! наверное 0.8 не меньше)

 
Lilita Bogachkova:


Тут конечно можно дискутировать. Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ. 

Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ. 

Потому Любую котировку которая отличается на терминале можно оспорить. 

Ну и лично я пользуюсь СЛ который выставлен в максимально приемлемую зону, но виртуальный СЛ срабатывает гораздо быстрее. Так я стараюсь замаскировать реальный СЛ.

Ничего не придется оспаривать, будет котировка как у всех, а СЛ будут срабатывать бесконечно, как станок убытка. Причем про ТП придется забыть.

Чтобы это понять, нужно сначала заработать и вывести.

 
khorosh:

Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.

А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.


если у вас входы настолько точные.....чтож значит вы научились предсказывать рынок, поздравляю...нобелевка не загорами)
 
Vitalie Postolache:


Такую прибыль получить можно, работая на зарплату в 20 долларов в неделю, как раз за вычетом налогов что-то около 30 тысяч останется )))

Кто мешает нарисовать в тестере триллионы за 43 года-то? Тестер же всё равно.

ЗЫ: о, дальше пошло меряние тестерными стретегиями )))


Вот все вы так говорите, Вам же надо быстро и сразу много, из 1000$ сразу миллион да еще и без просадок и с низким риском. Прибыль в данном случае зависит от размера вашего начального депозита и процентом риска. Чем выше риск тем больше прибыль, хочешь меньше риска и больше прибыли увеличивай депозит.

Вот картинка, кол-во сделок тоже самое, но начальный депозит 10 000$ и риск 20%.


 
khorosh:

Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.

А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.

Простите, это заблуждение.
 
Vitalii Ananev:


Вот все вы так говорите, Вам же надо быстро и сразу много, из 1000$ сразу миллион да еще и без просадок и с низким риском. Прибыль в данном случае зависит от размера вашего начального депозита и процентом риска. Чем выше риск тем больше прибыль, хочешь меньше риска и больше прибыли увеличивай депозит.

Вот картинка, кол-во сделок тоже самое, но начальный депозит 10 000$ и риск 20%.


А чо так мало?

)))

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Gulnaz Akhtyamova, 2013.11.24 16:31

В продолжение этому (результат улучшен на порядок, тоже М1, тот же период):

Баров в истории 686760
Смоделировано тиков 1369514
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2 800.00
Чистая прибыль 124 363 968.77
Общая прибыль 248141719.02
Общий убыток -123777750.25
Прибыльность 2.00
Матожидание выигрыша 6877.40
Абсолютная просадка 387.36
Максимальная просадка 60535452.83 (40.37%)
Относительная просадка 96.35% (109665.49)
Всего сделок 18083
Короткие позиции (% выигравших) 14357 (77.20%)
Длинные позиции (% выигравших) 3726 (56.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13194 (72.96%)
Убыточные сделки (% от всех) 4889 (27.04%)
Самая большая
прибыльная сделка 11143549.78
убыточная сделка -11796398.12
Средняя
прибыльная сделка 18807.16
убыточная сделка -25317.60
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 208 (22489663.10)
непрерывных проигрышей (убыток) 132 (-34138.30)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 23767455.36 (113)
непрерывный убыток (число проигрышей) -38003927.68 (56)
Средний
непрерывный выигрыш 51
непрерывный проигрыш 19


 
Renat Akhtyamov:
Ничего не придется оспаривать, будет котировка как у всех, а СЛ будут срабатывать бесконечно, как станок убытка. Причем про ТП придется забыть.

Пример: Дневная волатильность за вчерашний  день 100 п, СЛ ставится на эти 100 п. Но Виртуальный СЛ стоит на 50 п. Вы думайте брокер будет тянуться до этих 100 п ( 4 знак) только чтоб мне навредить?
 
Lilita Bogachkova:

Пример: Дневная волатильность за вчерашний  день 100 п, СЛ ставится на эти 100 п. Но Виртуальный СЛ стоит на 50 п. Вы думайте брокер будет тянуться до этих 100 п ( 4 знак) только чтоб мне навредить?
Если Вы зарабатываете, то котир обязательно сходит в гости до Вашего убытка.
 
nowi:

еще приведу такой эмпирически установленный момент:

при рандомных сделках и TP и SL  меньше 300п. происходит просто неминуемый супербыстрый систематичный слив по спреду..

а теперь задумайтесь исходя из этого: какую же точность прогнозирования отличную от рандомных сделок нужно иметь при таких даже не очень коротких стопах, чтобы этот слив перестал происходить?! наверное 0.8 не меньше)

Спросите у Vitaly Muzichenko 

Он стоп рассчитывает индивидуально для каждой сделки и  если стоп получается более 10 пунктов, он не входит в рынок. Интересно, кто вас заставляет входить рандомно? 

 
Renat Akhtyamov:

А чо так мало?

)))



:)

Вот тот же самый советник с теми же начальными условиями но немного другой алгоритм открытия сделок. В конце уже запредельные объемы дальше увеличивать нельзя.

Чистая прибыль 4 348 860 102.23


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