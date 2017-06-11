Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 13
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еще приведу такой эмпирически установленный момент:
при рандомных сделках и TP и SL меньше 300п. происходит просто неминуемый супербыстрый систематичный слив по спреду..
а теперь задумайтесь исходя из этого: какую же точность прогнозирования отличную от рандомных сделок нужно иметь при таких даже не очень коротких стопах, чтобы этот слив перестал происходить?! наверное 0.8 не меньше)
Тут конечно можно дискутировать. Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ.
Пользуюсь брокером который все котировки публикует в общий доступ.
Потому Любую котировку которая отличается на терминале можно оспорить.
Ну и лично я пользуюсь СЛ который выставлен в максимально приемлемую зону, но виртуальный СЛ срабатывает гораздо быстрее. Так я стараюсь замаскировать реальный СЛ.
Ничего не придется оспаривать, будет котировка как у всех, а СЛ будут срабатывать бесконечно, как станок убытка. Причем про ТП придется забыть.
Чтобы это понять, нужно сначала заработать и вывести.
Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.
А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.
если у вас входы настолько точные.....чтож значит вы научились предсказывать рынок, поздравляю...нобелевка не загорами)
Такую прибыль получить можно, работая на зарплату в 20 долларов в неделю, как раз за вычетом налогов что-то около 30 тысяч останется )))
Кто мешает нарисовать в тестере триллионы за 43 года-то? Тестер же всё равно.ЗЫ: о, дальше пошло меряние тестерными стретегиями )))
Вот все вы так говорите, Вам же надо быстро и сразу много, из 1000$ сразу миллион да еще и без просадок и с низким риском. Прибыль в данном случае зависит от размера вашего начального депозита и процентом риска. Чем выше риск тем больше прибыль, хочешь меньше риска и больше прибыли увеличивай депозит.
Вот картинка, кол-во сделок тоже самое, но начальный депозит 10 000$ и риск 20%.
Если у советника короткий стоп и советник работает прибыльно, то это означает, что входы очень точные.
А если у вас скорострельный автомат убытков, то это означает, что входите вы как попало.
Вот все вы так говорите, Вам же надо быстро и сразу много, из 1000$ сразу миллион да еще и без просадок и с низким риском. Прибыль в данном случае зависит от размера вашего начального депозита и процентом риска. Чем выше риск тем больше прибыль, хочешь меньше риска и больше прибыли увеличивай депозит.
Вот картинка, кол-во сделок тоже самое, но начальный депозит 10 000$ и риск 20%.
А чо так мало?
)))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Для любителей меряться... достижениями)))
Gulnaz Akhtyamova, 2013.11.24 16:31
В продолжение этому (результат улучшен на порядок, тоже М1, тот же период):
Баров в истории 686760
Смоделировано тиков 1369514
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2 800.00
Чистая прибыль 124 363 968.77
Общая прибыль 248141719.02
Общий убыток -123777750.25
Прибыльность 2.00
Матожидание выигрыша 6877.40
Абсолютная просадка 387.36
Максимальная просадка 60535452.83 (40.37%)
Относительная просадка 96.35% (109665.49)
Всего сделок 18083
Короткие позиции (% выигравших) 14357 (77.20%)
Длинные позиции (% выигравших) 3726 (56.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13194 (72.96%)
Убыточные сделки (% от всех) 4889 (27.04%)
Самая большая
прибыльная сделка 11143549.78
убыточная сделка -11796398.12
Средняя
прибыльная сделка 18807.16
убыточная сделка -25317.60
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 208 (22489663.10)
непрерывных проигрышей (убыток) 132 (-34138.30)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 23767455.36 (113)
непрерывный убыток (число проигрышей) -38003927.68 (56)
Средний
непрерывный выигрыш 51
непрерывный проигрыш 19
Ничего не придется оспаривать, будет котировка как у всех, а СЛ будут срабатывать бесконечно, как станок убытка. Причем про ТП придется забыть.
Пример: Дневная волатильность за вчерашний день 100 п, СЛ ставится на эти 100 п. Но Виртуальный СЛ стоит на 50 п. Вы думайте брокер будет тянуться до этих 100 п ( 4 знак) только чтоб мне навредить?
Пример: Дневная волатильность за вчерашний день 100 п, СЛ ставится на эти 100 п. Но Виртуальный СЛ стоит на 50 п. Вы думайте брокер будет тянуться до этих 100 п ( 4 знак) только чтоб мне навредить?
еще приведу такой эмпирически установленный момент:
при рандомных сделках и TP и SL меньше 300п. происходит просто неминуемый супербыстрый систематичный слив по спреду..
а теперь задумайтесь исходя из этого: какую же точность прогнозирования отличную от рандомных сделок нужно иметь при таких даже не очень коротких стопах, чтобы этот слив перестал происходить?! наверное 0.8 не меньше)
Спросите у Vitaly Muzichenko
Он стоп рассчитывает индивидуально для каждой сделки и если стоп получается более 10 пунктов, он не входит в рынок. Интересно, кто вас заставляет входить рандомно?
А чо так мало?
)))
:)
Вот тот же самый советник с теми же начальными условиями но немного другой алгоритм открытия сделок. В конце уже запредельные объемы дальше увеличивать нельзя.
Чистая прибыль 4 348 860 102.23