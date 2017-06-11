Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 10
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Есть конечно. Но на слово не кто не верит ни кому. И что бы доказать его прибыльность надо торговать по этому алгоритму достаточно долго.
Вот для примера тест с 1974 года по настоящее время EURUSD сервер метаквотес-демо. Примерно тоже самое должно быть при реальной торговле.
Такую прибыль получить можно, работая на зарплату в 20 долларов в неделю, как раз за вычетом налогов что-то около 30 тысяч останется )))
Кто мешает нарисовать в тестере триллионы за 43 года-то? Тестер же всё равно.ЗЫ: о, дальше пошло меряние тестерными стретегиями )))
дай угадаю: ведь важно ДВИЖЕНИЕ!!)
А чем тебе не нравится ДВИЖЕНИЕ ?..
Оно ведь не только забирает деньги (при обратном ходе на Мартине), но и одновременно ПРЕДЛАГАЕТ их: "Эй,.. разуй глаза... и не щёлкай варежкой ..." - как бы подталкивает оно
А чем тебе не нравится ДВИЖЕНИЕ ?..
Оно ведь не только забирает деньги (при обратном ходе на Мартине), но и одновременно ПРЕДЛАГАЕТ их: "Эй,.. разуй глаза... и не щёлкай варежкой ..." - как бы подталкивает оно
всем нравится... я за движняк..ура!!! полетели за миллиардами...
Да это фигня...
Вот последняя доработка
Кстати, подтверждено мониторингом на реальных центиках...
Прибыльный автотрейдинг возможен - это 100%.
Разница лишь в том - кто и сколько времени и денег угрохает на создание АТС, кому как повезет.
Лично я убил 7 лет и мне показалось, что это не в шутку очень сложный и огромный труд....
Ваш пример кстати выглядит как мартингейл.
---
Такой вывод от заброшенной собственной разработки мартингейла, который на удивление, по сей день, продолжает работать на разных символах и таймфреймах с одними и теми же настройками .
Ваш пример кстати выглядит как мартингейл.
---
Такой вывод от заброшенной собственной разработки мартингейла, который на удивление, по сей день, продолжает работать на разных символах и таймфреймах с одними и теми же настройками .
Возможно, однако сравните объемы и станет очевидным - это не мартин, даже близко.
Скажу проще - это идеальная копия работы рынка форекс.
[..] - это не мартин
нет ни SL ни TP. Это автомат, а не ручная. SL и TP - это неприемлемо для автотрейдинга. Только логика по входу и по выходу.
НУ не знаю! Лично я забросила разработку десятки стратегий потому что они не работали с коротким СЛ и большим числом сделок.
Как уже говорила ранее, считаю что при убытках нужно сохранять капитал а не надеяться что вдруг все поменяется в нашу пользу.
НУ не знаю! Лично я забросила разработку десятки стратегий потому что они не работали с коротким СЛ и большим числом сделок.
Как уже говорила ранее, считаю что при убытках нужно сохранять капитал а не надеяться что вдруг все поменяется в нашу пользу.
Убытков не должно быть.
Требования к ТС:
- 100% сделок в плюс
- эквити выше баланса
- работа без депозита.
О каких стоп-лоссах Вы продолжаете разговор, я же Вам сказал, что их нет!И кстати, 10-ки ТС - это очень мало. Я написал их сотни, может быть и больше, счет потерял...
Убытков не должно быть.
Требования к ТС:
- 100% сделок в плюс
- эквити выше баланса
- работа без депозита.
О каких стоп-лоссах Вы продолжаете разговор, я же Вам сказал, что их нет!
Если у вас эквити больше баланса, что мешает поставить СЛ в 5,10 пунктов или более? Если принципиально СЛ считаете как рудимент, объясните чем он конкретно в вашей стратегии мешает?
И кстати, 10-ки ТС - это очень мало. Я написал их сотни...