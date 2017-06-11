Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 10

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Vitalii Ananev:


Есть конечно. Но на слово не кто не верит ни кому. И что бы доказать его прибыльность надо торговать по этому алгоритму достаточно долго.

Вот для примера тест с 1974 года по настоящее время EURUSD сервер метаквотес-демо. Примерно тоже самое должно быть при реальной торговле.


Такую прибыль получить можно, работая на зарплату в 20 долларов в неделю, как раз за вычетом налогов что-то около 30 тысяч останется )))

Кто мешает нарисовать в тестере триллионы за 43 года-то? Тестер же всё равно.

ЗЫ: о, дальше пошло меряние тестерными стретегиями )))
 
nowi:


дай угадаю: ведь важно ДВИЖЕНИЕ!!)



А чем тебе не нравится ДВИЖЕНИЕ ?..

Оно ведь не только забирает деньги (при обратном ходе на Мартине), но и одновременно ПРЕДЛАГАЕТ их: "Эй,.. разуй глаза... и не щёлкай варежкой ..." - как бы подталкивает оно 

 
prikolnyjkent:


А чем тебе не нравится ДВИЖЕНИЕ ?..

Оно ведь не только забирает деньги (при обратном ходе на Мартине), но и одновременно ПРЕДЛАГАЕТ их: "Эй,.. разуй глаза... и не щёлкай варежкой ..." - как бы подталкивает оно 


всем нравится... я за движняк..ура!!! полетели за миллиардами...
 
Renat Akhtyamov:

Да это фигня...

Вот последняя доработка


Кстати, подтверждено мониторингом на реальных центиках...

Прибыльный автотрейдинг возможен - это 100%.

Разница лишь в том - кто и сколько времени и денег угрохает на создание АТС, кому как повезет.

Лично я убил 7 лет и мне показалось, что это не в шутку очень сложный и огромный труд....


Ваш пример кстати выглядит как мартингейл.

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Такой вывод от заброшенной собственной разработки мартингейла, который на удивление, по сей день, продолжает работать на разных символах и таймфреймах с одними и теми же настройками .

EURUSD M30

EURUSD H1

EURUSD H4

USDCHF M30

USDCHF H1

NZDUSD M30

NZDUSD H1

USDCAD M15

USDCAD M30

USDCAD H1

 
Lilita Bogachkova:


Ваш пример кстати выглядит как мартингейл.

---

Такой вывод от заброшенной собственной разработки мартингейла, который на удивление, по сей день, продолжает работать на разных символах и таймфреймах с одними и теми же настройками .


Возможно, однако сравните объемы и станет очевидным - это не мартин, даже близко.

Скажу проще - это идеальная копия работы рынка форекс.


 
Renat Akhtyamov:

[..] - это не мартин


Тогда поздравляю. 
Ведь если можно достичь результата без мартингейла с применением коротких СЛ (около 50 п) и большим числом сделок, это на мой взгляд уже очень хорошо. 
 
Lilita Bogachkova:
Тогда поздравляю. 
Ведь если можно достичь результата без мартингейла с применением коротких СЛ (около 50 п) и большим числом сделок, это на мой взгляд уже очень хорошо. 
нет ни SL ни TP. Это автомат, а не ручная. SL и TP - это неприемлемо для автотрейдинга. Только голая логика по входу и по выходу и нет ни одного параметра и абсолютно нет никакой оптимизации.
 
Renat Akhtyamov:
нет ни SL ни TP. Это автомат, а не ручная. SL и TP - это неприемлемо для автотрейдинга. Только логика по входу и по выходу.


НУ не знаю! Лично я забросила разработку десятки стратегий потому что они не работали с коротким СЛ и большим числом сделок. 

Как уже говорила ранее, считаю что при убытках нужно сохранять капитал а не надеяться что вдруг все поменяется в нашу пользу.

 
Lilita Bogachkova:


НУ не знаю! Лично я забросила разработку десятки стратегий потому что они не работали с коротким СЛ и большим числом сделок. 

Как уже говорила ранее, считаю что при убытках нужно сохранять капитал а не надеяться что вдруг все поменяется в нашу пользу.

Убытков не должно быть.

Требования к ТС:

- 100% сделок в плюс

- эквити выше баланса

- работа без депозита.

О каких стоп-лоссах Вы продолжаете разговор, я же Вам сказал, что их нет!

И кстати, 10-ки ТС - это очень мало. Я написал их сотни, может быть и больше, счет потерял...
 
Renat Akhtyamov:

Убытков не должно быть.

Требования к ТС:

- 100% сделок в плюс

- эквити выше баланса

- работа без депозита.

О каких стоп-лоссах Вы продолжаете разговор, я же Вам сказал, что их нет!


Если у вас эквити больше баланса, что мешает поставить СЛ в 5,10 пунктов или более? Если принципиально СЛ считаете как рудимент, объясните чем он конкретно в вашей стратегии мешает?


Renat Akhtyamov:


И кстати, 10-ки ТС - это очень мало. Я написал их сотни...
написать и разрабатывать это разные вещи.
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