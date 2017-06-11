Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 2
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2017 - 1974 = 43
43 / 141 = 0.304964539 сделки в год.
Я не претендую на правду, но как то читала что величина меньше 30 не может считаться статистически вероятной.
Это тест долгосрочного советника у него мало сделок. Не надо слушать всяких зазывал которые говорят что надо торговать как можно чаще. Это выгодно только брокеру так как он за каждую вашу сделку имеет спред и комиссию. У вас может быть 5 сделок в год из них две убыточных. Главное, что бы соотношение убытка было в 2,3 раза меньше прибыли. То есть одна прибыльная сделка покрывает два (три) убытка. Только такой подход к управлению капитала позволяет в долгосрочной перспективе торговать в плюс. Это мое мнение многие могут не соглашаться со мной, но сразу предупреждаю спорить на эту тему и кому то что то доказывать, я не собираюсь.
Усторит количество сделок?
Но это ничего не доказывает.
Но это ничего не доказывает.
Н4???
Естественно ни о чем.
М1 - можно было бы еще обсудить...
Н4???
Естественно ни о чем.
М1 - можно было бы еще обсудить...
Дайте историю М1 с 2005 года.
Дайте историю М1 с 2005 года.
скачайте на DucasCopy
Но чтобы определиться - "а надо ли?", сначала хотя бы 3-х месячный тест на М1 прогоните в МТ4 по ценам открытия.
Но это ничего не доказывает.
А какая нагрузка на депозит?
Я вам привел тест на D1 с начальным депозитом в 1000$ с риском 4%. Причем алгоритм расчета лота такой, что в случае убытка потеря составит 4% а прибыль более 12%
2017 - 1974 = 43
43 / 141 = 0.304964539 сделки в год.
Я не претендую на правду, но как то читала что величина меньше 30 не может считаться статистически вероятной.
скачайте на DucasCopy
Спасибо за совет. Никогда не пользовалась сторонней историей котировок и врать ли буду в будущем.
С такой арифметикой далеко не уедете.) 141/43 = 3.279 сделки в год.
) да да верно.