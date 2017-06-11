Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 2

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Lilita Bogachkova:


2017 - 1974 = 43

43 / 141 = 0.304964539  сделки  в год. 

Я не претендую на правду, но как то читала что величина меньше 30 не может считаться статистически вероятной.


Это тест долгосрочного советника у него мало сделок. Не надо слушать всяких зазывал которые говорят что надо торговать как можно чаще. Это выгодно только брокеру так как он за каждую вашу сделку имеет спред и комиссию. У вас может быть 5 сделок в год из них две убыточных. Главное, что бы соотношение убытка было в 2,3 раза меньше прибыли. То есть одна прибыльная сделка покрывает два (три) убытка. Только такой подход к управлению капитала позволяет в долгосрочной перспективе торговать в плюс. Это мое мнение многие могут не соглашаться со мной, но сразу предупреждаю спорить на эту тему и кому то что то доказывать, я не собираюсь. 
 
Renat Akhtyamov:
Усторит количество сделок?


robo adviser


Но это ничего не доказывает.

 
Lilita Bogachkova:



Но это ничего не доказывает.

Н4???

Естественно ни о чем.

М1 - можно было бы еще обсудить...

 
Renat Akhtyamov:

Н4???

Естественно ни о чем.

М1 - можно было бы еще обсудить...


Дайте историю М1 с 2005 года. 
 
Lilita Bogachkova:

Дайте историю М1 с 2005 года. 

скачайте на DucasCopy

Но чтобы определиться - "а надо ли?", сначала хотя бы 3-х месячный тест на М1 прогоните в МТ4 по ценам открытия.

 
Lilita Bogachkova:



Но это ничего не доказывает.


А какая нагрузка на депозит?

Я вам привел тест на D1 с начальным депозитом в 1000$ с риском 4%. Причем алгоритм расчета лота такой, что в случае убытка потеря составит 4% а прибыль более 12%

 
Lilita Bogachkova:


2017 - 1974 = 43

43 / 141 = 0.304964539  сделки  в год. 

Я не претендую на правду, но как то читала что величина меньше 30 не может считаться статистически вероятной.

С такой арифметикой далеко не уедете.) 141/43 = 3.279 сделки в год.
 
Renat Akhtyamov:
скачайте на DucasCopy

Спасибо за совет. Никогда не пользовалась сторонней историей котировок и врать ли буду в будущем. 
 
khorosh:
С такой арифметикой далеко не уедете.) 141/43 = 3.279 сделки в год.

) да да верно.
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