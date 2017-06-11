Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 3
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Спасибо за совет. Никогда не пользовалась сторонней историей котировок и врать ли буду в будущем.
Итак, какую цель Вы преследовали создав эту тему и показав результат теста своего советника?
Лично я ушёл.........
Итак, какую цель Вы преследовали создав эту тему и показав результат теста своего советника?
Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?
Тут тест с МК демо. Показываю без никакого подтекста. Потому что это тест а не реальный отчет. И по сути бессмыслен.
Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?
Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?
Вопрос, вы своего робота оптимизировали? Может ваш результат это просто удачно подобранные параметры под исторические данные?
я советники не продаю в отличии от Вас
Этот советник не продается, эта стратегия не используется в представленном в маркете советнике.
Этот советник не продается, эта стратегия не используется в представленном в маркете советнике.
ок. едем дальше.
Тогда всё равно не понятен вопрос ветки.
Вы же продаете советник, как никак..
Всё равно ушёл.
Вопрос, вы своего робота оптимизировали? Может ваш результат это просто удачно подобранные параметры под исторические данные?
ок. едем дальше.
Тогда всё равно не понятен вопрос ветки.
Вы же продаете советник, как никак..
Всё равно ушёл.
Один трейдер отдает другому (Sell+Buy).
Оба трейдера платят своп, спред, комиссии. Остальное - плюсом.
Один трейдер отдает другому (Sell+Buy). Оба трейдера платят своп, спред, комиссии.
Остальное - плюсом.
Да, но ведь они зарабатывает на услуге а не на собственной торговле. Так может заработок на форексе это байка для продвижения своих услуг.