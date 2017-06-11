Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 3

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Lilita Bogachkova:

Спасибо за совет. Никогда не пользовалась сторонней историей котировок и врать ли буду в будущем. 

Итак, какую цель Вы преследовали создав эту тему и показав результат теста своего советника?

Лично я ушёл.........

 
Renat Akhtyamov:

Итак, какую цель Вы преследовали создав эту тему и показав результат теста своего советника?


Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?


Тут тест с МК демо. Показываю без никакого подтекста. Потому что это тест а не реальный отчет. И по сути бессмыслен. 


Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга?
Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга?
  • 2017.05.09
  • www.mql5.com
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной...
 
Lilita Bogachkova:


Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?

я советники не продаю в отличии от Вас
 
Lilita Bogachkova:


Я просто ответила вам, на ваш же вопрос Усторит количество сделок?


Вопрос, вы своего робота оптимизировали? Может ваш результат это просто удачно подобранные параметры под исторические данные?
 
Renat Akhtyamov:
я советники не продаю в отличии от Вас

Этот советник не продается, эта стратегия не используется в представленном в маркете советнике.
 
Lilita Bogachkova:

Этот советник не продается, эта стратегия не используется в представленном в маркете советнике.

ок. едем дальше.

Тогда всё равно не понятен вопрос ветки.

Вы же продаете советник, как никак..

Всё равно ушёл.

 
Vitalii Ananev:

Вопрос, вы своего робота оптимизировали? Может ваш результат это просто удачно подобранные параметры под исторические данные?

Оптимизация была с 2011 по 2015 год. И да, я сильно сомневаюсь в этой стратегии потому что она построена не на 
 сохранении капитала (хотя частично присутствует)  а на шаблонах при которых перед новостями охотятся на СЛ.
 
Renat Akhtyamov:

ок. едем дальше.

Тогда всё равно не понятен вопрос ветки.

Вы же продаете советник, как никак..

Всё равно ушёл.


Вопрос прост. Прибыль идет от торговой стратегии или от побочных продуктов?
Например брокер зарабатывает на чем? Представители торговых платформ зарабатывает на чем? Публикующие подписку на сигналы зарабатывает на чем? И так далее. Ведь в вышеуказанных случаях прибыль получает без вмешательства со стороны.
 
Lilita Bogachkova:

Вопрос прост. Прибыль идет от торговой стратегии или от побочных продуктов?
Например брокер зарабатывает на чем? Представители торговых платформ зарабатывает на чем? Публикующие подписку на сигналы зарабатывает на чем? И так далее 

Один трейдер отдает другому (Sell+Buy).

Оба трейдера платят своп, спред, комиссии. Остальное - плюсом.

 
Renat Akhtyamov:

Один трейдер отдает другому (Sell+Buy). Оба трейдера платят своп, спред, комиссии.

Остальное - плюсом.


Да, но ведь они зарабатывает на услуге а не на собственной торговле. Так может заработок на форексе это байка для продвижения своих услуг.
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