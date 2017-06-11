Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 14

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nowi:

если у вас входы настолько точные.....чтож значит вы научились предсказывать рынок, поздравляю...нобелевка не загорами)

Я не о себе, а о принципах торговли.
 
Vitalii Ananev:


:)

Вот тот же самый советник с теми же начальными условиями но немного другой алгоритм открытия сделок. В конце уже запредельные объемы дальше увеличивать нельзя.

А на М1 и начиная с депо 2 800?

На реале же не получится такого, правда?

 
Renat Akhtyamov:

А на М1?

На реале же не получится такого, правда?


Нет это D1, начальный депозит 10000$ и риск 20% . Долгосрочный советник всего 318 сделок с 1974 года по текущий год. На реале у меня нет такой большой истории торговли, поэтому могу только тестерной похвастаться. :)
 
Vitalii Ananev:

Нет это D1. Долгосрочный советник всего 318 сделок с 1974 года текущий год.

А у меня там за год вроде бы.... Начальный депозит 2800, М1.

Констатирую о том советнике - полная шняга и он в топке.

 
Renat Akhtyamov:

А у меня там за год вроде бы.... Начальный депозит 2800, М1.

Констирую о том советнике - полная шняга и он в топке.


Понятно, я M1 не могу показать, так как алгоритм не позволяет торговать ниже D1.
 

Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.

Когда я начал создавать торгового робота, то во время теста в режиме "Every tick"  100$  превратил 2,5 миллиарда на периоде 3 года.

 
Petros Shatakhtsyan:

Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.

Когда я начал создавать торгового робота, то во время теста в режиме "Every tick"  100$  превратил 2,5 миллиарда на периоде 3 года.

Показываем, что не всё есть золото, что блестит )))

Такие тестерные граали как раз получаются на коротких стопах

 
Renat Akhtyamov:

Показываем, что не всё золото, что блестит )))

Такие тестерные граали как раз получаются на коротких стопах )))


А зачем показывать не реальные торговли ?   Больше нечего делать ?
 
Petros Shatakhtsyan:

А зачем показывать не реальные торговли ?   Больше нечего делать ?

Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...

Пусть не надеется.

Вот о чем.

И кстати, не Вам решать, чем нам заниматься.
 
Renat Akhtyamov:

Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...

Пусть не надеется.

Вот о чем.


Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?
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