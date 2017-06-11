Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 14
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если у вас входы настолько точные.....чтож значит вы научились предсказывать рынок, поздравляю...нобелевка не загорами)
Я не о себе, а о принципах торговли.
:)
Вот тот же самый советник с теми же начальными условиями но немного другой алгоритм открытия сделок. В конце уже запредельные объемы дальше увеличивать нельзя.
А на М1 и начиная с депо 2 800?
На реале же не получится такого, правда?
А на М1?
На реале же не получится такого, правда?
Нет это D1, начальный депозит 10000$ и риск 20% . Долгосрочный советник всего 318 сделок с 1974 года по текущий год. На реале у меня нет такой большой истории торговли, поэтому могу только тестерной похвастаться. :)
Нет это D1. Долгосрочный советник всего 318 сделок с 1974 года текущий год.
А у меня там за год вроде бы.... Начальный депозит 2800, М1.
Констатирую о том советнике - полная шняга и он в топке.
А у меня там за год вроде бы.... Начальный депозит 2800, М1.
Констирую о том советнике - полная шняга и он в топке.
Понятно, я M1 не могу показать, так как алгоритм не позволяет торговать ниже D1.
Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.
Когда я начал создавать торгового робота, то во время теста в режиме "Every tick" 100$ превратил 2,5 миллиарда на периоде 3 года.
Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.
Когда я начал создавать торгового робота, то во время теста в режиме "Every tick" 100$ превратил 2,5 миллиарда на периоде 3 года.
Показываем, что не всё есть золото, что блестит )))
Такие тестерные граали как раз получаются на коротких стопах
Показываем, что не всё золото, что блестит )))
Такие тестерные граали как раз получаются на коротких стопах )))
А зачем показывать не реальные торговли ? Больше нечего делать ?
А зачем показывать не реальные торговли ? Больше нечего делать ?
Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...
Пусть не надеется.
Вот о чем.И кстати, не Вам решать, чем нам заниматься.
Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...
Пусть не надеется.
Вот о чем.
Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?