Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 15
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Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?
Роль тестера - проверка работоспособности алгоритма, отладка. Также позволяет по быстрому предсказать исход торговли при внесении изменений в алгоритм.
Я считаю, что тестер сильно экономит время в разработке стратегии, это очень мощный и необходимый инструмент для программиста.
Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.
...
Безделушки, тесты которых я выложил выше, дают хотя и не большую, но существенную добавку к моей пенсии. Вот результаты этой недели:
Роль тестера - проверка работоспособности алгоритма, отладка. Также позволяет по быстрому предсказать исход торговли при внесении изменений в алгоритм.
Я считаю, что тестер сильно экономит время в разработке стратегии, это очень мощный и необходимый инструмент для программиста.
Тогда о чем это?
Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...
Пусть не надеется.
Тогда о чем это?
Тест - это еще не всё и результат теста не есть ожидаемый процент прибыли, тем более со стопами. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.
Очень много нюансов.
Тест - это еще не всё. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.
Очень много нюансов.
)) ну наконец то. Никто об этом и не спорит.
Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?
А вы попробуйте протестировать все те роботы, которые находятся в топ 10 или 20 в разделе МТ5 Маркета, в двух режимах: "Every tick" и "Every tick based on real ticks".
И увидите, что останется от этих миллионов, после теста на реальных тиках.
Тест - это еще не всё и результат теста не есть ожидаемый процент прибыли, тем более со стопами. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.
Очень много нюансов.
Это кто как. Я после тестера сразу ставлю на реал и обычно нормально работает.
)) ну наконец то. Никто об этом и не спорит.
Ваша беда в стопах. Такому тесту абсолютно нельзя верить.
Это кто как. Я после тестера сразу ставлю на реал и обычно нормально работает.