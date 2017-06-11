Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 15

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Основная масса, которая занимается форексом, они как рыбаки, которые руками показывают размер (не)пойманной рыбы и всегда учат другим как нужно поймать кита.
 
Lilita Bogachkova:

Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?

Роль тестера - проверка работоспособности алгоритма, отладка. Также позволяет по быстрому предсказать исход торговли при внесении изменений в алгоритм.

Я считаю, что тестер сильно экономит время в разработке стратегии, это очень мощный и необходимый инструмент для программиста.

 
Petros Shatakhtsyan:

Интересно, зачем вы тут показываете такие безделушки.

...

Безделушки, тесты которых я выложил выше, дают хотя и не большую, но существенную добавку к моей пенсии. Вот результаты этой недели:


 
Renat Akhtyamov:

Роль тестера - проверка работоспособности алгоритма, отладка. Также позволяет по быстрому предсказать исход торговли при внесении изменений в алгоритм.

Я считаю, что тестер сильно экономит время в разработке стратегии, это очень мощный и необходимый инструмент для программиста.



Тогда о чем это?

Renat Akhtyamov:

Мадам основывается на тесте и вкушает стопам...

Пусть не надеется.


 
Lilita Bogachkova:

Тогда о чем это?

Тест - это еще не всё и результат теста не есть ожидаемый процент прибыли, тем более со стопами. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.

Очень много нюансов.

 
Renat Akhtyamov:

Тест - это еще не всё. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.

Очень много нюансов.


)) ну наконец то. Никто об этом и не спорит. 
 
Lilita Bogachkova:

Интересно какова цель тестера и СЛ? Это все для продвижения сторонних продуктов?


А вы попробуйте протестировать все те роботы, которые находятся в топ 10 или 20 в разделе МТ5 Маркета, в двух режимах:  "Every tick"  и  "Every tick based on real ticks".

И увидите, что останется от этих миллионов, после теста на реальных тиках.

 
Renat Akhtyamov:

Тест - это еще не всё и результат теста не есть ожидаемый процент прибыли, тем более со стопами. Доработка программы продолжается сначала на демо, а потом на реале.

Очень много нюансов.


Это кто как. Я после тестера сразу ставлю на реал и обычно нормально работает.
 
Lilita Bogachkova:

)) ну наконец то. Никто об этом и не спорит. 

Ваша беда в стопах. Такому тесту абсолютно нельзя верить.

 
khorosh:

Это кто как. Я после тестера сразу ставлю на реал и обычно нормально работает.
стопы есть?
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