Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 4
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Да, но ведь они зарабатывает на услуге а не на собственной торговле. Так может заработок на форексе это байка для продвижения своих услуг.
Судя по сигналам - зарабатывают на трейдинге не все желающие.
Остальное - обычная продажа с прилавка, трейдинг на форексе в этом случае не в счет.
Судя по сигналам - по видимому зарабатывают на трейдинге не все желающие.
Остальное - обычная продажа, трейдинг на форексе в этом случае не в счет.
Именно поэтому и начинаю задумываться, стоит ли искать то чего ни кто не может предъявить. Долгосрочную Прибыльную Авто Торговлю.
Именно поэтому и начинаю задумываться, стоит ли искать то чего ни кто не может предъявить. Долгосрочную Прибыльную Авто Торговлю.
на М1 - сливатор, как я понял?
А М1 - это котир, приближенный к реальному...
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной?
Ну Вы же уже скорее всего убедились, что долгосрок более лоялен (по сравнению с М1) и процент ошибки трейдера, точно также как и вменяемый риск (объем сделок) там срезан именно временем.
Как то получается что каждая будущая сделка по сути Кот Шрёдингера. Пока не откроешь не узнаешь она прибыльна или убыточна. Хотя убыточна она боше чем прибыльна из за свопа, спреда или комиссии. Из этого следует что в автотрейдинге надо искать стратегию которая максимально сохраняет капитал при убыточных сделках. Сугубо мое мнение.
Как то получается что каждая будущая сделка по сути Кот Шрёдингера. Пока не откроешь не узнаешь она прибыльна или убыточна. Хотя убыточна она боше чем прибыльна из за свопа, спреда или комиссии. Из этого следует что в автотрейдинге надо искать стратегию которая максимально сохраняет капитал при убыточных сделках. Сугубо мое мнение.
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной?
Вы зря ломитесь в теории, зарабатывать-то надо на практике.
А в теории...
Разумеется, есть.
Берем обычный, классический мартин, полностью автоматизированный - и зарабатываем себе на здоровье. Статистика легко дает цифры, при которых вероятность слива - становится пренебрежительно малой.