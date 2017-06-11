Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 4

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Lilita Bogachkova:

Да, но ведь они зарабатывает на услуге а не на собственной торговле. Так может заработок на форексе это байка для продвижения своих услуг.

Судя по сигналам - зарабатывают на трейдинге не все желающие.

Остальное - обычная продажа с прилавка, трейдинг на форексе в этом случае не в счет.

 
Lilita Bogachkova:

Оптимизация была с 2011 по 2015 год. И да, я сильно сомневаюсь в этой стратегии потому что она построена не на 
 сохранении капитала (хотя частично присутствует)  а на шаблонах при которых перед новостями охотятся на СЛ.

 
Renat Akhtyamov:

Судя по сигналам - по видимому зарабатывают на трейдинге не все желающие.

Остальное - обычная продажа, трейдинг на форексе в этом случае не в счет.


Именно поэтому и начинаю задумываться, стоит ли искать то чего ни кто не может предъявить. Долгосрочную Прибыльную Авто Торговлю.
 
Lilita Bogachkova:

Именно поэтому и начинаю задумываться, стоит ли искать то чего ни кто не может предъявить. Долгосрочную Прибыльную Авто Торговлю.
Ну Вы же уже скорее всего убедились, что долгосрок более лоялен (по сравнению с М1) и процент ошибки трейдера, точно также как и вменяемый риск (объем сделок) там срезан именно временем.
 
khorosh:




 
Lilita Bogachkova:

на М1 - сливатор, как я понял?

А М1 - это котир, приближенный к реальному...

 
Lilita Bogachkova:
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной? 
Не там ищете и не то)
 
Renat Akhtyamov:
Ну Вы же уже скорее всего убедились, что долгосрок более лоялен (по сравнению с М1) и процент ошибки трейдера, точно также как и вменяемый риск (объем сделок) там срезан именно временем.

Как то получается что каждая будущая сделка по сути Кот Шрёдингера. Пока не откроешь не узнаешь она прибыльна или убыточна. Хотя убыточна она боше чем прибыльна из за свопа, спреда или комиссии. Из этого следует что в автотрейдинге надо искать стратегию которая максимально сохраняет капитал при убыточных сделках. Сугубо мое мнение.
 
Lilita Bogachkova:

Как то получается что каждая будущая сделка по сути Кот Шрёдингера. Пока не откроешь не узнаешь она прибыльна или убыточна. Хотя убыточна она боше чем прибыльна из за свопа, спреда или комиссии. Из этого следует что в автотрейдинге надо искать стратегию которая максимально сохраняет капитал при убыточных сделках. Сугубо мое мнение.
Что то в этом есть... Тока у Шредингера три условия для взятия барьера, а тут всего одно...
 
Lilita Bogachkova:
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной? 

Вы зря ломитесь в теории, зарабатывать-то надо на практике.

А в теории...

Разумеется, есть.

Берем обычный, классический мартин, полностью автоматизированный - и зарабатываем себе на здоровье. Статистика легко дает цифры, при которых вероятность слива - становится пренебрежительно малой.

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