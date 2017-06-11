Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга?
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Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной?
например работа брокера -разновидность автоматизированной торговли
Имеется ли теория которая доказывает что полностью автоматизированная торговля на Форексе может быть прибыльной?
Не слышал про такую теорию. Но могу сказать, что робот не испытывает ни каких эмоций, торгует только по заданному алгоритму. Из этого вывод: если алгоритм прибыльный то и торговать он будет в прибыль и не будет совершать не системные сделки, т.е. сделки под влиянием эмоций и других факторов которые могут повлиять на трейдера торгующего в ручную.
например работа брокера -разновидность автоматизированной торговли
Вряд ли на прямую используя МТ4 или МТ5 можно попасть в область прибыли брокеров.
Не слышал про такую теорию. Но могу сказать, что робот не испытывает ни каких эмоций, торгует только по заданному алгоритму. Из этого вывод: если алгоритм прибыльный то и торговать он будет в прибыль и не будет совершать не системные сделки, т.е. сделки под влиянием эмоций и других факторов которые могут повлиять на трейдера торгующего в ручную.
Опять же вопрос, есть ли такой, полностью автоматизированный, прибыльный алгоритм? Если он есть то должны быть и доказательства подтверждающие прибыльность полностью автоматизированной торговли на форексе.
Опять же вопрос, есть ли такой, полностью автоматизированный, прибыльный алгоритм? Если он есть то должны быть и доказательства подтверждающие прибыльность полностью автоматизированной торговли на форексе.
Опять же вопрос, есть ли такой, полностью автоматизированный, прибыльный алгоритм? Если он есть то должны быть и доказательства подтверждающие прибыльность полностью автоматизированной торговли на форексе.
Есть конечно. Но на слово не кто не верит ни кому. И что бы доказать его прибыльность надо торговать по этому алгоритму достаточно долго.
Вот для примера тест с 1974 года по настоящее время EURUSD сервер метаквотес-демо. Примерно тоже самое должно быть при реальной торговле.
а что, бывают не полностью?
Думаю прибыльные алгоритмы или стратегии имеется, но полностью ли автоматизированы они, я не знаю.
Думаю прибыльные алгоритмы или стратегии имеется, но полностью ли автоматизированы они, я не знаю.
Признак нормальной АТС - включил и забыл.
//речь не про депозит естественно
Думаю прибыльные алгоритмы или стратегии имеется, но полностью ли автоматизированы они, я не знаю.
Есть стратегии не поддающиеся полной формализации. Поэтому алгоритмизировать их не получается.
Есть конечно. Но на слово не кто не верит ни кому. И что бы доказать его прибыльность надо торговать по этому алгоритму достаточно долго.
Вот для примера тест с 1974 года по настоящее время EURUSD сервер метаквотес-демо. Примерно тоже самое должно быть при реальной торговле.
2017 - 1974 = 43
43 / 141 = 0.304964539 сделки в год.
Я не претендую на правду, но как то читала что величина меньше 30 не может считаться статистически вероятной.
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