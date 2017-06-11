Есть ли доказательство получения прибыли от использования Автотрейдинга? - страница 17
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это уже отдельная тема и она имеет решение.
Смысл такой - если торгует советник, ему нужно обеспечить постоянную работу.
В жизни приходилось убеждаться: Лучше сделать дурака устойчивым, чем надеяться что никто до такого не додумается.
Верно, но СЛ при не работающем советнике все таки работает, но виртуальный СЛ к сожалению нет.
Это да, советник должен постоянно мониторить рыночную ситуацию, но даже ему в случае резких движений при отсутствии ликвидности вряд ли удаться закрыть сделку без проскальзывания. Другое дело, что можно этот момент учесть в советнике и переждать момент отсутствия ликвидности, дождаться когда цены "устаканяться" и возможно, что даже вернутся к прежним значениям и после чего закрыть сделку.
В жизни приходилось убеждаться: Лучше сделать дурака устойчивым, чем надеяться что никто до такого не додумается.
хм. Правильно. У Вас готовый пункт технического задания на разработку советника
Львиная часть кода, как обычно, этому и посвящена.
)
Насчет "не догадается"... О советнике и его алгоритме будут знать на той стороне всё, особенно намотают на ус тот момент, который касается его уязвимости.
К примеру, у меня лет 5 назад был самописанный советник, который увеличил депозит на реале в 22 раза за 3 месяца. Но я знал, что он может слить, если цена будет безоткатно двигаться пунктов 800. К сожалению, это и произошло...
Лилита, позвольте полюбопытствовать... вы торгуете уровни поддержки- сопротивления да?
просто когда я слышу такие словосочетания типа торговля от стопа или торговля с коротким стопом у меня перед глазами бородатая физиономия человека из одессы рассказывающая про УРОВНИ УРОВНИ и еще 155 раз за видеоролик слово УРОВЕНЬ )
Лилита, позвольте полюбопытствовать... вы торгуете уровни поддержки- сопротивления да?
просто когда я слышу такие словосочетания типа торговля от стопа или торговля с коротким стопом у меня перед глазами бородатая физиономия человека из одессы рассказывающая про УРОВНИ УРОВНИ и еще 155 раз за видеоролик слово УРОВЕНЬ )
Уровни, думаю для "Г" и его последователей это одно, но для меня это возможно совсем другое.
Уровни, думаю для "Г" и его последователей это одно, но для меня это возможно совсем другое.
внешне - золотое дно
Уровни, думаю для "Г" и его последователей это одно, но для меня это возможно совсем другое.
))) вы так думаете? Надо поскорей продать как услугу. Хочешь посмотреть, заплати!
Сарказм.
Тихо сам с собою, тихо сам с собою. Я веду беседу.)
Уровни, думаю для "Г" и его последователей это одно, но для меня это возможно совсем другое.
а что это? такая красивенькая синяя линия......
а что это? такая красивенькая синяя линия......
Индикатор.
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Если интересует как определяю уровень.
Смотрю где 'индикатор силы будущей цены' наиболее высок и под эти значения выставляю другой индикатор который с выставленным шагом рисует линии самых уровней.