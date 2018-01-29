Структура и состав участников рынка FOREX - страница 5
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Друг, ты в курсе, что есть такое чудо, как поисковики? И что на самых пресловутых Альпарях можно найти статьи "Вся правда о маркетмейкерах" и "Что такое Prime Brokerage? Вот хотя бы их найди, добавь местный "справочник трейдера"(уже советовали) и читай до просветления!!! Или, если не можешь класть - не мучай опу
Почитал. Но в общем всё как я уже представлял. То есть маркетмейкеры это основные участники Форекса. К ним вопросов нет. У мну вопрос к брокеру как я смогу проверить котировку в терминале с рыночной - то есть должна же быть такая техническая возможность скажем на сайте маркетмейкера... Только и всего. А то заявить что ECN счета исполняются по рынку может каждый, вот только как это проверить в реальном времени и на истории. Запрос я отправил брокеру. 30 дней. Потом в ЦБ отпишусь, чтобы разъяснили почему лицензированный брокер не может своим клиентам предоставить вменяемый механизм проверки котировок у своих поставщиков.
PS Вот сейчас на сайте moex увидел своего брокера как участника торгов наравне с банками. Проверить котировки МОЖНО в реалтайме на moex по рублёвым парам. Значит получается что валютная биржа каждой страны показывает реалтайм котировки своей страновой валюты по отношению к валютам других стран. Это уже кое-что! А вот на Лондонской бирже я брокера не нашёл, видимо котировки с Лондона идут от одной из компании-участника Лондонской биржи? например ВТб или Альфы, они там есть, но конечно не факт что кто-то из них поставщиком является. Сейчас ищу котировки по GPB на Лондонской бирже для теоретической возможности сверки котировок. Не нашёл - сделал им тоже информационный запрос, посмотрим что ответят.
Итак, сравним котировки терминала по демосчёту и котировки MOEX
В терминале:
В MOEX (ММВБ)
В терминале MT5 демо по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,228(0) (меньше на 0,0895 )
Максимум 56,248(0) (меньше на 0,0820 )
Минимум 56,050(0) (меньше на 0,1000 )
Цена закрытия 56,148(0) (меньше на 0,0520 )
По данным ММВБ (MOEX) по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,3175 - 4 знака после запятой.
Максимум 56,33(00)? я так понимаю тут тоже 4 знака должно быть после запятой
Минимум 56,15(00)
Цена закрытия 56,2(000)
За счёт чего разница в курсах по одному инструменту на один и тот же период измерения? Пойду у брокера почитаю - где то я видел информацию о том, что для демо счетов котировки могут отличаться от рыночных... )))
Но тенденция занижения терминалом демо-счёта (или брокером) котировок явно наблюдается.
Если бы я при работе с инструментом на демо счёте поставил бы ТейкПрофит на уровне 56,3000 то терминал демо-счёта не отработал бы 20.04.2017 в 17 часовом баре ТейкПрофит и не закрыл позицию для фиксации прибыли, то есть занижение цены изменяет исход торговли.
Теперь давайте посмотрим, а что если бы я установил СтопЛосс на уровне 56,1400 - то по реальным ценам на 17 часовом баре мой СтопЛосс не сработал и позиция осталась бы активной, в то время как по котировкам терминала демо-счёта мой СтопЛосс сработал и убыток был бы зафиксирован с закрытием позиции, аналогично занижение цены брокером на терминале демо-счёта изменяет исход торговли.
Итак, сравним котировки терминала по демосчёту и котировки MOEX
В терминале:
В MOEX (ММВБ)
В терминале MT5 демо по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,228 (меньше на 0,895 )
Максимум 56,248 (меньше на 0,082 )
Минимум 56,050 (меньше на 0,1 )
Цена закрытия 56,148 (меньше на 0,852 )
По данным ММВБ (MOEX) по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,3175
Максимум 56,33
Минимум 56,15
Цена закрытия 56,2
За счёт чего разница в курсах по одному инструменту на один и тот же период измерения? Пойду у брокера почитаю - где то я видел информацию о том, что для демо счетов котировки могут отличаться от рыночных... )))
Но тенденция занижения брокером котировок явно наблюдается, это демо счёт я повторюсь. Но смотрите, если бы я при работе с инструментом на демо счёте поставил бы ТейкПрофит на уровне 56,3 то мой терминал не отработал 20.04.2017 в 17 часовом баре ТейкПрофит и не закрыл позицию, зафиксировав прибыль, то есть занижение котировок изменяет исход торговли.
Теперь давайте посмотрим, а что если бы я установил СтопЛосс на уровне 56,14 - то по реальным котировкам на 17 часовом баре мой СтопЛосс не сработал и позиция осталась бы активной, в то время как по котировкам МТ5 демо мой СтопЛосс сработал и убыток был бы зафиксирован с закрытием позиции, аналогично занижение котировок брокером на МТ5 демо изменяет исход торговли.
Какая разница, вы так говорите, как будто будете открывать в одном терминале по одним котировкам, а закрывать в другом по другим котировкам. Что вы несёте?
Как какая разница, котировки должны соответствовать рыночным. А иначе какой смысл. У меня сейчас претензий нет к брокеру, он там меня я помню предупреждал что котировки по демо счёту могут отличаться от тех которые транслируются по реальным счетам, ну я согласился. Я только так наблюдениями делюсь вот сравнить демо котировки с реальными.
Ну не знаю, я считаю что рыночные котировки гарантируют защиту трейдера от вмешательства "кухни" брокера. Всегда можно будет оформить претензию если в платформе "прописалась" неадекватная рыночной котировка - уж по крайней мере цена открытия, закрытия, минимум и максимум по бару соответствующего таймфрейма должны совпадать с рыночными значениями. Промежуточные котировки конечно могут болтаться по разным причинам да хотя бы из-за того же спреда... Мы же с финансовым рынком дело имеем, должно быть всё "пипс к пипсу" )))
Биржевой валютный рынок является центром ликвидности по операциям с рублем (инфо с сайта ММВБ) в связи с чем я так понимаю что котировки ММВБ по рублёвым парам являются эталонными.
Ну не знаю, я считаю что рыночные котировки гарантируют защиту трейдера от вмешательства "кухни" брокера. Всегда можно будет оформить претензию если в платформе "прописалась" неадекватная рыночной котировка - уж по крайней мере цена открытия, закрытия, минимум и максимум по бару соответствующего таймфрейма должны совпадать с рыночными значениями. Промежуточные котировки конечно могут болтаться по разным причинам да хотя бы из-за того же спреда... Мы же с финансовым рынком дело имеем, должно быть всё "пипс к пипсу" )))
Биржевой валютный рынок является центром ликвидности по операциям с рублем (инфо с сайта ММВБ) в связи с чем я так понимаю что котировки ММВБ по рублёвым парам являются эталонными.
При чём здесь ММВБ к этому???
При чём здесь ММВБ к этому???
Я раньше думал что FOREX это биржа, потом немного разобрался. ММВБ поставщик ликвидности на валютном рынке по рублёвым парам, а мой брокер - участник ММВБ, стало быть он котировки по рублёвым парам снимает напрямую с биржи.
А на примере выше просто изучил как может влиять занижение или завышение котировок в сравнении с рыночным значением, а где это значение рыночное получать кроме как не на бирже-поставщике ликвидности по инструменту? Может недопонимаю конечно чего)). Почему даже цена закрытия USD/RUB 17 часового бара от 20.04.2017 года не совпадает в терминале с биржевой? У вас какое объяснение этому?
Или ответ снова здесь? Там стаканы цен, объёмы спроса и предложения, ну допустим. Только почему в терминале цена закрытия бара не соответствует рыночному (биржевому) значению? Насколько эта разница котировок в диапазоне от 52 до 895 пипсов может объясняться спредом?
Почитал. Но в общем всё как я уже представлял.
Даже если предположить, что ты действительно прочитал, из всего того что ты городишь ниже можно сделать один единственный вывод - просветление не наступило!!! Поэтому, как я уже говорил - повторяй эту процедуру в цикле... до победного!!! Глядишь и наступит!!!
И пока будешь читать ответь хотя бы на такие(по сути ключевые) вопросы:
1) Какой смысл кому-то давать тебе более выгодную цену, чем оно есть на бирже/ЦБ?
2) Что вообще такое котировка и как она формируется?
Ну и - если уж пытаешься найти хоть какие то отличия - не пытайся искать их на демонстрационном счете!!! Все что ты там найдешь к реальности отношения не имеет.
З.Ы. Просветление за один день не наступит - как не старайся!!!
Итак, сравним котировки терминала по демосчёту и котировки MOEX
В терминале:
В MOEX (ММВБ)
В терминале MT5 демо по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,228 (меньше на 0,0895 )
Максимум 56,248 (меньше на 0,082 )
Минимум 56,050 (меньше на 0,1 )
Цена закрытия 56,148 (меньше на 0,052 )
По данным ММВБ (MOEX) по валютной паре USD/RUB на дату 20.04.2017 17:00:00, таймфрейм H1
Цена открытия 56,3175
Максимум 56,33
Минимум 56,15
Цена закрытия 56,2
За счёт чего разница в курсах по одному инструменту на один и тот же период измерения? Пойду у брокера почитаю - где то я видел информацию о том, что для демо счетов котировки могут отличаться от рыночных... )))
Но тенденция занижения терминалом демо-счёта (или брокером) котировок явно наблюдается.
Если бы я при работе с инструментом на демо счёте поставил бы ТейкПрофит на уровне 56,3 то терминал демо-счёта не отработал бы 20.04.2017 в 17 часовом баре ТейкПрофит и не закрыл позицию для фиксации прибыли, то есть занижение котировок изменяет исход торговли.
Теперь давайте посмотрим, а что если бы я установил СтопЛосс на уровне 56,14 - то по реальным котировкам на 17 часовом баре мой СтопЛосс не сработал и позиция осталась бы активной, в то время как по котировкам терминала демо-счёта мой СтопЛосс сработал и убыток был бы зафиксирован с закрытием позиции, аналогично занижение котировок брокером на терминале демо-счёта изменяет исход торговли.
Не сравнивайте Демо счета. Сравнивать надо реальные счета.