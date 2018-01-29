Структура и состав участников рынка FOREX - страница 10
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А мой брокер видимо напрягся - ищет подвох ))) Ну ничего, подождём.
Может это вас просветит, тоже найдено на просторах интернета.
КТО ТАКОЙ ПОСТАВЩИК КОТИРОВОК?
Одним из самых главных вопросов начинающего трейдера является вопрос о том, откуда ДЦ берет котировки. На фондовом рынке всегда ясно, что есть единое финансовое учреждение формирующие у себя цену на ценные бумаги или другие товары. Рынок форекс не имеет конкретного местоположения, а предоставляют возможности для торговли на этом рынке, десятки тысяч финансовых организаций. В трейдерской среде такие организации принято называть брокерами. При этом стоит понимать, что все реальные операции по валютам проходят через банки, а рынок форекс принято называть международным межбанковским рынком. Покупая валюту через брокера, Вы не можете затребовать ее физической поставки, а можете только ее продать внутри этого брокера. Цена на купленную валюту меняется практически каждую секунду, но при этом всегда существует разница между покупкой и продажей. Так откуда формируется эта разница и как брокер формирует цену? Ответ на этот вопрос простой, так как поставщиками ликвидности являются банки и именно банки предоставляют дилинговым центрам цену, по которой они готовы купить валюту. Далее на котировки могут влиять данные с иных информационных систем, конкурирующих компаний, внешних партнеров-контрагентов для хеджирования позиций.
Доходит до того, что брокер может использовать особенности программного обеспечения для манипуляциями текущими ценами. Такая практика больше распространена в так называемых кухнях, которые нечего общего не имеют с есн или стп брокерами. Кухни, проводящие манипуляции с рыночными котировками в большинстве случаев не имеют лицензий от регулирующих организаций и привлекают внимание только у начинающих трейдеров. В целом благодаря высокой ликвидности рынка форекс все котировки у разных брокеров в большинстве случаев отличаются максимум на 1-2 пункта. Такая разница с учетом существующего спреда делает невозможной арбитражную тактику заключения сделок. Арбитражной торговлей называют стратегию трейдера работающего как раз исходя из разницы котировок у разных брокеров. В сети можно найти огромное количество арбитражных советников, но возможность заработка с помощью данных роботов очень сомнительна. Основные моменты формирования котировок мы разобрали, а теперь перейдем к определенным нюансам в формировании цены на межбанковском валютном рынке форекс.
Почему существует разница между ценой покупки и продажи выбранной валютной пары?
Разобравшись в вопросе о том, что брокер перед подачей котировок трейдерам накладывает на них некоторые фильтры, которые и приносят ему прибыль. Одним из таких фильтров является спред, а именно разница между ценой покупки и продажи. Добросовестные брокеры только на этой разнице и зарабатывают, но большинство ДЦ зарабатывают и от потери депозита привлеченными клиентами. Спред у разных брокеров отличается и зависит не только от скорости получения и обработки котировок, но и от желания брокера заработать. Некоторые ДЦ изначально устанавливают для трейдеров фиксированный спред, что указывает кухонный метод работы.
Спред у солидных брокеров предоставляющих возможность торговли на есн счетах всегда плавающий и зависит от уровня волатильности. Система ECN (electronic communication network) объеденяет в себе нескольких ведущих поставщиков ликвидности, а используется многими международными брокерами с солидной регуляцией. Котировки по ECN счетам у разных брокеров всегда одинаковые. но спред здесь может существенно увеличиваться во время выхода важных новостей. Самая низкая комиссия за сделку проходит по валютным парам обладающим высоким уровнем ликвидности. Прежде всего, это валютная пара евро доллар и 5 других основных валютных пар, где фигурирует доллар США.
Рано или поздно любой начинающий трейдер задается вопросом о том, как максимально сократить размер спреда. Здесь ему на помощь придут различные ребейт сервисы, которые возвращают часть уплаченного брокеру спреда. Кроме того, если Вы владеете солидным капиталом, то можете запросить у брокера особые условия сотрудничества. При этом стоит понимать, что рынок форекс не является благотворительной организацией, а зарабатывают здесь множество посредников между трейдером и такими крупными финансовыми институтами как Deutsche Bank или J.P. Morgan. Именно указанные крупнейшие банки и являются начальным звеном формирования котировок. Все остальные финансовые организации являются только промежуточным звеном, черпающим данные от указанных финансовых институтов.
Как понимать фразу: Котировки по ECN счетам у разных брокеров всегда одинаковые. но спред здесь может существенно увеличиваться во время выхода важных новостей. ?
Если котировки одинаковые, то и спред одинаковый. Иначе не получится. Аппетиты брокеров с одинаковыми котировками могут отличаться только комиссией.
Получил ответ от своего брокера. Ну там на все вопросы ответили мне кроме поставщиков котировок. Сказали что это является конкурентным преимуществом компании и данная информация не разглашается. И что это означает давайте подумаем? Да, вопрос такой же ясный был - контроль клиентом котировок брокера в терминале по закрытым позициям с убытками. Сказали также что на сайте Myfxbook можно котировки брокера сверить, но кто поставщики котировок не говорят.
Вот вы мне скажите кому какое дело до перечня их поставщиков котировок? В чём там конкрентные преимущества могут быть например в сравнении с IC Markets? - у которых котировки поставляются 70 банками через агрегаторов - Currenex и Integral и которых они заметьте назвали без тени стеснения, не опасаясь ни за какие конкурентные преимущества...
Или надо было про агрегатора спросить? Потому как поставщик это ведь участник торговли... а мне имена банков впринципе ничего не скажут так как они сами на информ-системе от агрегаторов котировок сидят я думаю.
Мой прежний брокер на второй уточнённый запрос - отказался раскрывать поставщика котировок. Я сделал запрос в ЦБ. Ждём ответа.
Я обязательно опубликую здесь запрос и ответ.
Выручайте, нужна книга толковая про структуру рынка ФОРЕКС, описывающая основные функции рынка, состав его участников, правила входа/аккредитации каждого участника и законодательство регулирующее их работу на рынке ФОРЕКС - буду премного благодарен.
Взгляните сюда https://habrahabr.ru/post/202402/. Может быть, пригодиться. Также http://rannev.ru/. Это не книги, но все же
Взгляните сюда https://habrahabr.ru/post/202402/. Может быть, пригодиться. Также http://rannev.ru/. Это не книги, но все же
Владимир, спасибо за информацию, ознакомимся.
Пришёл ответ из Currenex: по поводу контроля клиентами брокера "рыночности" котировок.
Привет – огромное спасибо.
Да, у нас есть исторические рыночные данные продукта называемой кэш-системы currenex, который мы можем поставить только институциональным клиентам, что мы договор с – т. е. мы не можем работать с индивидуальными трейдерами.
Было бы возможно для вас, чтобы получить рыночные данные, Если у вас есть договор с брокером – пожалуйста, сообщите нам знаете, если вы хотите организовать звонок, чтобы обсудить или нужна Дополнительная информация?
С уважением,
Как я понимаю можно к данному агрегатору запрос отправить и предоставить договор с брокером, удостовериться что такая котировка, приведшая к закрытию позиции с убытком, действительно была в истории агрегатора. Но интересен именно независимый контроль - я запросил информацию, нет ли каких то внешних сайтов, где можно достоверно знать, что это история котировок агрегатора Currenex. Посмотрю что ответят.
Я думаю что работать с запросами не институциональных клиентов агрегатор технически не готов - для этого инфраструктура по работе с запросами должна быть мощная, ведь нас индивидуальных трейдеров миллионы и если каждый будет к ним запросы направлять, они просто махнут на это рукой, так как возможно не обязаны по закону такую информацию предоставлять лицам не являющихся их клиентами, поэтому и важен именно независимый ресурс - отображающий историю котировок агрегатора. Тогда всё будет чикибони при ECN торговле.
Итак, пришёл ответ из регулятора.
По порядку.
Часть 1. Запрос информации от брокера:
Здравствуйте,
1. Можно ли на ECN счетах при работе с терминалом МТ5 устанавливать и
редактировать StopLoss и TakeProfit для открытых или отложенных позиций?
2. Где можно ознакомиться со списком поставщиков котировок по ECN торговле с
Альпари?
3. Как пользователь платформы (терминала) ECN.MT5 может удостовериться в том, что
эта котировка действительно соответствует котировке поставщика и отсутствует
подмена котировок со стороны Альпари? Разница котировок в терминале ECN.MT5 на
величину спреда при этом понятна.
Данный запрос официальный. Если ответа не будет, буду обращаться в ЦБ РФ по этой
же проблеме - получения информации об обеспечении клиентского контроля над
образованием котировок в торговом терминале.
Раз уж вы открытая компания - предоставьте пожалуйста разъяснения. Планирую
однажды открыть счёт и хочу быть уверенным в том, что ничего кроме рыночных
(валютных) рисков не помешает торговле с Альпари.
Разъяснения брокера:Здравствуйте,
Да, Вы можете редактировать уровни StopLoss и TakeProfit для открытых и отложенных позиций.
Существует ряд поставщиков ликвидности, но его мы не можем предоставить, так как данная информация является конкурентным преимуществом нашей компании, поэтому разглашать список поставщиков ликвидности мы не можем.
Самостоятельно произвести сравнение Вы не сможете, поскольку поставщиков ликвидности мы предоставить не можем, тем не менее, Вы имеете доступ ко всем котировкам в Истории тиков в Личном кабинете в Карточке счета, где информация хранится за две недели и к полной истории тиков http://ticks.alpari.org/. Также Вы можете ознакомиться с нашими котировками на внешних ресурсах, где собирается статистика по спредам и свопам и сопоставить показатели с другими брокерами, примером такого ресурса является
Запрос информации:
Хорошо, а если про конкурентные преимущества не вспоминать больше, то кто поставляет котировки в Альпари? Curernex, Integral или другой интегратор?Мне надо найти альтернативный Альпари ресурс, который хранит исторические данные по котировкам агрегатора-поставщика для сверки закрытых в убыток позиций.Проблему на ровном месте создаём, сами же понимаете - что в принципе всем плевать какие у Альпари или ВТБ агрегаторы - не лучше и не хуже чем у остальных брокеров Форекс аналогичного калибра.Решите пожалуйста задачу по деловому, то есть без "конкурентных преимуществ".Посоветуйтесь с руководством и юристами, у меня время есть.Спасибо,
Разъяснения брокера:
Здравствуйте,
К сожалению, список поставщиков ликвидности компания не разглашает.
Часть 2. Запрос регулятору.
Часть 3. Разъяснения регулятора.
Тут и сказочке конец, а кто понял - молодец )))
Итак, пришёл ответ из регулятора.
Часть 3. Разъяснения регулятора.
Тут и сказочке конец, а кто понял - молодец )))
Спасибо, что выложили информацию - получается, что дырка в законе - не указано кто (банк, биржа или ещё кто) может быть поставщиком ликвидности.
Спасибо, что выложили информацию - получается, что дырка в законе - не указано кто (банк, биржа или ещё кто) может быть поставщиком ликвидности.
Да, юридическое лицо Alpari Limited, не являющееся агрегатором, заявлено поставщиком ликвидности для ООО "Альпари-Форекс". Видимо регулятору они не смогли отказать в просьбе указать "поставщика ликвидности". На самом деле я не до конца всю эту структуру понял, и самое главное неясно зачем от клиентов скрывать информацию о механизме получения самим брокером котировок? Мне всё-таки подход австралийского брокера как то более адекватным показался. Наш брокер что-то не убедительно выглядит, пусть и лицензированный.