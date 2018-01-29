Структура и состав участников рынка FOREX - страница 7
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Я рыночную цену понимаю как среднюю по всем сделкам на момент времени и эта цена должна отображаться на бирже - поставщике ликвидности страновой валюты. Соответственно мне эту рыночную цену и должен транслировать брокер, а трейдеры уже решают по какой цене купить и продать после чего проведённые сделки корректируют цену/котировку биржи - поставщика ликвидности страновой валюты. А иначе это бардак какой-то и развод лохов если контроль входящих на терминал котировок у трейдера отсутствует.
Да по фигу всем как вы понимаете ,никто никому ни чего не должен. Вы даже не берёте в расчёт , что ,пока котировка гуляет по всей архитектуре ,она никак физически не может быть одинаковой - от пункта А до отражения в вашем терминале .Если это всё развод (всё так хреново),напрашивается вопрос - чего вы здесь делаете ???? сколько вам платят за это ????
Я рыночную цену понимаю как среднюю по всем совершённым сделкам на момент времени и эта цена должна отображаться на бирже - поставщике ликвидности страновой валюты, по которой эти сделки были совершены на момент времени. Соответственно мне эту рыночную цену и должен транслировать брокер, а трейдеры уже решают по какой цене купить и продать после чего проведённые сделки корректируют цену/котировку биржи - поставщика ликвидности страновой валюты. А иначе это бардак какой-то и развод лохов если контроль входящих на терминал котировок у трейдера отсутствует. Ну я почитаю ещё раз. Только какое мне дело до стакана цен брокера? Мне его котировки до одного места - мне рыночную котировку подавай раз он заявляет что счёт ECN, а на деле у них у всех ECN котировки разные...
Здесь порядочные люди обитают ,не держите их за дураков пожалуйста . Сколько вам платят ,за ваши посты ???
Я рыночную цену понимаю как среднюю по всем совершённым сделкам на момент времени и эта цена должна отображаться на бирже - поставщике ликвидности страновой валюты, по которой эти сделки были совершены на момент времени. Соответственно мне эту рыночную цену и должен транслировать брокер, а трейдеры уже решают по какой цене купить и продать после чего проведённые сделки корректируют цену/котировку биржи - поставщика ликвидности страновой валюты. А иначе это бардак какой-то и развод лохов если контроль входящих на терминал котировок у трейдера отсутствует. Ну я почитаю ещё раз. Только какое мне дело до стакана цен брокера? Мне его котировки до одного места - мне рыночную котировку подавай раз он заявляет что счёт ECN, а на деле у них у всех ECN котировки разные...
цикл на третий раз
Тебе еще учиться и учиться!!!
Вопросы:
1) Что такое стакан цен и как он работат?
2) Что такое лента сделок и как она работает?
Контролировать тебе нужно научиться себя для начала - для контроля брокеров существуют соответствующие инстанции.
Да это беспредел какой-то. У всех котировки разные и где тут рыночную найти?
после того как ты на это посмотрел - открой сайт раздел котировок той же ЭфиксПры, ну той что 1,04 показывает и сравни котиры.
после того как ты на это посмотрел - открой сайт раздел котировок той же ЭфиксПры, ну той что 1,04 показывает и сравни котиры.
Сравнить вот так? Или с тем что в терминале от моего брокера? Ну вот что с сайта - как это интерпретировать?
Сравнить вот так? Или с тем что в терминале от моего брокера? Ну вот что с сайта - как это интерпретировать?
вот что с сайта. сравнивай.
Мне котировки брокеров до фонаря, это не рыночные котировки, а котировки брокеров. Рыночную транслирует участник биржевых торгов. Если брокер участник биржевых торгов - прямо с торговой площадки будь то биржа или внебиржевая площадка и я хочу знать с какой биржи или внебиржевой торговой площадки он снял котировку которую мне предлагает в терминале или чтобы брокер дал ссылку на поставщика котировок - участника торгов, того же банка, чтобы я узнал от банка по каким инструментам где можно рыночные котировки смотреть и сверять с теми что мне брокер в терминал загоняет. Вот я зашёл на ММВБ и увидел рыночную котировку рубля. Соответственно я хочу чтобы в терминале ECN.MT5 были именно аналогичные котировки на момент времени, не из какого-то стакана цен брокера. Отсутствие контроля клиента за котировками брокера неизбежно ведёт к злоупотреблениям брокера. Эти сливы трейдеров - результат таких манипуляций.
Блин, ты точно стебешься или как? Цикл на 4 раз Ты не можешь торговать на moex через moex. И определись уже чего ты хочешь - агрегатор межбиржевой ликвидности где реально отображают какая котировка от кого или же форекс, состоящий по сути из даркпулов и кроме самой котировки больше никакую инфу не предоставляющий. Хочется полного контроля так и хреначь на биржу - там тебя никто не "обманет". Но на moex потому и с ликвидностью бяда
вот что с сайта. сравнивай.
А откуда график? можно ссылку?
А откуда график? можно ссылку?
нет - сам ищи. и правила форума прочти