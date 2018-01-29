Структура и состав участников рынка FOREX - страница 4
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Мы торгуем по терминальным котировкам, и этого вполне(!) достаточно. Большинству вообще фиолетово, где берутся котировки, важно чтоб они были, а они есть, вот и торгуйте. Если сравнить котировки 100 разных ДЦ, то разница почти не будет, и это "почти" никак не отразиться на качестве торговли.
Вы когда покупаете пирожное в магазине, вас ведь не интересует фамилия кондитера, который работал в эту смену?
Из официального:
"5. Форекс-дилер в течение 5 секунд не вправе заключать с разными контр-агентами аналогичные по виду, базисному активу, цене, объёму (объёму диапазона) и направленности (покупка или продажа базисного актива) отдельные договоры на разных условиях. Указанный период времени исчисляется с момента заключения первого отдельного договора, заключённого на соответствующих условиях."
Вот как это понять? Ведь если котировки меняются ежесекундно например на M1 таймфрейме, почему форекс-дилеру запрещают текущие рыночные котировки устанавливать в ордерах? Или это для того как раз чтобы они не мухлевали выставляя котировку какому-то одному участнику а понимали что такая котировка уйдёт и другим клиентам, я думаю именно так борятся с подбором "лучшей" котировки и это как раз случаи с так называемыми реквотами могут быть, с чем и борятся законодательно, но не уверен.
Мы торгуем по терминальным котировкам, и этого вполне(!) достаточно. Большинству вообще фиолетово, где берутся котировки, важно чтоб они были, а они есть, вот и торгуйте. Если сравнить котировки 100 разных ДЦ, то разница почти не будет, и это "почти" никак не отразиться на качестве торговли.
Вы когда покупаете пирожное в магазине, вас ведь не интересует фамилия кондитера, который работал в эту смену?
Виталий на пирожном этикетка есть завод такой-то, ИНН такой-то, адрес такой-то, смена такая-то, дата изготовления такая-то, время изготовления такое-то, калорийность в 100 гр. продукта, белки жиры и углеводы...
Я не понимаю почему вам не интересна информация о том откуда ваш брокер берёт информацию о котировках и насколько она актуальна с тем что в действительности вашему брокеру предоставляется поставщиком в виде банка или гипер брокера может какого. Зачем эти риски создавать? - когда кто-то будет править нам котировки ради того чтобы у него там заявки соединились и позакрывались и такой форекс-дилер денег бы заработал а на мелких трейдеров ему плевать. Вот у меня позиция 1 лот мне котировку +-5 пунктов прислали и не хватило для закрытия позиции по тейкпрофиту к примеру. Или для фиксации шага трейлингстопа потом график развернулся сделка не состоялась и наша прибыль не зафиксирована и более того - позиция уходит в убыток - понимаете о чём я? Ведь видя график котировок в реальном времени такой брокер или форекс-дилер по сути наш кукловод. А нас - кукол, у него тысячи. Поэтому хочется чтобы брокер был заинтересован в том чтобы наши профиты по депозитам росли а значит его комиссионные доходы тоже растут. Если же форекс-дилер там управляет своей деятельностью на бирже и походу дела подбирает нам котировки чтобы свои дела решать то при таких условиях торговли как зарабатывать...
Виталий на пирожном этикетка есть завод такой-то, ИНН такой-то, адрес такой-то, смена такая-то, дата изготовления такая-то, время изготовления такое-то, калорийность в 100 гр. продукта, белки жиры и углеводы...
Я не понимаю почему вам не интересна информация о том откуда ваш брокер берёт информацию о котировках и насколько она актуальна с тем что в действительности вашему брокеру предоставляется поставщиком в виде банка или гипер брокера может какого. Зачем эти риски создавать? - когда кто-то будет править нам котировки ради того чтобы у него там заявки соединились и позакрывались и такой форекс-дилер денег бы заработал а на мелких трейдеров ему плевать. Вот у меня позиция 1 лот мне котировку +-5 пунктов прислали и не хватило для закрытия позиции по тейкпрофиту к примеру. Или для фиксации шага трейлингстопа потом график развернулся сделка не состоялась и наша прибыль не зафиксирована и более того - позиция уходит в убыток - понимаете о чём я? Ведь видя график котировок в реальном времени такой брокер или форекс-дилер по сути наш кукловод. А нас - кукол, у него тысячи. Поэтому хочется чтобы брокер был заинтересован в том чтобы наши профиты по депозитам росли а значит его комиссионные доходы тоже растут. Если же форекс-дилер там управляет своей деятельностью на бирже и походу дела подбирает нам котировки чтобы свои дела решать то при таких условиях торговли как зарабатывать...
Тогда другой момент, вам прислали котировку +-5пп, у вас всё закрылось, но мало, потому что цена не развернулась сразу, а пошла дальше.
Почему вы ищите чёрную кошку, в чёрной комнате? Ну а для того, чтоб именно ваше ДЦ не манипулировало котировками именно для вашего счёта, торгуйте у нормального и проверенного, они как правило в последних строках всех купленных рейтингов, и там входной порог в разы больше, сто баксами не отделаетесь, но зато будет гарантия того, что именно для вашего счёта никто не будет манипулировать котировками.
Тогда другой момент, вам прислали котировку +-5пп, у вас всё закрылось, но мало, потому что цена не развернулась сразу, а пошла дальше.
Почему вы ищите чёрную кошку, в чёрной комнате? Ну а для того, чтоб именно ваше ДЦ не манипулировало котировками именно для вашего счёта, торгуйте у нормального и проверенного, они как правило в последних строках всех купленных рейтингов, и там входной порог в разы больше, сто баксами не отделаетесь, но зато будет гарантия того, что именно для вашего счёта никто не будет манипулировать котировками.
Да, вот обращусь к своему брокеру или форекс-дилеру - он кстати по всякому называется, но там лицензии есть и на брокерскую деятельность и на форекс-дилера - я смотрел. Попрошу их раскрыть информацию о поставщиках котировок для сравнения с тем что имею в терминале "здесь и сейчас". Интересно что ответят, пошлют они меня или всё-таки дадут разъяснения о том как можно контролировать котировки в терминале с котировками поставщика и кто этот поставщик. А потом поставщику напишу узнаю откуда они котировки берут для поставок моему форекс-дилеру (или брокеру). Я с них не слезу пока не прослежу всю цепочку, а если не ответят буду жаловаться в ЦБ РФ. Я за свои 500$ на реальном счёте ECN сумею постоять.
Да, вот обращусь к своему брокеру или форекс-дилеру - он кстати по всякому называется, но там лицензии есть и на брокерскую деятельность и на форекс-дилера - я смотрел. Попрошу их раскрыть информацию о поставщиках котировок для сравнения с тем что имею в терминале "здесь и сейчас". Интересно что ответят, пошлют они меня или всё-таки дадут разъяснения о том как можно контролировать котировки в терминале с котировками поставщика и кто этот поставщик. А потом поставщику напишу узнаю откуда они котировки берут для поставок моему форекс-дилеру (или брокеру). Я с них не слезу пока не прослежу всю цепочку, а если не ответят буду жаловаться в ЦБ РФ.
Представьте ситуацию: вы директор магазина, к вам подходит какое-то непонятное с ниоткуда взявшееся нубло, и начинает выпытывать у вас все ваши каналы поставщиков продукции, где вы это покупаете, чем рассчитываетесь, в каких объёмах покупаете продукцию, какие делаете накрутки на товар, где ваш поставщик берёт продукцию и прочее.
Как думаете, что вы ему ответите?
Представьте ситуацию: вы директор магазина, к вам подходит какое-то непонятное с ниоткуда взявшееся нубло, и начинает выпытывать у вас все ваши каналы поставщиков продукции, где вы это покупаете, чем рассчитываетесь, в каких объёмах покупаете продукцию, какие делаете накрутки на товар, где ваш поставщик берёт продукцию и прочее.
Как думаете, что вы ему ответите?
Я всё ему разъясню и успокою. Нубло у меня купит не беспокойтесь.
Я всё ему разъясню и успокою. Нубло у меня купит не беспокойтесь.
Вы потеряете бизнес максимум через год. И не купит он у вас уже ничего, а купит у вашего поставщика дешевле.
Но ведь поставщик это банк, а банк не будет с частным трейдером с депозитом в 1000$ работать - он его отправит обратно ко мне или другим партнёрам из своего списка, таким же - кто работает с небольшими депозитами. Смысл нублу покупать у других, если я ему всю информацию уже предоставил и если я в среднем ценовом диапазоне работаю (по спредам и комиссиям). Ну придёт он к вам допустим - вы его пошлёте куда подальше и он опять же вернётся ко мне - открытому брокеру. Ну ладно я в понедельник напишу брокеру своему, отпишусь как информация будет.
Но ведь поставщик это банк, а банк не будет с частным трейдером с депозитом в 1000$ работать - он его отправит обратно ко мне или другим партнёрам из своего списка, таким же - кто работает с небольшими депозитами. Смысл нублу покупать у других, если я ему всю информацию уже предоставил и если я в среднем ценовом диапазоне работаю (по спредам и комиссиям). Ну придёт он к вам допустим - вы его пошлёте куда подальше и он опять же вернётся ко мне - открытому брокеру. Ну ладно я в понедельник напишу брокеру своему, отпишусь как информация будет.