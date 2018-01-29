Структура и состав участников рынка FOREX - страница 2
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Если есть у кого учебник о структуре и роли участников рынка ФОРЕКС - киньте ссылку пожалуйста.
У рынка форекс нет четкой иерархии и структуры и вам уже много раз сказали, что это внебиржевой рынок, а вы все повторяете вопрос: какой биржи брокер.
С какой целью вы вообще задались вопросом? Хотите торговать напрямую? Так это вам не выгодно будет, так как у диллингов условия лучше чем у их поставщиков ликвидности и аггрегаторов. Плюс еще и порог входа выше. Хотите быть ближе к источнику котировок, тогда вам в Gain (не путать с Gainsy - это скам) или Currenex, но как я уже сказал, порог входа вас не обрадует :)
Ищите лучше хорошие торговые условия, к примеру IC Markets, Pepperstone, TickMill
На фразе "раньше когда продавцов было меньше чем покупателей, то на живом рынке (до появления маркетмейкеров) цены взлетали вверх - выключил. Это несерьёзно.
Если есть спрос на конкретную страновую валюту (покупателей больше продавцов), то такую валюту центробанк допечатает (да и печатать иногда не надо она в казначействе уже напечатанная пылится) и продаст за иностранную валюту!!! чтобы не допустить укрепления своей валюты больше чем это надо для экономики страны. Да о том чтобы покупателей его валюты было больше чем продавцов любой центробанк мечтает и готов удовлетворить покупателя. Вопрос другой где этих продавцов взять? А если страновую валюту начнут продавать центробанк её выкупит за туже вырученную ранее валюту сбалансировав стоимость своей валюты в нужном коридоре. Ну блин я не вчера родился то.
У рынка форекс нет четкой иерархии и структуры и вам уже много раз сказали, что это внебиржевой рынок, а вы все повторяете вопрос: какой биржи брокер.
С какой целью вы вообще задались вопросом? Хотите торговать напрямую? Так это вам не выгодно будет, так как у диллингов условия лучше чем у их поставщиков ликвидности и аггрегаторов. Плюс еще и порог входа выше. Хотите быть ближе к источнику котировок, тогда вам в Gain (не путать с Gainsy - это скам) или Currenex, но как я уже сказал, порог входа вас не обрадует :)
Ищите лучше хорошие торговые условия, к примеру IC Markets, Pepperstone, TickMill
Вот это верно. Для прямого доступа необходим объём какой-то и такие объёмы обеспечивают основные участники, банки и маркетмейкеры (они я так понял работают с мелочью типа форекс-дилеров и брокеров. Но зачем форекс-дилер нужен, если есть NDD/ECN брокер обеспечивающий физику выход к котировкам напрямую? Получается что ECN/NDD брокер через банк-участника эти котировки получает. Стало быть форекс-дилер зачем тогда нужен между мной и прямыми котировками создаваемыми основными участниками - банками и маркетмекерами - не понимаю.
"NDD брокер всегда предоставляет такие преимущества, как торговля на реальном рынке, которая полностью открыта («чиста») для участников системы и высокая скорость исполнения ордеров. "
Что-то интересное в статье есть конечно, но не на все вопросы отвечает. Опять же смысл с форекс-дилерами дела иметь если по всему выгоднее торговать на ФОРЕКС через NDD брокера? Вот нафига тогда форекс-дилеры (дилинговые центры) и другие виды брокеров нужны если есть NDD/ECN брокеры?
"Успешные клиенты DD-брокера чаще отслеживаются и к ним применяют реквоутинг (что означает задержку котировок до подтверждения вашей заявки)."
- У меня такое было. Вот как с NDD брокером связаться? Чтобы без лохотрона всё было? - Но это к теме менее всего относится.
Хорош уже ,не смешно :) .Вы же не читали по ссылке,и не вникали , я же говорю дурака включили ),теперь будете про HDD брокеров втирать чепуху другим ,высокая скорость,бла бла . Нет там никакой скорости - из личного опыта :при пинге 2.50мс,даже он будет 0,9 ,самое минимальное исполнение видел 100мс ,модификация ордера от 20мс и выше, тип счёта ECN-NDD реал . Высокая скорость на бирже ,на форексе её нет - забудьте ,так же забудьте о времени исполнении ордера на форексе . На биржу идите ,хотя чего вам там делать ....
С HDD брокером ему связаться надо , они сейчас морзянкой пользуются ,аппарат могу выслать морзяночный ,для связи с HDD брокерами .........
Извините меня пожалуйста ,не выдержал,сорвался ,бывает ........ ,всего лишь надо было по ссылке всё вдумчиво прочитать .... ,а вы мне теперь все выходные испортили ,сейчас не смогу уснуть ,просплю рыбалку ,с утра со всеми переругаюсь ,к обеду вернусь на форум - злее чем собака ,вот попал блин .......
Извините меня ещё раз - всех благ .
У вас очень старая информация, и на сегодня она уже не актуальна. Это описан общий принцип, для чего создавался форекс изначально. Родились может не вчера, а вот информацией пользуетесь вчерашней.
Ну хорошо, форекс и центробанки это всё по-крупному. Физики и брокеры для них мелочь. Но я понимаю схему когда ECN/NDD брокер через банк участник получает котировки и сообщает мне их на терминал. А брокер уже свою комиссию взимает и спред. Но форекс-дилеры и другие брокеры нам зачем нужны если они против нас играют и подтасовывают котировки? Вот этот бред типа "когда покупателей больше чем продавцов или наоборот" - это меня категорически не устраивает.
Вот это верно. Для прямого доступа необходим объём какой-то и такие объёмы обеспечивают основные участники, банки и маркетмейкеры (они я так понял работают с мелочью типа форекс-дилеров и брокеров. Но зачем форекс-дилер нужен, если есть NDD/ECN брокер обеспечивающий физику выход к котировкам напрямую? Получается что ECN/NDD брокер через банк-участника эти котировки получает. Стало быть форекс-дилер зачем тогда нужен между мной и прямыми котировками создаваемыми основными участниками - банками и маркетмекерами - не понимаю.
Хорош уже ,не смешно :) .Вы же не читали по ссылке,и не вникали , я же говорю дурака включили ),теперь будете про HDD брокеров втирать чепуху другим ,высокая скорость,бла бла . Нет там никакой скорости - из личного опыта :при пинге 2.50мс,даже он будет 0,9 ,самое минимальное исполнение видел 100мс ,модификация ордера от 20мс и выше, тип счёта ECN-NDD реал . Высокая скорость на бирже ,на форексе её нет - забудьте ,так же забудьте о времени исполнении ордера на форексе . На биржу идите ,хотя чего вам там делать ....
С HDD брокером ему связаться надо , они сейчас морзянкой пользуются ,аппарат могу выслать морзяночный ,для связи с HDD брокерами .........
Извините меня пожалуйста ,не выдержал,сорвался ,бывает ........ ,всего лишь надо было по ссылке всё вдумчиво прочитать .... ,а вы мне теперь все выходные испортили ,сейчас не смогу уснуть ,просплю рыбалку ,с утра со всеми переругаюсь ,к обеду вернусь на форум - злее чем собака ,вот попал блин .......
Извините меня ещё раз - всех благ .
Лучше когда знаешь что котировка пролетела по пингу из-за нагрузки внутри сервера того же банка или честного брокера, чем когда форекс-дилер или "кухонный" DD брокер против тебя выставляет свою версию котировки. Server, обидеть меня могут только люди, которых я уважаю. Вам не за что извиняться, поверьте. А так то конечно я человек новый может где и вас опытного человека вывел на эмоции, ну бывает.
Лучше когда знаешь что котировка пролетела по пингу из-за нагрузки внутри сервера того же банка или честного брокера, чем когда форекс-дилер или "кухонный" DD брокер против тебя выставляет свою версию котировки. Сергей, обидеть меня могут только люди, которых я уважаю. Вам не за что извиняться, поверьте. А так то конечно я человек новый может где и вас опытного человека вывел на эмоции, ну бывает.
Есть производитель семечек, и есть потребитель, возникает вопрос: зачем эти семечки продают в супермаркете, в магазине, на лотках на рынке? Вам понятен намёк?
Намёк понятен. Но вот кто мне объяснит зачем нужны форекс-дилеры, если они изначально зарабатывают на своей торговле, а не на моей. Значит они встроены как-то в структуру и без них нельзя. Вот пока нет понимания.
Намёк понятен. Но вот кто мне объяснит зачем нужны форекс-дилеры, если они изначально зарабатывают на своей торговле, а не на моей. Значит они встроены как-то в структуру и без них нельзя. Вот пока нет понимания.