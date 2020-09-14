Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 4
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Кто у вас покупает,продает? - ДЦ. Что он там дальше делает не имеет значения. Это исключительно его обязанность - купить у вас по спреду и продать вам по спреду. Форекс как рынок в этом процессе может вообще не участвовать.
ДЦ ничего не продает и не покупает.
Циферки, возникающие в терминале не являются фактом покупки или продажи.
Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.
Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи
Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.
1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.
2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????
а ты в курсе, что ты и сам можешь рынок делать, не?
а ты в курсе, что ты и сам можешь рынок делать, не?
Да в курсе.... Я тут познакомился с товарищем, так он мне объяснил как можно самому стать ММ, Тут заморочка на фьючерсе. Покупаешь дальний и продаёшь ближний или наоборот, продаёшь дальний и выкупаешь ближний, тем самым становишся ММ в рамках спреда. Но тут нужен капитал достаточный, да и сноровка. Это так... в двух словах и то если я его правильно понял.
Всё верно!!!! Но одним из участников выступает Маркет мейкер, потмоу как мы продаём ему и покупаем тоже у него и так делают все. Так вот если не учитывать обратную сделку маркетмекера на запрос по вашей позиции, то получается что чистых участников всегда разное количество. То что ММ в процессе заключения Вами сделки делает обратную продажу или покупку, это технический ордер (ну я так его называю) и как правило в анализе такие сделки не участвуют. Поэтому и количество покупателей и продавцов всегда разное, если не учитывать технические ордера ММ, если учитывать то одинаковое, но такой анализ бесполезен. Пример.
Вася продал 10 лотов ММ, ММ купил 10 лотов у Васи
Петя купил 20 лотов у ММ, ММ продал 20 лотов Пети.
1. Количество покупателей и продавцов одинаковое 10ММ+20 Петя (покупки) и 10Вася+20ММ (продажи) НО только в том случае если мы учитываем обратные сделки ММ, а зачем они нам если они чисто технические для обеспечения возможности купить или продать в любой момент времени.
2. Но если посчитать без учёта технических ордеров, то получится что Вася купил 10, а Петя продал 20. Ну уж никак не равное количество.... Разве нет????
хорошо. стоит маркет с обеих сторон. продаёт с одной покупает с другой... чисто технически так продаёт... еще приходят - еще продаёт... и так до бесконечности. куда рынок пойдет? и имеет ли значение, кого больше?
Да в курсе.... Я тут познакомился с товарищем, так он мне объяснил как можно самому стать ММ, Тут заморочка на фьючерсе. Покупаешь дальний и продаёшь ближний или наоборот, продаёшь дальний и выкупаешь ближний, тем самым становишся ММ в рамках спреда. Но тут нужен капитал достаточный, да и сноровка. Это так... в двух словах и то если я его правильно понял.
при чем тут дальний ближний?! ты можешь встать и с одной стороны спреда и с другой. можешь встать внутрь и сделать лучшую цену. в любом случае тут ты уже ММ!!!
ДЦ ничего не продает и не покупает.
Циферки, возникающие в терминале не являются фактом покупки или продажи.
хорошо. стоит маркет с обеих сторон. продаёт с одной покупает с другой... чисто технически так продаёт... еще приходят - еще продаёт... и так до бесконечности. куда рынок пойдет? и имеет ли значение, кого больше?
Опять же дельта не есть показатель будущего движения цены и как правило пойдё в ту сторону кто сильней, а сила покупателя или продавца зависит не только от их количества, но и от качества :-)
Опять же дельта не есть показатель будущего движения цены и как правило пойдё в ту сторону кто сильней, а сила покупателя или продавца зависит не только от их количества, но и от качества :-)
и дельты тут ни при чем!!! рынок не опционы движут!!! и не дельты!!! есть еще фьючерсы... есть спот... есть много чего еще!!!
при чем тут дальний ближний?! ты можешь встать и с одной стороны спреда и с другой. можешь встать внутрь и сделать лучшую цену. в любом случае тут ты уже ММ!!!
100%
100%
ну дык кого больше?