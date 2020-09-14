Верно ли утверждение что покупателей и продавцов на рынке всегда РАВНОЕ количество - страница 2
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Я купил, мне продал Маркет мейкер, я продал- маркет мейкер у меня купил. У него работа такая, но это не значит что количество покупателей и продавцов одинаковое. Как правило технические ордера по обеспечению ликвидности в анализе не участвуют. Это просто так устроена биржа. Работает она так!!!!!!
У маркетмейкера совсем другие задачи. К созданию ликвидности маркетмейкер не имеет никакого отношения. Кстати, маркетмейкер торгует на свои деньги и разница с обычным трейдером зеключается лишь в скорости и несколько большей информации.
Почитаете на moex.ru правила. И вы тоже можете стать маркетмейкером, если есть деньги и вакантное место.))
На Форекс ликвидность создает ДЦ, но это не маркетмейкер.
по твоим же словам - маркет мейкер забивает любую ликвидность до равенства - с любой стороны!!! поровну?
Опустим маркетов. Вася хочет продать по 15, Петька купить по 10. Все хотят, но никто ничего не делает. Кого больше?
У него работа такая......
Никого, потому как желание купить или продать (лимитники или отложки) никакого влияния на цену не оказывают и в расчёте дельты не участвуют. Только рыночные ордера идут в расчёт.
Не верное утверждение.
На рынке продавцов всегда меньше чем покупателей.(Возьмите для примера любой вещевой рынок к остальным рынкам это тожеотносится)
А вот количество покупок\продаж(т.е. сдедок) всегда равное.
У маркетмейкера совсем другие задачи. К созданию ликвидности маркетмейкер не имеет никакого отношения. Кстати, маркетмейкер торгует на свои деньги и разница с обычным трейдером зеключается лишь в скорости и несколько большей информации.
Почитаете на moex.ru правила. И вы тоже можете стать маркетмейкером, если есть деньги и вакантное место.))
На Форекс ликвидность создает ДЦ, но это не маркетмейкер.
Каким образом ДЦ создает ликвидность на форексе, который по определению является межбанковским рынком?
У маркетмейкера совсем другие задачи. К созданию ликвидности маркетмейкер не имеет никакого отношения. Кстати, маркетмейкер торгует на свои деньги и разница с обычным трейдером зеключается лишь в скорости и несколько большей информации.
Почитаете на moex.ru правила. И вы тоже можете стать маркетмейкером, если есть деньги и вакантное место.))
На Форекс ликвидность создает ДЦ, но это не маркетмейкер.
Здрасьте приехали! Что же тогда ликвидность по твоему?
О чем разговор о форе или о бирже?
В принципе не важно. Речь вообще о Фьючерсе Фунта на СМЕ, чтобы уже конкретизировать :-)
Каким образом ДЦ создает ликвидность на форексе, который по определению является межбанковским рынком?
Здрасьте приехали! Что же тогда ликвидность по твоему?
знакомая у тебя рожа )
Пардон. ДЦ создает ликвидность для своих клиентов. Для которых он, ДЦ, и есть Форекс.)
ДЦ является для клиентом поставщиком котировок.
Никакой ликвидности он предоставлять не может
Тут нужно определится с понятием, потому как всё поперепутали.
Маркет Мейкер, переводится как делающий рынок. Его задача удовлетворение спроса покупок или продаж. Чтобы было кому продать в любой момент времени и купить было у кого, в любой момент времени.